Auftaktsieg: Der neue 1. FC Leibnitz startet mit einem Sieg in die Saison

Der neue 1. FC Leibnitz, der ja aus den beiden Stadtvereinen Kaindorf und AC Linden gegründet wurde, hatte bei seinem Debut in der Unterliga West den USV Ragnitz zu Gast. Auf der Bank bei den Ragnitzern, saß mit Michael Hermann kein Unbekannter. Er betreute die letzten Jahre den SVK und hatte massgeblichem Anteil am Erfolg der Kaindorfer. Bei diesem Spiel hatte er aber mit seinen Ragnitzern das Nachsehen - zu effizient war die Truppe aus Leibnitz. Die Heimelf setzte sich mit 3:1 durch - Emil Novi markierte dabei alle drei Treffer.

Duell zweier Ex-Kollegen: Thomas Tauss (Ragnitz) gegen Emil Novi (1. FC Leibnitz)

Bei allen Treffern waren die selben Akteure beteiligt - Moritz Bauer spielte auf Kevin Pirker - dreimal schloss Emil Novi ab

Nach einem gegenseitigen Abtasten der beiden Mannschaften wurde der erste Fehler der Ragnitzer beinhart bestraft. Moritz Bauer schickte Kevin Pirker in die Tiefe - er spielte einen Stanglpass auf Emil Novi - und der Torgarant vollendete diese Aktion mit dem 1:0 für den 1. FC Leibnitz. Diesen frühe Treffer war genau das, was die Gäste vermeiden wollten, den der Ragnitz-Coach wusste bestens über die Stärken der Gegner Bescheid. Weiter ging es mit dem nächsten Angriff über links - fast ident mit dem ersten Treffer - Bauer auf Pirker - dieser übergab an Novi und es klingelte erneut im Kasten. Neuer Spielstand in der 33. MInute: 2:0 für die Hausherren. Mit dem passablen 2:0 Führungspolster aus Sicht der Heimischen ging es in die Halbzeitpause.

Ein Tor von Thomas Tauss wurde wegen Abseits aberkannt - der Treffer für Ragnitz fiel zu spät

Unmittelbar nach dem Wiederbeginn waren die Gäste die spielbestimmende Mannschaft. Dennoch führte ein da capo der ersten beiden Treffer zum 3:0 - Bauer spielte auf Pirker, dieser stangelt auf Novi und der Ball zappelt im Netz. Jetzt nahmen sich die Heimischen etwas zurück und Ragnitz versuchte krampfhaft doch noch das Ruder herumzureissen. Thomas Tauss versuchte sein Glück und drückte den Ball über die Linie - jedoch der Treffer zählte wegen einer Abseitsposition nicht. In Minute 76 wurde Denis Toplak im Leibnitzer Strafraum regelwidrig gelegt und der Unparteiische zeigte sofort auf den Elfmeterpunkt. Der gefoulte trat selbst an - Torhüter Aldin Malagic erriet die Ecke und wehrte den Ball kurz ab. Den darauffolgenden Nachschuss versenkte Thomas Tauss und sorgte gleichzeitig für den 3:1 Endstand.

1. FC LEIBNITZ - USV GLAS METALL TEMMEL RAGNITZ 3:1 (2:0)

Torfolge: 1:0, 2:0 und 3:0 (13., 33., 49. Novi), 3.1 (76. Tauss E.)

Sportanlage Linden; 250; Gerald Bognar

Startaufstellungen:

1. FC Leibnitz: Aldin Malagic, David Lonzaric, Emanuel Wruss, Dominik Divjak, Emil Novi, Kevin Pirker, Moritz Bauer, Paul Krizanac , BA, Matthias Gottfried Labudik, Konstantin Bauer (K), David Scheucher

USV Ragnitz: Aljaz Pungartnik - Ivan Rajic, Marko Kramberger (K) - Thomas Tauss, Vito Milosevic, Domen Lah, David Sajnovic, Marko Ferk, Alexander Pototschnik - Denis Toplak, Marijo Sandor

Beste Spieler: Moritz Bauer, Kevin Pirker, Emil Novi (alle Leibnitz)

Stimmen zum Spiel:

Erwin Ferk, Trainer FC Leibnitz:

"Das war ein Arbeitssieg. Ragnitz war sehr stark und dominant. Die Abspielfehler in der Vorwärtsbewegung wurden von uns eiskalt ausgenützt. Wir waren genau um das Eitzerl konstanter, das war der Schlüssel zum Sieg."

Michael Hermann, Trainer Ragnitz:

"Wir haben eine komplett neue Mannschaft, trainieren erst seit vier Wochen miteinander. Ich bin nicht unzufrieden mit der Leistung der Mannschaft. Wir sind auf einem guten Weg und werden sehen was die Zukunft bringt!"

by ReD

Fotos: USV Ragnitz/Tappler

