Tus Vorau dreht das Spiel

Details Montag, 14. August 2023 00:19

Am Samstag begrüßte Tus Vorau USV Pircha. Die Begegnung ging mit 3:1 zugunsten von Vorau aus. Die junge Mannschaft von Trainer Friesenbichler holte somit drei Punkte zum Saisonstart gegen die spielstarken Gäste aus dem Gleisdorfer Vorort.

Erst vor wenigen Wochen spielte man diese Partie im Stadion in Pircha

Kurz vor der Pause drehte Vorau das Spiel

Christian Almer brachte Pircha in der 18. Minute durch einen Freistoss in Front. Ehe der Schiedsrichter die Akteure zur Pause bat, erzielte Mathias Kolb aufseiten von TuS Spitzer Engineering Vorau das 1:1 (41.) - Nach einem platzierten Freistoss an die Stange stand Kolb goldrichtig und traf aus kurzer Distanz zum Ausgleich. Es dauerte keine zwei Minuten, da hatte das Team von Trainer Friesenbichler die Partie gedreht.

Kurz vor dem Seitenwechsel legte Mark Megyesi nämlich schon das 2:1 nach (43.). Ein perfekt vorgetragener Corner mit perfektem Abschluss sorgte für diesen Treffer. Tus Vorau nahm die knappe Führung mit in die Kabine.

Im zweiten Abschnitt wurde es deutlich

In der 60. Minute brachte Michael Scherbichler das Netz für das Heimteam zum Zappeln. Nun stand es 3:1 und es sah gut aus für die Hausherren. Als Patrick Gomboc nur zwei Minuten später die Ampelkarte sah, schien die Partie dann endgültig zugunsten von Vorau entschieden. So war es dann auch - Pircha verlor den Saisonauftakt.

Nach der Beendigung des Spiels durch den Unparteiischen feierte TuS Spitzer Engineering Vorau einen dreifachen Punktgewinn gegen USV BT-Group Pircha.

So geht es nächste Woche weiter für die beiden Teams

Am kommenden Samstag trifft TuS Spitzer Engineering Vorau auf USV Raiffeisen Wirtschaft Dechantskirchen, USV Pircha spielt tags zuvor gegen SV Wirtschaft Pischelsdorf. Trainer Mario Paar wird seine Schlüsse aus der verlorenen Partie ziehen und das Team wird auf Wiedergutmachung aus sein.

Startaufstellungen: TuS SPITZER ENGINEERING VORAU: Sebastian Rainer Lang, Aldin Dizdarevic, Sebastian Gruber, Mathias Kolb, Michael Scherbichler, Christian Schneeberger, Mate Kozma-Bognar, Rainer Romirer (K), Tobias Kolb, Jan-Peter Schöngrundner, Mark Megyesi



Ersatzspieler: David Haspl, Kilian Markus Schöngrundner, Jonas Posch, Markus Kolb, Jan Luca Hofer



Trainer: Andreas Friesenbichler

USV BT-GROUP Pircha: David Sitar - Philipp Pichler, Patrick Gomboc, Benjamin Smajic, Florian Maurer (K), Nik Cater - Ing. Christian Almer, Ing. Dipl.-Wirtschaftsing.(FH) Dominik Krenn, Benjamin Hadzic - Thomas Kollmann, Angelo Skof



Ersatzspieler: Martin Kupfner, Abdelaziz Darouich, Paul Sattler, MSc David Hofer , MSc, Moritz Haberhofer, Teo Razpotnik



Trainer: Mario Paar Bericht Florian Kober

Unterliga Ost: TuS Spitzer Engineering Vorau – USV BT-Group Pircha, 3:1 (2:1)

60 Michael Scherbichler 3:1

43 Mark Megyesi 2:1

41 Mathias Kolb 1:1

18 Christian Almer 0:1

