Gutenberg führte 2:0 und verlor am Ende in Pischelsdorf

Durch ein 4:2 holte sich SV Wirtschaft Pischelsdorf in der Partie gegen SV Gutenberg drei Punkte. Die Beobachter waren sich einig, dass Gutenberg als Außenseiter in das Spiel gegangen war, weshalb der Ausgang niemanden verwunderte. Aber zwischendurch sah das ganz anders aus. Das Hinspiel war mit 2:0 zugunsten des Schlusslichts ausgegangen.

Härter als gedacht war der Kampf im Spiel gegen den Tabellenletzten

Tabellenschlusslicht führt zur Pause mit 2:0

Mit Jürgen Gottlieb hat der Gast seit wenigen Tagen einen neuen Trainer auf der Bank und man ging trotz der aktuellen Situation optimistisch in dieses Spiel. Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Michael Gehring sein Team in der 14. Minute.

Tor, Toor, Tooor für SV Gutenberg zum 0:1: Fälliger Freistoß kommt halbhoch in den Strafraum und fällt Michael Gehring vom Pischdorfer Verteidiger vor die Füße und schiebt locker ein Mo, Ticker-Reporter

SV Gutenberg baute den Vorsprung mit der Hilfe des Gegners weiter aus. Unglücksrabe Santino Schalk beförderte den Ball in der 18. Minute ins eigene Netz und erhöhte damit die Führung der Gäste auf 2:0. Man sah in der Folge Gelegenheiten auf beiden Seiten - überraschend war dieser Spielstand für die 200 Zuschauer aber schon.

Pischelsdorf dreht das Spiel und träumt von der Rückkehr in die Oberliga

Die Hintermannschaft von SV Pischelsdorf ließ bis zur Pause kein weiteres Tor zu und es ging bei unverändertem Stand in die Kabinen. Bernd Tödling war es, der in der 51. Minute das Spielgerät per Kopf im Gehäuse von Gutenberg unterbrachte. Nun startete die Waldl Mannschaft die Aufholjagd, der Tabellenletzte hielt jedoch erstaunlich lange dagegen.

Die komfortable Halbzeitführung von SV Gutenberg hielt nicht bis zum Abpfiff, denn Jakob Hofer schoss den Ausgleich mit einem Volleyschuss in der 83. Spielminute. Gutenberg kam jetzt nicht mehr ins Spiel zurück, Manuel Hacker brachte Pischelsdorf sogar in Führung (87.).

Tor, Toor, Tooor für SV Wirtschaft Pischelsdorf zum 3:2 - 2. Stange in die Mitte abgelegt und der rollt genau durch zur Nr 17 und der schiebt ins leere Tor ein Mo, Ticker-Reporter

Kurz darauf traf Tobias Haubenhofer nach einem gelungen Zuspiel durch einen Freistoß in der Nachspielzeit für SV Wirtschaft Pischelsdorf (92.). SV Gutenberg ging in der Endphase die Luft aus und bot SV Pischelsdorf nicht mehr Paroli, sodass das Polster der ersten Halbzeit nicht einmal für ein Unentschieden reichte.

So steht es um die beiden Teams - so geht es nächste Woche weiter

Die Trendkurve von Pischelsdorf geht insgesamt nach oben. Nach der ersten Hälfte des Fußballjahres stand man noch auf Rang fünf, mittlerweile hat man Platz eins der Rückrundentabelle inne. Trotz des Sieges bleibt die Heimmannschaft auf Platz zwei. Mit beeindruckenden 67 Treffern stellt man den besten Angriff der Unterliga Ost. Mit dem Sieg baute Pischelsdorf die erfolgreiche Saisonbilanz aus. Bislang holte SV Pischelsdorf 14 Siege, ein Remis und kassierte erst fünf Niederlagen. Beeindruckende sieben Siege in Serie stehen jetzt schon zu Buche.

Die Defizite in der Verteidigung sind bei Gutenberg klar erkennbar, sodass bereits 59 Gegentreffer hingenommen werden mussten. Wann bekommt SV Gutenberg die Defensivprobleme in den Griff? Nach der Niederlage gegen SV Pischelsdorf gerät man immer weiter in die Bredouille. Gutenberg musste sich nun schon 16-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da SV Gutenberg insgesamt auch nur drei Siege und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Im Spiel gegen Pischelsdorf handelte man sich bereits die vierte Niederlage am Stück ein.

Am kommenden Samstag tritt SV Wirtschaft Pischelsdorf bei USC Rogner Bad Blumau an, während SV Gutenberg einen Tag zuvor USV KAGER Bau Grafendorf empfängt.

Stimme zum Spiel

Christian Waldl - Trainer Pischelsdorf

"Unser Spiel war nicht wirklich gut, denn Gutenberg war extrem solide eingestellt. Wir lagen mit 0:2 zurück und es war mühsam. Wir haben dann frischen Schwung mit den Wechseln gebracht und das Spiel auf unserer Seite wurde besser. Gutenberg war nun zunehmende in der Defensive, aber immer noch erstaunlich stark unterwegs für einen Tabellenletzten. Für uns zählen in dieser Phase nur drei Punkte und die haben wir am Ende geholt!"

Aufstellungen: Pischelsdorf: Krisztian Kemes, Sebastian Güsser, Marco Hacker, Marco Purkarthofer, Dominik Kulmer, Bernd Tödling (K), Florim Gashi, Alexander Salmhofer, Jakob Hofer, Santino Schalk, Manuel Hacker

Ersatzspieler: Michael Haubenhofer, Istvan Sebok, Nik Pintaric, Paul Rechling, Tobias Haubenhofer, Filip Zupanic

Trainer: Mag. Christian Waldl

SV Gutenberg: Andreas Ottacher, Daniel Wolf, Fabian Bauer, Lukas Oberlojer, Florian Hutter, Elias Jud, Florian Wagner, Julian Reiter, Fabian Mußbacher, Michael Gehring, Kilian Harrer (K)

Ersatzspieler: Daniel Marc Pfeifer, Romeo Elias Krassnigg, Tobias Wiener, Thomas Thier, Nick Eisner, Dominic Reisenbichler

Trainer: Jürgen Gottlieb Bericht Florian Kober

Unterliga Ost: SV Wirtschaft Pischelsdorf – SV Gutenberg, 4:2 (0:2)

92 Tobias Haubenhofer 4:2

87 Manuel Hacker 3:2

83 Jakob Hofer 2:2

51 Bernd Tödling 1:2

18 Eigentor durch Santino Schalk 0:2

14 Michael Gehring 0:1

