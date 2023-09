Pinggau-Friedberg bekommt Dämpfer - Pöllauberg biegt Lechner Truppe

Zur Pause führte die Heimmannschaft mit 2:1 - Wolfgang Spörk ist mit seiner Mannschaft weiterhin unbesiegt

Die Partie begann mit großem Enthusiasmus, als der Schiedsrichter das Spiel soeben angepfiffen hatte. Bereits in der 5. Minute brach der Jubel im Stadion aus, als der USV Pöllauberg das erste Tor des Spiels erzielte. Eine herrliche Kombination über die linke Seite führte dazu, dass Terler den Ball in die Mitte legte, wo Cakarun, blitzschnell reagierte und den Ball im Netz versenkte. Dieses frühe Tor brachte den Gastgebern eine 1:0-Führung ein und heizte die Atmosphäre am Pöllauberg an.

Es wurde um jeden Ball gekämpft: In der 15. Minute gab es dann die erste Verwarnung, als der FC Pinggau-Friedberg eine gelbe Karte für Amir Babikir erhielt, und das Spiel entwickelte sich zu einem wahren Kräftemessen. Doch auch der USV Pöllauberg blieb nicht von Verwarnungen verschont, denn in der 20. Minute kassierte Rainer Doppelhofer ebenfalls eine gelbe Karte. Somit waren früh die ersten gelben Karten verteilt.

Die Gäste erhöhten in der 25. Minute den Druck, als ein Freistoß von Manuel Dorner aus etwa 30 Metern Entfernung den Weg ins Netz fand. Damit stand es 1:1 in dieser packenden Partie.

Pöllauberg zeigte weiterhin beeindruckende Kombinationen über die Seite, doch in der 35. Minute verfehlte Doppelhofer das Tor knapp. Die Spannung im Stadion war förmlich greifbar, als beide Teams mit großem Engagement spielten.

Kurz vor dem Pausenpfiff konnte der USV Pöllauberg erneut jubeln. In der 43. Minute erzielten sie ihr zweites Tor, nachdem Massing eine Flanke geliefert hatte und Cakarun den Ball ablegte, bevor Tomaz Podgorelec, ihn im Tor versenkte.

Die erste Halbzeit endete schließlich mit einem Pausenstand von 2:1 - Führung so knapp vor der Pause, was die Spannung für die zweite Halbzeit noch steigerte.

Es blieb bis zum Ende spannend

Der Anpfiff zur zweiten Halbzeit erfolgte in der 46. Minute, und beide Mannschaften setzten ihren energiegeladenen Kampf fort. In der 59. Minute gelang dem USV Pöllauberg erneut ein Tor. es war erneut Podgorelec, der von einer Unachtsamkeit des Pinggauer Torwarts profitierte und sein zweites Tor des Spiels erzielte, wodurch die Führung auf 3:1 ausgebaut wurde.

Der FC Pinggau-Friedberg gab jedoch nicht auf und drängte weiterhin auf den Ausgleich. In der 66. Minute hatte die Gästemannschaft eine vielversprechende Gelegenheit, konnte aber die Flanke aus wenigen Metern Entfernung nicht im Tor unterbringen.

In der 83. Minute brachte der FC Pinggau-Friedberg Spannung in das Spiel zurück, als sie ihr zweites Tor erzielten und auf 3:2 verkürzten. Trotz dieses außergewöhnlichen Treffers reichte es jedoch nicht aus, um die Niederlage abzuwenden.

Traumtor von Alexander Schmutzer aus der eigenen Hälfte Thomas Schloffer, Ticker-Reporter

Am Ende triumphierte der USV Pöllauberg mit einem knappen 3:2-Sieg in einem atemberaubenden Spiel. Es war ein großartiger Tag für den Unterliga Fußball,und beide Mannschaften verdienen Anerkennung für ihren leidenschaftlichen Einsatz auf dem Spielfeld.