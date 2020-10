Heimpleite: Pölfing Brunn entführt drei wichtige Punkte beim AC Linden

Details Sonntag, 11. Oktober 2020 11:10

Am Samstag durften sich die Besucher in der Unterliga West auf das Aufeinandertreffen der beiden Teams AC Linden Leibnitz und GASV Fortuna Federn Pölfing Brunn freuen. In der letzten Begegnung der beiden Teams hatte GASV Fortuna Federn Pölfing Brunn mit 4:0 das bessere Ende für sich. Auch bei diesem Spiel setzten sich die Gäste durch. Die aufgrund vieler Verletzungen stark dezimierten Gastgeber verloren das Spiel trotz numerischer Überlegenheit mit 1:4. Als Schiedsrichter der Begegnung war Niklas Rameis im Einsatz.

Aljaz Naglic war bei allen Treffern beteiligt und erzielte selbst einen Doppelpack

Beim AC Linden feiert Co-Trainer Michael Sammer-Wogg ein Comeback als Spieler

Die vom Verletzungsteufel geplagten Leibnitzer hatten von Anfang an nicht viel mitzureden. Von Beginn an waren die Gäste die spielbestimmende Mannschaft, die Gastgeber taten sich gegen groß aufspielende Pölfinger sehr schwer. Auch der Ausschluss in der 13. Minute von Dejan Draskovic hielt die Auswärtsmannschaft nicht von ihrem unbedingten Siegeswillen ab, denn man am heutigen Spieltag bei den Gastgebern vermisste. Nur eine Minute nach dem Platzverweis lief ein Konter über die rechte Seite, Aljas Naglic spielte einen Stanglpass und Elias Veit traf zum 0:1 für die Auswärtigen. Drei Minuten später erhöhte Aljaz Naglic alleinstehend vor dem Torhüter auf 0:2. Zu allem Überfluss musste jetzt auch noch der einzige Lichtblick im Spiel der Leibnitzer, Dominik Divijak verletzungsbedingt den Platz verlassen, für ihn feierte Co-Trainer Michael Sammer-Wogg nach mehrjähriger Fussballabstinenz ein Comeback. In der 40. Minute war es abermals Aljaz Naglic, der nach sehenswerter Vorarbeit von Anej Lovrecic den Ball zum 0:3 in den Maschen versenkte. Pünktlich nach 45 Minuten macht Schiedsrichter Niklas Rameis einen Schlussstrich unter die erste Halbzeit und schickt die Kicker in ihre Kabinen.

Pölfing Brunn ist trotz numerischer Unterlegenheit die spielbestimmende Mannschaft

Nach Wiederbeginn bäumte sich jetzt der AC Linden kurz auf und versuchte das Zepter in die Hand zu nehmen. Aber der nächste Schock folgte in der 50. Minute. Aljaz Naglic setzte sich auf der Seite durch übergab das Spielgerät an Elias Veit und dieser bedankte sich artig und erhöhte auf 0:4. Jetzt erst wurden die Gäste wachgerüttelt, sie kamen in dieser Spielphase zu einigen guten Möglichkeiten. Den Gästen merkte man das Unterzahlspiel an, dass sicherlich die Kräfte dezimiert hatte. In der 77. Minute landete ein weiter Ball der Gastgeber vor den Beinen von Marcel Zizek und der Leibnitzer betrieb mit dem Treffer zum 1:4 Schadensbegrenzung. Das Spiel endete mit einem 1:4 Erfolg für die Auswärtsmannschaft und der AC Linden muss weiterhin auf den ersten Heimsieg warten. In der nächsten Runde empfängt der AC Linden den SV Bad Schwanberg und Pölfing Brunn trifft am eigenen Sportplatz auf den SV Lannach.

AC LINDEN - GASV FORTUNA FEDERN PÖLFING BRUNN 1:4 (0:3)

Torfolge: 0:1 (14. Veit), 0:2 (20. Naglic), 0:3 (40. Naglic), 0:4 (50. Veit), 1:4 (77. Zizek)

Hubert-Vamlek-Sportplatz Linden; 90 Zuseher; Rameis

Aufstellung:

Ac Linden Leibnitz: Patrick Kogler - Philipp Hofmann, Moritz Bauer (K), Lukas Maximilian Palz, Matthias Gottfried Labudik, Lukas Stelzl - Marcel Zizek, Dominik Divjak (27. Michael Sammer-Wogg), Aljosa Sternad, Boris Basara, Nino Pfeifer (HZ Felix Wolkinger)

Pölfing-Brunn: Manuel Puschnigg - David Koncnik, Ing. Dejan Draskovic, Michael Muster, Alexander Tschiltsch (K) - Jure Tertinek, Anej Lovrecic (68. Simon Schreiner), Lukas Luckerbauer - Elias Veit (68. Patrick Gutbrunner), Gasper Vouk (68. Christoph Reiterer), Aljaz Naglic (90. Robert Klug)

Stimmen zum Spiel:

Wolfgang Kiegerl, Trainer Pölfing Brunn:

"Ich muss meiner Mannschaft ein großes Lob aussprechen. Wir haben 80 Minuten mit einem Mann weniger auskommen müssen und trotzdem eine hervorragende Leistung geboten!"

Thomas Sammer, sportlicher Leiter, AC Linden:

"Wir waren wieder einmal kadertechnisch sehr dezimiert. Ich bin sehr enttäuscht über die Leistung einiger Spieler in der Mannschaft. Unsere Niederlage war verdient, ich gratuliere dem GASV Pölfng Brunn!"

by René Dretnik

Foto: Pölfing Brunn/Puschnigg