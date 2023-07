Burgau gewinnt in St.Kathrein und erreicht die 2.Cuprunde

Details Samstag, 29. Juli 2023 22:07

Am Samstagabend traf der SC Burgau im Rahmen des Steirercups auswärts auf den USV St.Kathrein/Offenegg. Der letztjährige Tabellendritte der Gebietsliga Ost forderte die Gäste aus der Unterliga Ost über neunzig Minuten. Man führte sogar bis kurz vor der Pause gegen den Favoriten. Am Ende setzte sich das Team von Trainer Pomper standesgemäß durch und steht in der zweiten Runde des Wettbewerbs.

Ausgeglichene erste Halbzeit in St.Kathrein

Vor dem Spiel wurde die Heimmanschaft als fairste Mannschaft der letzten Saison geehrt. Das Spiel begann und das Heimteam von Erfolgstrainer Franz Czadil legte gleich offensiv los. Immer wieder fütterte man die Flanken und stieß gefährlich in den Burgauer Strafraum vor. Die Gäste versuchten ihrerseits das Kommando zu übernehmen, liefen jedoch regelmäßig ins Abseits. Nach zehn Minuten konterte St.Kathrein geschickt und die Burgauer Abwehr wusste sich nur noch mit einem Foul zu helfen.

Daniel Fuchsbichler nahm sich den Ball und verwandelte den fälligen Elfmeter sicher zur Heimführung (11.). In den nächsten Minuten kam man durch Ponsold zu weiteren Chancen um auf 2:0 zu erhöhen. Burgau überstand diese Phase mit Routine in der Abwehr und mithilfe ihres Keepers Zivkovits. Beide Keeper hatten einen ausgezeichneten Tag und strahlten viel Ruhe aus.

Es folgten mehrere Ecken für die Gäste, die aber allesamt nichts einbrachten. Trummer setzte Akzente für die Gäste, aber die Kugel wollte zum Ausgleich noch nicht ins Netz. Einer seiner Weitschüsse verpasste das Ziel knapp, andererseits kam auch der Gebietsligist zu weiteren Möglichkeiten. Praktisch mit dem Pausenpfiff war es dann passiert. Schnell spielten die Gäste über die Flanke, der Ball kommt zu Matthias Kummer und der Defensivspieler schob trocken zum Ausgleich ein.

So endete die erste Halbzeit mit einem 1:1. Ein Klassenunterschied war in den ersten 45 Minuten kaum feststellbar.

Verschossener Elfmeter und ein knapper Auswärtssieg

Burgau mühte sich weiter, gewöhnte sich wohl allmählich an den engen Platz und zeigte eine gewisse Überlegenheit. In der 56.Minute zog Tobias Kirisits einfach einmal aus der Distanz ab. Der Ball wurde abgefälscht und schlug unhaltbar im rechten Eck ein. Das war die 2:1 Führung für den Favoriten aus der Unterliga. In der 58.Minute entschied Schiedsrichter Hofer auf Handspiel im Strafraum. Feiner lief an und der Heimkeeper hielt.

In den nächsten Minuten kam man zu zwei weiteren großen Chancen um das 3:1 zu erzielen. Immer wieder war Tormann Schweighofer am Posten und verhinderte die Vorentscheidung. In der Folge wirkte Burgau überlegen und spielte die Führung herunter. In der Schlussphase zog Riegler dann noch einmal aus der Distanz ab, Zsifkovits rettete die Führung zum letzten Mal in größter Not und drehte den Ball über die Latte.

Letztlich gewann der Favorit. Beide Teams boten ein gutes und unterhaltsames Spiel und man zeigte, dass man für die anstehenden Aufgaben schon gut gerüstet ist.

Aufstellungen: USV RB Fb Industry St.Kathrein/Off.: Leo Schweighofer - Alexander Großegger, Christoph Schweiger (K), Wolfgang Czadil, Lukas Kreimer, Lukas Greiner, DI Daniel Fuchsbichler - Daniel Rigler, Markus Walcher, Philipp Kreimer - Daniel-Andreas Ponsold



Ersatzspieler: Samuel Willingshofer, Tobias Reitbauer, Philipp Pretterhofer, Jeremias Matzer, Benjamin Graf



Trainer: Franz Czadil

SC ProfiMax Burgau: Alex Zsifkovits - Matthias Kummer, Markus Trummer (K), Franjo Pintaric, David Kummer, Tobias Kirisits - Janik Laschet, Sebastian Schalk, Bruno Piskac, Lukas Kummer - Christopher Feiner



Ersatzspieler: Tarik Sivic, Cosmin-Adrian Luput, Fabian Fuchs, Dominik Krammer, Erik Taucher



Trainer: Christoph Pomper

Stimmen zum Spiel

Leo Schweighofer - Keeper St.Kathrein

"Wir haben den Unterligisten gefordert. Alle haben alles gegeben und wir sind als Einheit aufgetreten. Okay, wir sind ausgeschieden, aber wir müssen uns nicht verstecken!"

Peter Wolf - Obmann Burgau

"Der Gegner war gut organisiert und es war ein unterhaltsames Spiel. Der Platz war recht eng und das ist ungewohnt für uns. Der gegnerische Tormann war stark. Unser Team hat den Kampf gut angenommen und wir sind in der nächsten Runde. In Kürze starten wir in die Liga in St.Ruprecht und darauf freuen wir uns. Ebenso, dass wir in der nächsten Runde stehen."

Franz Czadil - Trainer St.Kathrein

"Ja klar, die spielen eine Liga über uns. So war das eine echte Herausforderung. Es war wie ein Testspiel gegen einen ordentlichen Gegner. Mit Feiner haben sie einen tollen Stürmer in ihren Reihen und den haben wir gut im Griff gehabt. Wir haben im Rahmen unserer Möglichkeiten gespielt. Wir sind ein gesunder Verein mit realistischen Ansprüchen."

Bericht und Fotos Florian Kober

