Drei Tore aus Standards: Flavia Solva schlägt FC Ligist mit 2:1

Details Sonntag, 24. Oktober 2021 17:48

Die Differenz von einem Treffer brachte Flavia Solva gegen FC Raiffeisen Ligist den Dreier. Das Match endete mit 2:1. Ein Spaziergang war der Erfolg am Ende für die Römer jedoch nicht.

Zwei Freistoßtore brachten dem SV Flavia Solva den Sieg

Vor den Augen der 350 Zuschauer stellte Ivan Grabovac das 1:0 für die Gastgeber sicher (36.). Sein Freistoß landete unhaltbar im Netz von Ligist-Keeper Julian Kalpacher. Mit der Führung für Flavia Solva ging es in die Kabine. Unmittelbar nach dem Wiederanpfiff legte sich Mladen Hasija den Ball für einen Freistoß zurecht - er zog ab und der Ball saß exakt genau im Netz - neuer Spielstand: 2:0. Kurz vor Ultimo war noch Michael Capretti zur Stelle und zeichnete für das erste Tor von FC Ligist verantwortlich (89.). Nach einem Eckball versenkte er den Ball per Kopf in den Maschen. Obwohl Flavia Solva nach erfolgreicher erster Hälfte keine weiteren Tore gelangen, schaffte es FC Raiffeisen Ligist zugleich nicht, die Partie zu drehen. Sie endete mit 2:1.

SV Flavia Solva sammelt weiterhin fleißig Erfolge, deren Zahl sich mittlerweile auf sieben summiert. In der Bilanz kommen noch ein Unentschieden und vier Niederlagen dazu.

Ein ums andere Mal wurde die Abwehr von FC Ligist im bisherigen Saisonverlauf an ihre Grenzen gebracht. Die 30 kassierten Treffer sind der schlechteste Wert der Unterliga West.

Die Verteidigung bleibt die Achillesferse des Gasts. Nach der Niederlage gegen Flavia Solva ist FC Raiffeisen Ligist aktuell das defensivschwächste Team der Unterliga West. SV Flavia Solva setzte sich mit diesem Sieg von FC Ligist ab und nimmt nun mit 22 Punkten den vierten Rang ein, während FC Raiffeisen Ligist weiterhin 18 Zähler auf dem Konto hat und den fünften Tabellenplatz einnimmt.

Am kommenden Sonntag trifft Flavia Solva auf Tus St. Veit in der Südsteiermark, FC Ligist spielt tags zuvor gegen SC hagebau Wallner Bad Gams.

Stimmen zum Spiel:

Christopher Marat, Trainer Flavia:

"Ich muss meiner Mannschaft für diese kämpferische Leistung gratulieren!"

Christopher Krasser, sportlicher Leiter Ligist:

"Leider haben wir unsere guten Möglichkeiten zu Beginn des Spiels nicht nutzen können. Zwei Tore aus direkten Freistößen konnten wir trotz allen Bemühungen in der zweiten Halbzeit nicht aufholen. Ein Punkt wäre verdient gewesen."

Unterliga West: SV Flavia Solva – FC Raiffeisen Ligist, 2:1 (2:0)

36 Ivan Grabovac 1:0

47 Mladen Hasija 2:0

89 Michael Capretti 2:1

by ReD

Foto: Christian Fauland

