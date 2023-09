Doppelschlag von Fabry trifft USV Grafendorf hart - Dechantskirchen dreht das Spiel

Details Samstag, 02. September 2023 00:45

USV Raiffeisen Wirtschaft Dechantskirchen und USV KAGER Bau Grafendorf boten den Zuschauern fünf Tore und trennten sich zum Schluss mit 3:2. Dabei führte der Gast zwei Mal in diesem Spiel - in der letzten Viertelstunde drehte der Gastgeber die Partie und fuhr die drei Punkte ein.

Vor zwei Monaten stieg Grafendorf in die Unterliga auf und zeigt bisher eine respektable Leistung in der höheren Spielklasse

Zur Halbzeit führte der Aufsteiger knapp mit 1:0

Bereits nach 18 Minuten musste Trainer Christian Weinig den verletzten David Kirschenhofer vom Feld nehmen. Für ihn kam Marco Glatz zu einem frühen Einsatz als Ersatzspieler. Kurze Zeit später war dann der andere Glatz für die Führung verantwortlich, der in der 19. Minute das 1:0 besorgte. Mit einem Tor Vorsprung für die Gäste ging es für die beiden Teams nach dem Pausenpfiff in die Kabinen. So richtig spannend wurd es dann nach der Pause.

Mit einem Doppelpack drehte Michael Fabry das Spiel

In der 53. Minute brachte Patrick Oswald den Ball im Netz von Grafendorf unter. Es folgte ein gefährlicher Freistoss der Gastgeber und kurze Zeit später schon die erneute Führung des Aufsteigersnach einer Musterflanke. Rainer Figl beförderte das Leder dann zum 2:1 von USV KAGER Bau Grafendorf in die Maschen (56.). In der 61.Minute bewahrte Keeper Matthias Beheim sein Team vor einem noch deutlicheren Rückstand.

Für USV Grafendorf nahm das Match in der Schlussphase die bittere Wende. Michael Fabry drehte den Spielstand mit einem Doppelpack (77./84.). Zunächst wurde er mit einer perfekten Flanke angespielt, beim Siegtreffer nur sieben Minuten später netzte er souverän ein und sicherte USV Dechantskirchen einen Sieg in der Schlussphase.

Am Ende verbuchte Dechantskirchen gegen Grafendorf die maximale Punkteausbeute als Schiedrichter Herbert Klamminger die Partie abpfiff.

So steht es um die beiden Teams - so geht es nächste Woche weiter

Die drei Zähler katapultierten USV Raiffeisen Wirtschaft Dechantskirchen vorläufig in der Tabelle auf Platz sechs.

Bei USV KAGER Bau Grafendorf präsentierte sich die Abwehr angesichts zehn Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (12). Durch diese Niederlage fällt USV Grafendorf in der Tabelle auf Platz vier zurück. Trotzdem verzeichnet man beim Aufsteiger einen tollen Start in die Unterliga Saison.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher zwei Siege ein.

Am kommenden Sonntag tritt USV Dechantskirchen bei SV Gutenberg an, während Grafendorf einen Tag zuvor TuS Spitzer Engineering Vorau empfängt.

Bericht Florian Kober

Dechantskirchen: Matthias Beheim, Patrick Hofer, Daniel Putz (K), David Kirschenhofer, Laurenz Schabauer, Kevin Edenhöfer, Jürgen Prenner, Sebastian Höller, Patrick Oswald, Lukas Zinggl, Franz Zinggl



Ersatzspieler: Marcel Kaltenbacher, Marco Glatz, Michael Fabry, Georg Kogler, Matthias Kaltenbacher



Trainer: Christian Weinig

USV KAGER Bau Grafendorf: Andreas Hofer, Nikola Vidovic, Adel Halilovic, Daniel Kopper, Patrick Glatz (K), Boris Vidovic, Markus Glatz, Maximilian Haas, Mathieu Glatz, Fabian Konrad, Rainer Figl



Ersatzspieler: Michael Kopper, Matthias Glatz, Philipp Konrad, Stefan Schöngrundner



Trainer: Franz Josef Fuchs

Unterliga Ost: USV Raiffeisen Wirtschaft Dechantskirchen – USV KAGER Bau Grafendorf, 3:2 (0:1)

84 Michael Fabry 3:2

77 Michael Fabry 2:2

56 Rainer Figl 1:2

53 Patrick Oswald 1:1

19 Mathieu Glatz 0:1

