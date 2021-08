Erster Sieg: Der SV Gralla holt gegen Groß St. Florian den ersten Dreier

Details Samstag, 21. August 2021 07:00

Der SV RB Pichler Bau Gralla gewann gegen TuS Groß St. Florian mit 1:0 und fuhr damit den ersten Sieg in dieser Saison ein. Nach den beiden Unentschieden in den bereits absolvierten zwei Runden war dies der erste Saisonsieg für die Elf von Martin Sternad - die Besiegten müssen weiterhin auf ihren ersten Dreier warten.

In der ersten Halbzeit kam Gralla zu einigen Tormöglichkeiten

Das Schlagerspiel der 3. Runde in der Unterliga West geizte nicht mit Torchancen sondern lediglich mit Toren. Im ersten Durchgang war Gralla das aktivere Team und kam zu einigen guten Tormöglichkeiten. Die beste hatte Timtotej Petek in der 24. Minute. Nach einem Sololauf zog der Slowene kurz vor der Strafraumgrenze ab - Gästetorwart Avdyl Hagjija konnte diesen aber gerade noch über die Querlatte drehen. Nach den ersten 45 Minuten ging es für SV Gralla und Groß St. Florian ohne Torerfolg in die Kabinen.

In Minute 50 landete ein Kopfball von Elijas Rumpf nur an der Stange

Im zweiten Durchgang fanden die Gäste besser ins Spiel und zeigten ihre Qualitäten in der Offensive. In der 50. Minute hatten die Hausherren großes Glück - ein Kopfball von Elijas Rumpf traf nur die Stange. In der 76. Minute brach dann der SV Gralla den Bann und markierte die Führung. Der Neuzugang vom SV Frauental, Dominik Nöst drückt den Ball aus zehn Metern Distanz über die Linie und sorgte für das 1:0. Das war auch gleichzeitig der Endstand - die Heimmannschaft durfte sich somit über den ersten Saisonsieg freuen. Für die Gäste war dies die nächste Nullnummer - die als Mittitelfavorit gehandelten Florianer müssen ihr Saisonziel wohl ein wenig herunterschrauben.

Unterliga West: SV RB Pichler Bau Gralla – TuS Groß St. Florian, 1:0 (0:0)

76 Dominik Noest 1:0

Startaufstellungen:

Gralla: Aljaz Music - Rok Kogoj, Johannes Sterf, Lukas Haring, Florian Rupp (K) - Doris Kelenc, Timotej Petek, Gian-Carlo Feiertag, Lukas Walter, Klemen Lah - Dominik Nöst

Groß St. Florian: Avdyl Hagjija - Simon Braunsar, Paul Reisinger, Elias Rumpf, Markus Edegger (K) - Valentin Missethan, DI Zija Lleshi, Sebastian Stanzer, Hannes Oswald, Christian Tschermanek - Christopher Galli

Stimme zum Spiel:

Marcel Hofer, sportlicher Leiter Gralla:

"Wir haben gekämpft wie die Löwen. Der Gegner hatte über die gesamte Spielzeit hindurch kaum Chancen, hat sich aber trotz der vielen Ausfälle gut geschlagen."

Patrick Haring, Trainer Groß St. Florian:

"Aufgrund der Vielzahl an Ausfällen war es nicht leicht. Ich bin mit der Leistung meiner Mannschaft in der ersten Hälfte nicht zufrieden. Nach der Umstellung ist es in der zweiten Halbzeit besser geworden. Wir haben leider schon wieder in den letzten 15 Minuten einen Treffer kassiert. WIr haben brav gekämpft und gefightet."

by ReD

