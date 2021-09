Schwanberg im Torrausch: Flavia Solva kassiert sechs Trümmer

Details Sonntag, 05. September 2021 15:40

Im Spitzenspiel der Unterliga West duellierte sich der SV Bad Schwanberg mit dem SV Flavia Solva. Beide Teams waren vor dem Spiel noch ohne Niederlage - dies sollte sich aber nach dieser Begegnung ändern. Die Heimmannschaft zeigte den Gästen ihre Grenzen auf und traf sechsmal ins Schwarze. 6:2 lautetet der Endstand - in Bad Schwanberg wurde noch lange nach dem Spiel gefeiert.

Jan Elsnik und Hans-Jörg Gosch trafen je zweimal für den SV Bad Schwanberg

Vom Start weg gingen beide Mannschaften ein sehr hohes Tempo - die Römer kamen zur ersten Möglichkeit - Dominik Wurzinger verzog seinen Schuss aber neben das Tor. In der 34. Minute kam Christian Kluge zu einer Möglichkeit, Jan Elsnik staubte ab und es stand 1:0 für die Hausherren. Nur drei Minuten später wurde Elsnik im Strafraum super bedient - der Slowene bedankte sich und erhöhte auf 2:0. In der 40. Minute ballerte sich Wurzinger den Frust des Rückstandes von der Seele und versenkte einen Weitschuss aus 20 Metern zum 2:1 im Gehäuse. Kurz vor dem Pausenpfiff tänzelte sich Leandro Rabensteiner in den 16er - sein Abschluss landete nur im Aussennetz. Mit dem Zwischenstand von 2:1 ging es auch gleichzeitig in die Halbzeitpause.

Patrick Kinhamer versemmelte einen Elfer, Leo Rabensteiner wurde ausgeschlossen - kein guter Tag für den SV Flavia Solva

Nach dem Seitenwechsel dauerte es nur fünf Minuten (50.), ehe Sebastian Kluge auf 3:1 erhöhte. Die Partie wurde jetzt heiß und richtig spannend - in der 57. Minute sah Flavias Rabensteiner für eine Tätlichkeit die rote Karte. Zwei Minuten später scheiterte Patrick Kinhamer am Elfmeterpunkt am Schwanberger Goalie Daniel Galli. Zwei schicksalsträchtige und mit hoher Wahrscheinlichkeit spielentscheidende Minuten für die Gäste aus Wagna. Obwohl die Auswärtsmannschaft in der 74. Minute durch Ivan Grabovac noch zum 3:2 Anschlusstreffer kamen, war dies trotzdem vergebene Liebesmüh. Denn die Einwechslung von Hans-Jörg Gosch, er kam in der 65. Minute für Maximillian Sommersguter, entpuppte sich als Goldgriff. Gosch versetzte nämlich mit seinen beiden Treffern in Minute 78 und 86 den Flavianern endgültig den Todesstoß. Das 6:2 durch Rahme Mehmetajn fiel in der 90. und fixierte den 6:2 Endstand. Bad Schwanberg bleibt weiterhin ungeschlagen in der Unterliga - die Römer schlittern bei ihrer ersten Saisonniederlage gleich in ein Debakel.

SV BAD SCHWANBERG - FLAVIA SOLVA 6:2 (2:1)

Torfolge: 1:0 (36. Elsnik), 2:0 (39. Elsnik), 2:1 (42. Wurzinger), 3:1 (50. Kluge), 3:2 (74. Grabovac), 4:2 (78. Gosch), 5:2 (86. Gosch), 6:2 (90. Mehmetaj)

Anton Koch Stadion Hollenegg; 200 Zuseher; Krainer - Nestler

Aufstellungen:

Bad Schwanberg: Daniel Galli, Sebastian Kluge (K), Markus Sebastian Saurer, Fabian Neuhold, Nardi Lazaric, Marcus Prattes, Jan Elsnik, Christian Kluge, Maximilian Sommersguter, Michael Schuster, Damjan Trifkovic

SV Flavia Solva: Mathias Johs, Christoph Oliver Heritsch, Patrick Kinhamer, Matic Ficko, Roman Lorenz, Ivan Grabovac, Fabian Pucher, Sandro Mally (K), Leandro Rabensteiner, Mladen Hasija, Dominik Wurzinger

Stimmen zum Spiel:

Ewald Alker, sportlicher Leiter Schwanberg:

"Wir haben das Spiel von Beginn an dominiert und mehr als verdient gewonnen. Die kollektive Mannschaftsleistung war unglaublich."

Christopher Marat, Trainer Flavia:

"Wir haben uns das Leben leider selber schwer gemacht. Mit den ersten 35 Minuten können wir nicht zufrieden sein, wir haben nicht das gespielt, was wir eigentlich können. In der zweiten Halbzeit haben wir dann alles probiert - leider ohne Erfolg. Gratulation an Bad Schwanberg."

by ReD

Ticker...

S2F: Bitcoin auf dem Weg zu 100.000 $ bis Ende 2021?

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!