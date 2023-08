Grafendorf schießt dann in letzter Sekunde doch noch den Ausgleich

Details Samstag, 19. August 2023 22:25

Im Spiel von USV Pöllauberg gegen USV KAGER Bau Grafendorf gab es Tore am laufenden Band. Am Ende teilten sich sich beide Kontrahenten die Punkte beim Stand von 3:3. Es war ein Spiel voller Emotionen, das die Heimmannschaft vermeintlich drehte um dann in der 93.Minute doch noch ein Gegentor zu erhalten. So trennte man sich in einem unterhaltsamen Match mit einem Unentschieden

Pöllauberg legt Wert auf Teambuilding und so sammelte man die Mannschaft kürzlich ein um die Moral in der Truppe zu optimieren, es hat sich am Samstag gelohnt

Grafendorf führt zur Pause mit 1:0

Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Boris Vidovic sein Team in der 31. Minute per Elfmeter. Die Führung des Aufsteigers war nicht unverdient, man spielte diszipliniert und hatte zeitweise die Oberhand beim USV Pöllauberg. Zur Pause behielt USV Grafendorf die Nase knapp vorn, man war nach dem Auftaktsieg letzte Woche auf der Erfolgsspur.

Nach einer Stunde trifft der Gastgeber binnen einer Minute zwei Mal

Zunächst waren aber noch einmal die tapferen Gäste an der Reihe. Mathieu Glatz beförderte das Leder zum 2:0 des Gasts in die Maschen (54.).

Nach hereingabe von Oliver Konrad schließt Matthieu Glatz eiskalt ins lange Eck ab! Albert Tata, Ticker-Reporter

Jetzt sah alles nach einem Auswärtssieg aus, aber wie der Fußball manchmal so ist, kam es noch ganz anders. Jetzt kam eine absolut unterhaltsame letzte halbe Stunde, die es förmlich in sich hatte.

Jonas Schantl war es, der in der 60. Minute das Spielgerät aus nächster Nähe im Gehäuse von Grafendorf unterbrachte. Tobias Ringhofer lenkte den Ball ins eigene Tor und bescherte Pöllauberg den 2:2-Ausgleich (61.). Plötzlich stand es somit 2:2. Das Spiel begann sozusagen von vorne.

In der 69. Minute schickte der Unparteiische Thomas Schloffer vom Heimteam nach einer Notbremse mit Rot vom Platz. Drei Minuten vor dem regulären Ende erzielte USV Pöllauberg in Unterzahl durch Matija Čakarun tatsächlich die 3:2-Führung. Das war dann aber noch nicht der letzte Akt in diesem umkämpften Match. Denn jetzt schlug noch einmal das Team von Trainer Fuchs zu.

Für USV KAGER Bau Grafendorf reichte es noch zum Last-Minute-Ausgleich, weil Fabian Konrad den Ball in der Nachspielzeit zum 3:3 über die Linie schob (93.) Letztlich gingen Pöllauberg und USV Grafendorf mit jeweils einem Punkt auseinander.

So geht es für die beiden Teams weiter

Nach 26 Spielen in der vergangenen Saison fand sich USV Pöllauberg auf dem neunten Rang wieder. Man wird sehen wohin die Reise in dieser Spielzeit geht. Grafendorf bleibt mit diesem Remis weiterhin als Aufsteiger ungeschlagen.

Am kommenden Freitag tritt USV Pöllauberg bei SV Gutenberg an, während USV KAGER Bau Grafendorf zwei Tage später USV BT-Group Pircha empfängt.

Stimme zum Spiel

Wolfgang Spörk - Trainer Pöllauberg

"Das war schon ein kurioses Spiel. Es zeigte was es alles im Fußball gibt. Wir liegen zuhause gegen einen wirklich guten Aufsteiger mit 0:2 zurück, drehen dann das Spiel und fangen uns in letzter Sekunde noch ein Gegentor ein. Ich möchte sagen, dass dieses Ergebnis für mich trotzdem in Ordnung geht. Es spiegelt die Phasen des Spiels wieder!"

Aufstellungen: Pöllauberg: Lukas Kitting, Lukas Vogl, Rainer Doppelhofer , BSc, BEd (K), Markus Dornhofer, Tomaz Podgorelec, Thomas Wiesenhofer, Alexander Mayrhofer, Davor Rogac, Michael Massing, Dominik Maierhofer, Matija Čakarun



Ersatzspieler: Julian Scherf, Robin Wiesenhofer, Mario Schweighofer, Martin Höfler, Jonas Schantl, Thomas Schloffer



Trainer: Wolfgang Spörk

USV KAGER Bau Grafendorf: Andreas Hofer, Nikola Vidovic, Oliver Konrad, Adel Halilovic, Daniel Kopper, Boris Vidovic, Markus Glatz, Maximilian Haas, Mathieu Glatz, Tobias Ringhofer, Fabian Konrad (K)



Ersatzspieler: Michael Kopper, Patrick Glatz, Rainer Figl



Trainer: Franz Josef Fuchs Bericht Florian Kober

Unterliga Ost: USV Pöllauberg – USV KAGER Bau Grafendorf, 3:3 (0:1)

93 Fabian Konrad 3:3

87 Matija Ä?akarun 3:2

61 Eigentor durch Tobias Ringhofer 2:2

60 Jonas Schantl 1:2

54 Mathieu Glatz 0:2

31 Boris Vidovic 0:1

