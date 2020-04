StayAtHome-Wordrap (1): Patrick Hutter (FC Ligist/Unterliga West)

Details Dienstag, 21. April 2020 11:28

Keine Einheiten mit der Mannschaft, keine Spiele, kein Meisterschaftsbetrieb – Auch die Akteure der Unterliga West sind in diesen Tagen und Wochen auf sich allein gestellt. Heißt: Individualtraining, Intervallläufe, intensive Workouts. Was tut sich sonst noch in den eigenen vier Wänden? Um das herauszufinden, spielte Ligaportal.at einen verbalen Doppelpass mit Akteuren verschiedener Vereine. Der erste Teil kommt vom FC G&P Energietechnik Ligist. Ligaportal.at konfontiert "Dauerbrenner" Patrick Hutter, seit 1999 beim Club, mit einem Wordrap:

(Auch beim FC Ligist ist man zum "Nichts-Tun" verdammt: Defender Patrick Hutter stellt sich dem Ligaportal-Wordrap)

So halte ich mich aktuell fit: Laufen, Radfahren, Stabiprogramm.

Mit diesem Teamkollegen habe ich jetzt den meisten Kontakt: Scheiber Domi, des is schon seit fast 15 Jahren so ;)

Ist der Meisterschaftsabbruch die richtige Entscheidung: Jeglicher Ansatz hätte Gewinner und Verlierer mit sich gebracht. Ein Abbruch ohne Wertung ist übergreifend betrachtet die wahrscheinlich fairste Lösung.

Homeoffice: Funktioniert effektiv, wird zukünftig öfters Anwendung finden.

Diese Mahlzeit gibt es bei mir zurzeit häufig: Es wird abwechslungsreich gekocht - da gibt es nichts bestimmtes.

Darum fehlt mir das Mannschaftstraining: wegen der dritten Halbzeit.

Diese Serie schaue ich aktuell: Haus des Geldes

Verschiebung der EM: bitter, aber notwendig.

Geisterspiele: schrecklich für die Fans, ist nicht der Fußball, wie wir ihn kennen.

Auf diese Schutzmaßnahmen achte ich besonders: Abstand halten!

Lieblings-App: Tabata Timer :P

Challenges auf Instagram: lustig anzusehen

Vorbild: Mag. Christoph Krasser

Lieblingsfilm: Seriengucker

Mein bester Gegenspieler war: da waren schon einige gute Kicker dabei.

Das war mein bestes Spiel in der Herbstsaison 2019: 2. Runde beim 4:0-Heimsieg gegen Tillmitsch.

Ligaportal: Coole & informative Plattform, weiter so!

Photo: Richard Purgstaller

