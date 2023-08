SVU Ilztal überrollt den USC Bad Blumau - zehn Tore am Freitagabend

Details Freitag, 18. August 2023 23:34

Ein einseitiges Torfestival lieferten sich SVU RB Klausner Kühltransporte Ilztal und USC Bad Blumau mit dem Endstand von 8:2. Dies ist in der Unterliga ein ein absolut ungwöhnliches Ergebnis. Zehn Tore sahen die 180 Zuschauer - ein wahres Spektakel am Freitagabend.

Ilztal liegt nach vier Minuten zurück - dreht dann das Spiel in der ersten Halbzeit

Die erste Chance gehörte auch gleich den Gastgebern, jedoch erwischte Bad Blumau dann den Blitzstart ins Spiel. Sebastian Rauer traf in der vierten Minute per Nachschuss zur frühen Führung. In den ersten zwanzig Minuten zeigten die Gäste eine souveräne Leistung.

Nun wurde der Druck der Gastgeber jedoch immer größer, man traf zunächst die Stange, dann fiel der Ausgleich. Das 1:1 von SVU Ilztal stellte Marco Klamminger per Elfmeter sicher (31.).

Dominik Jakob brachte dem Ligaprimus nur eine Minuten später die 2:1-Führung per Abstauber. Kurz vor dem Halbzeitpfiff (44.) baute Marco Schmallegger die Führung der Heimmannschaft aus - das dritte Tor war praktisch eine Kopie des zwieten Tores. Mit der Führung für SVU RB Klausner Kühltransporte Ilztal ging es in die Halbzeitpause, dies obwohl das Spiel für Blumau bis zum Ausgleich vielversprechend aussah.

Ab der 46.Minute wurde es deutlich -jeder Schuss ein Treffer

Die Vorentscheidung führten Klamminger (50.) und Schmallegger (54.) mit zwei Toren innerhalb weniger Minuten herbei. Die Gastegeber spielten sich nun in einen Rausch. Wenige Minuten später verkürzte USC Rogner Bad Blumau auf 2:5 (58.).

Hab ich hier etwas verschrien? Öffnet der Pfarrer doch noch sein Buch? Freistoß aus rund 20 Metern und dieser wurde wunderbar über die Mauer reingeschossen! lukas nistelberger, Ticker-Reporter

Für eine Minute kam wohl etwas Hoffnung bei den Gästen auf - aber dem Team von TrainerBruckner gelang es sofort zu antworten. Mit dem 6:2 für SVU RB Klausner Kühltransporte Ilztal war das Spiel endgültig schon entschieden (59.).

Nun bleibt das Buch geschlossen! Wahnsinnige starke Vorstellung vom Absteiger! Haris wunderbar und verdient zum 6:2! lukas nistelberger, Ticker-Reporter

Lukas Pertl überwand den gegnerischen Schlussmann Erhart zum 8:2 für SVU Ilztal zum Endstand an diesem denkwürdigen Abend (78.). Zuvor hatte Stefan Fritz für das 7:2 gesorgt. In der zweiten Hälfte presste die Heimmanschaft so extem an, dass man den Bad Blumauern keine Chance mehr ließ.

Am Ende kam SVU RB Klausner Kühltransporte Ilztal gegen USC Bad Blumau zu einem verdienten Sieg, der gewiss in der Höhe zu hoch ausfiel. Aber solche verrückten Spiele sorgen doch dafür, dass wir den Fußball so lieben.

So steht es um die beiden Teams

SVU RB Klausner Kühltransporte Ilztal ist mit sechs Punkten aus zwei Partien gut in die Saison gestartet.

Den Blick aufs Klassement wird man bei Bad Blumau – losgelöst von der noch geringen Bedeutung der Tabelle – tunlichst vermeiden wollen: Nach dieser Niederlage sind die Gäste abgerutscht und stehen aktuell nur auf dem elften Rang.

Am kommenden Samstag tritt SVU Ilztal bei SC Raiffeisen St. Ruprecht/Raab an, während USC Rogner Bad Blumau einen Tag später Union Gross Steinbach empfängt.

Stimme zum Spiel

Marcus Bruckner - Trainer Ilztal

"Wir gerieten schnell in Rückstand - wir mussten uns erst zurückkämpfen. Dann drehten wir das Spiel vor der Pause- bis dahin hat Blumau wirklich gut gespielt. In der Folge gelang einfach alles - fast jede gute Aktion führte zu einem Treffer. Bad Blumau ist trotzdem eine gute Mannschaft, die werden ihre Punkte holen."

Aufstellungen:

Ilztal: Robert Wenig - Julian Höfler (K), Nicola Kolenz, Rene Flatschacher, Stefan Fritz , BEd - Lukas Pertl, Heiko Hölzl, Jonas-Valentin Schnur, Marco Schmallegger, Dominik Jakob, Marco Klamminger -



Ersatzspieler: Alexander Oliver Pöttler, Leon Polzhofer, Haris Causevic, Stefan Romen, Jens Hölzl



Trainer: Marcus Bruckner Bad Blumau: Patrick Erhart, Jakob Janser, Felix Jörger, Patrick Schellnast, Janos Szöke, Wolfgang Rauer (K), Florian Lueger, Deni Straus, Christian Taucher, Sebastian Rauer, Tobias Lechner



Ersatzspieler: Armin Koller, Peter Flechel, Jan Reisinger, Lukas König, Sebastian Paar, Robert Moretti



Trainer: Philipp Schmallegger Bericht Florian Kober

Unterliga Ost: SVU RB Klausner Kühltransporte Ilztal – USC Rogner Bad Blumau, 8:2 (3:1)

78 Lukas Pertl 8:2

68 Stefan Fritz 7:2

59 Haris Causevic 6:2

58 Janos Szoeke 5:2

54 Marco Schmallegger 5:1

50 Marco Klamminger 4:1

44 Marco Schmallegger 3:1

32 Dominik Jakob 2:1

31 Marco Klamminger 1:1

4 Sebastian Rauer 0:1

