Pöllauberg zerlegt Grafendorf auswärts mit 3:0 - Wiesenhofer mit Doppelpack

Details Sonntag, 24. März 2024 20:07

USV Pöllauberg überraschte beim USV KAGER Bau Grafendorf und gewann deutlich mit 3:0. Hängende Köpfe bei den Platzherren von USV Grafendorf, die gegen den Underdog überraschend den Kürzeren zogen. Zu einer torreichen Angelegenheit war das Hinspiel ausgeartet. 3:3 hatte es mit dem Schlusspfiff geheißen.

Nach dem Spiel war die Freude groß - Pöllauberg überrascht in Grafendorf

Nach wenigen Augenblicken führte der Gast schon - Grafendorf schnell in Rückstand

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag Pöllauberg bereits in Front. Robin Wiesenhofer markierte in der zweiten Minute die Führung. Neuzugang Gemes enteilte der Grafendorfer Abwehr, spielte einen präzisen Pass auf den Torschützen und der traf präzise ins kurze Eck zur Führung des Außenseiters.

Beide Teams forcierten weiter die Offensive - die Hausherren trafen die Stange. Grafendorf versuchte das Spiel zu machen, Pöllauberg setzte auf Konter aus einer starken Abwehr. So fing man einen Angriff ab, konterte über die linke Seite - über Derler kam der Ball Zu Laszlo Gemes und der erhöhte den Vorsprung des Gasts nach 30 Minuten mit einem "Fersler" auf 2:0.

Die Hintermannschaft von Grafendorf ließ bis zur Pause kein weiteres Tor zu und es ging bei unverändertem Stand in die Kabinen - dies obschon es tatsächlich weitere Möglichkeiten für die Gäste gab.

Sieben Minuten nach der Pause war alles entschieden

Die Teams kamen aus der Kabine und weiterhin wirkte der Underdog motivierter - es folgte schnell die Vorentscheidung: der erst 17 -jährige Wiesenhofer legte in der 52. Minute zum 3:0, wiederum nach Vorarbeit von Gemes, für USV Pöllauberg nach.

In der 77.Minute pfiiff Schiedsrichter Adzaga einen Elfmeter für die Hausherren, der allerdings über die Latte flog. Es war einfach nicht der Tag des Aufsteigers. Grafendorf gab trotzdem nie auf - die Zuschauer sahen eine abwechslungsreiche Partie.

Letztlich fuhr Pöllauberg einen souveränen Erfolg ein, dessen Grundstein im ersten Spielabschnitt gelegt worden war.

So steht es um die beiden Teams - so geht es nächste Woche weiter

Der Patzer von USV KAGER Bau Grafendorf zog im Klassement keine Folgen nach sich. Sieben Siege, drei Remis und fünf Niederlagen hat der Gastgeber derzeit auf dem Konto. Mit dem Gewinnen tut sich der Aufsteiger momentan jedoch schwer, sodass man schon das dritte Spiel sieglos blieb.

USV Pöllauberg bleibt mit diesem Erfolg weiterhin auf dem zwölften Platz. Pöllauberg bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt vier Siege, vier Unentschieden und sieben Pleiten.

Grafendorf stellt sich am Freitag (19:30 Uhr) bei USV BT-Group Pircha vor, einen Tag vorher und zur selben Zeit empfängt USV Pöllauberg SV Gutenberg.

Stimme zum Spiel

Wolfgang Spörk - Trainer Pöllauberg

"Meine Mannschaft hat genau umgesetzt was wir von ihr verlangt haben. Die jungen Spieler, aber auch die Routiniers verstehen jetzt, dass wir gegen den Abstieg spielen. Mein Co-Trainer Schuster gehört auch einmal erwähnt - er beobachtet die Gegner vorab und so wissen wir sehr genau was uns erwartet. Die Mannschaft bekommt so reichlich Infos vor den Spielen. Es war eine geschlossene Mannschaftsleistung - ich habe besonderse Freude an den ganz jungen Spielern, aber auch an den Legionären. Ich hoffe, dass wir in den nächsten fünf Wochen aus dem Abstiegskampf heraus kommen - wir möchten dann schon für den Sommer planen!"

USV KAGER Bau Grafendorf: Andreas Hofer, Bas Yannic Oomens, Nikola Vidovic, Adel Halilovic, Daniel Kopper, Patrick Glatz (K), Boris Vidovic, Markus Glatz, Mathieu Glatz, Tobias Ringhofer, Fabian Konrad



Ersatzspieler: Saer Diop, Stefan Schöngrundner, Matthias Glatz, Daniel Schwengerer, Benjamin Haas, Rainer Figl



Trainer: Franz Josef Fuchs

Pöllauberg: Julian Scherf, Robin Wiesenhofer, Mano Gabor Miskei, Lukas Kleinhappl, Rainer Doppelhofer (K), Laszlo Szabolcs Gemes, Lukas Vogl, Michael Massing, Dominik Maierhofer, Raphael Terler, Venczel Zsolt Bence



Ersatzspieler: Alexander Mayrhofer, Mario Schweighofer, Christian Jokesch, Martin Höfler, Jonas Schantl, Thomas Schloffer



Trainer: Wolfgang Spörk Bericht Florian Kober

Unterliga Ost: USV KAGER Bau Grafendorf – USV Pöllauberg, 0:3 (0:2)

52 Robin Wiesenhofer 0:3

30 Laszlo Szabolcs Gemes 0:2

2 Robin Wiesenhofer 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.