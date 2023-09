SC Burgau feiert ersten Auswärtssieg - Rohrbach mit zweiter Heimniederlage der Saison

Details Samstag, 02. September 2023 21:25

Am vierten Spieltag in der Unterliga Ost standen sich der SV Schermann Erdbau Rohrbach und der SC Profi Max Burgau gegenüber. Ein Tor machte den Unterschied in der Begegnung , die mit 1:2 endete. Der Gastgeber wartet somit weiterhin auf die ersten Punkte am eigenen Sportplatz.

David Kummer leitete mit seinem Treffer vor der Pause den Auswärtssieg des SC Burgau ein

Zur Pause führte das Gästeteam mit 1:0

Die Teams betraten den Rasen des Sportplatzes Rohrbach, um vor rund 150 Zuschauern ein spannungsgeladenes Duell auszutragen. Unter den neugierigen Blicken der Fans wurde die Partie von Schiedsrichter Marco Dolleschal geleitet.

Trainer Christoph Pomper, der die Geschicke von Rohrbach lenkt, war sicherlich gespannt auf die Leistung seiner Mannschaft. Die Erwartungen waren hoch, als das Spiel mit einer ersten Ecke für Rohrbach begann (8. Minute). Die Hoffnungen der Heimfans stiegen, aber die Ecke führte zu keinem Treffer. Man wollte endlich den ersten Heimsieg der neuen Saison sehen.

In der 12. Minute sahen die Zuschauer dann die erste wirkliche Torchance des Spiels, als Rohrbach gefährlich vor das Tor von Burgau kam. Doch der Torhüter von Burgau Benjamin Lechner erwies sich als sicherer Rückhalt und parierte souverän.

Die 37. Minute sollte zum Wendepunkt des Spiels werden. Der SC Profi Max Burgau erzielte das erste Tor des Spiels, als Fuchs sich den Ball im Mittelfeld erkämpfte und ihn geschickt zu Feiner spielte. Feiner wiederum leitete den Ball weiter zu Kummer, der den Ball trocken ins lange Eck versenkte.

Mit einem Pausenstand von 0:1 ging es in die Halbzeitpause und die Rohrbach-Fans hofften auf eine Aufholjagd in der zweiten Hälfte.

Nach 90 Minuten hatte das Team aus Burgau einen Auswärtssieg eingefahren

Der Anpfiff zur zweiten Halbzeit kam und die Spannung blieb hoch. Rohrbach schien entschlossen, den Ausgleich zu erzielen. In der 54. Minute wurde jedoch ein vielversprechender Angriff wegen Abseits abgepfiffen, was die Gemüter erhitzte.

Doch in der 59. Minute konnte der SV Schermann Erdbau Rohrbach endlich den ersehnten Ausgleichstreffer bejubeln. Eine präzise Flanke fand ihren Weg zu Denis Besirevic, der eiskalt einschob.

In der 75. Minute brachte der SC Profi Max Burgau die Wende. Sebastian Schalk brachte mit einem Freistoß den Ball gefinkelt in Richtung Tormanneck und Bruno Piskac konnte sich als Torschütze feiern lassen.

Die verbleibende Spielzeit sah einige hitzige Momente, in denen Gelbe Karten auf beiden Seiten verteilt wurden.

Trotz einer größeren Chance zum Ausgleich in der 83. Minute, bei der die Heimmanschaft aus kurzer Distanz das Ziel verfehlte, konnte der SC Profi Max Burgau die knappe Führung verteidigen.

In der Schlussphase des Spiels erfolgten einige Wechsel auf beiden Seiten, um frische Kräfte ins Spiel zu bringen.

Am Ende gewann der SC Profi Max Burgau das Spiel mit 2:1 und sicherte sich somit drei wichtige Punkte in der Unterliga Ost. Die Freude bei den Burgau-Fans kannte keine Grenzen, während die Rohrbach-Anhänger aktuell auf eine bessere Zukunft hoffen.

So steht es um die beiden Teams - so geht es in der nächsten Woche weiter

SV Schermann Erdbau Rohrbach besetzt momentan mit vier Punkten den elften Tabellenplatz, das Torverhältnis ist mit 8:8 ausgeglichen. Die bisherige Saisonbilanz des Gastgebers bleibt mit einem Sieg, einem Unentschieden und zwei Pleiten unter den Erwartungen.

SC Profi Max Burgau ist nach diesem Triumph bis auf Weiteres auf die fünfte Position vorgerückt. Zwei Siege, ein Remis und eine Niederlage hat SC Burgau derzeit auf dem Konto.

SC Profi Max Burgau holte auswärts bisher nur vier Zähler.

Am Freitag, den 08.09.2023 (19:00 Uhr) steht für SV Rohrbach eine Auswärtsaufgabe gegen SV Wirtschaft Pischelsdorf an. SC Burgau tritt einen Tag später daheim gegen SVU RB Klausner Kühltransporte Ilztal an.

SV-SCHERMANN Erdbau- Wirtschaft Rohrbach: Raphael Siedl (K), Stefan Schlögl, Alvaro Antonio Pichardo Mendes, Peter Schermann, Gasper Trdan, Marcel Storer, Kevin Zsifkovits, Jannik Andiel, Kevin Jürgen Bonstingl, Marco Wieser, Enes Rujovic



Ersatzspieler: David Krug, Faruk Hodzic, Peter Pfeifer, Mario Schieder, Felix Glatz



Trainer: Peter Pfeifer , BEd

SC ProfiMax Burgau: Benjamin Philippe Lechner - Cosmin-Adrian Luput, Fabian Fuchs, Maximilian Paugger, Erik Taucher - Markus Trummer (K), Janik Laschet, Bruno Piskac, Dominik Krammer, David Kummer - Christopher Feiner



Ersatzspieler: Albert Kruiss, Shamil Abdullaev



Trainer: Christoph Pomper Bericht Florian Kober

Unterliga Ost: SV Schermann Erdbau Rohrbach – SC Profi Max Burgau, 1:2 (0:1)

75 Bruno Piskac 1:2

60 Denis Besirevic 1:1

35 Lukas Kummer 0:1

