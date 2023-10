SV Rohrbach siegt dank Lueger-Eigentor und ist weiterhin Tabellenführer

Details Samstag, 21. Oktober 2023 01:45

SV Rohrbach trug einen knappen 1:0-Erfolg gegen USC Bad Blumau davon. Luft nach oben hatte Rohrbach dabei jedoch schon noch. Aber das kümmert das Team von Trainer Pfeifer kaum - man ist weiterhin Tabellenführer.

Drei Punkte für den Tabellenführer

Zur Pause stand ein Unentschieden, und für beide Mannschaften war noch alles drin. Pechvogel des Tages war definitiv Florian Lueger, dessen Eigentor Bad Blumau ins Hintertreffen brachte (60.), was bis zum Abpfiff Bestand haben sollte. Am Ende machte ein Tor den Unterschied zwischen SV Schermann Erdbau Rohrbach und USC Rogner Bad Blumau aus.

So steht es um die beiden Teams - so geht es nächste Woche weiter

USC Bad Blumau muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Trotz der Schlappe behält die Heimmannschaft den neunten Tabellenplatz bei. Bad Blumau verbuchte insgesamt vier Siege, zwei Remis und fünf Niederlagen. Die Lage von USC Rogner Bad Blumau bleibt angespannt. Gegen SV Rohrbach musste man zum zweiten Mal in Folge die Punkte abgeben.

Wer soll Rohrbach aktuell noch stoppen? Die Gäste verbuchten gegen USC Bad Blumau die nächsten drei Punkte und führen das Feld der Unterliga Ost weiter an. Erfolgsgarant für das gute Abschneiden von SV Schermann Erdbau Rohrbach ist die funktionierende Defensive, die erst zwölf Gegentreffer hinnehmen musste. Mit dem Sieg knüpfte SV Rohrbach an die bisherigen Saisonerfolge an. Insgesamt reklamiert der Tabellenführer acht Siege und ein Remis für sich, während es nur zwei Niederlagen setzte. Seit sieben Partien ist es keiner Mannschaft mehr gelungen, Rohrbach zu besiegen.

Während Bad Blumau am kommenden Samstag SC Raiffeisen St. Ruprecht/Raab empfängt, bekommt es SV Schermann Erdbau Rohrbach am selben Tag mit USV BT-Group Pircha zu tun.

Bad Blumau: Armin Koller, Kevin Schalk, Jakob Janser, Jan Reisinger, Janos Szöke, Wolfgang Rauer (K), Florian Lueger, Sebastian Rauer, Tobias Lechner, Marco Resch, Sebastian Paar



Ersatzspieler: Jürgen Neuherz, Daniel Erkinger, Tobias Brünner



Trainer: Philipp Schmallegger

SV-SCHERMANN Erdbau- Wirtschaft Rohrbach: Gabor Sipos, Stefan Schlögl, Moritz Teichert, Florian Wukits, Denis Besirevic, Gasper Trdan, Kevin Zsifkovits, Daniel Reiterer, Marco Wieser, Roland Lechner (K), Enes Rujovic



Ersatzspieler: Raphael Siedl, Peter Pfeifer, Jan Rosenzopf, Fabian Peinthor, Kevin Jürgen Bonstingl, Mario Schieder



Trainer: Peter Pfeifer Bericht Florian Kober

Unterliga Ost: USC Rogner Bad Blumau – SV Schermann Erdbau Rohrbach, 0:1 (0:0)

60 Eigentor durch Florian Lueger 0:1

