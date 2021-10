Derbysieg: Pölfing Brunn gewinnt gegen dezimierte Groß St. Florianer

Details Sonntag, 24. Oktober 2021 18:04

Für TuS Groß St. Florian endete das Auswärtsspiel gegen GASV Fortuna Federn Pölfing Brunn erfolglos. Das Heimteam gewann 2:0. Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen. Nach 90 Minuten hatte schließlich der GASV Pölfing-Brunn die Nase vorn. Dies war wohl auch dem dezimierten Kader der Gäste geschuldet, bei denen sogar die beiden Co-Trainer auf der Ersatzbank Platz nehmen mussten.

Die 150 Besucher sahen ein Derby, bei dem die Gäste im ersten Durchgang leicht die Nase vorn hatten, aber keinen Torerfolg verbuchen konnten. Der Pölfinger Torhüter Manuel Puschnigg war diesmal in Höchstform. Nach den ersten 45 Minuten ging es für Pölfing-Brunn und Groß St. Florian ohne Torerfolg in die Kabinen. In der zweiten Hälfte wurden die Hausherren ein wenig stärker, die Auswärtigen wirkten ein wenig müde. Alen Buksek brach für GASV Fortuna Federn Pölfing Brunn den Bann und markierte in der 70. Minute die Führung. Nach einem Korner auf die zweite Stange wurde der baumlange Verteidiger sträflich alleine gelassen und traf per Kopf zum 1:0. Es waren nur noch wenige Augenblicke zu spielen, als Mario Damse für einen Treffer sorgte (94.). Nach einem Freistoß köpfte er den Ball ins Tor und sorgte für den 2:0 Endstand.

Durch den Erfolg rückte GASV Fortuna Federn Pölfing Brunn auf die elfte Position der Unterliga West vor, bleibt aber weiterhin in den Abstiegskampf verwickelt. Der TuS Groß St. Florian holte auswärts bisher nur einen Zähler. Zu mehr als Platz 13 reicht die Bilanz des Gasts derzeit nicht. Groß St. Florian verliert nach der dritten Pleite weiter an Boden und ist ebenfalls im Abstiegskampf verstrickt.

GASV Pölfing-Brunn tritt am kommenden Sonntag bei USV Hengsberg an, TuS Groß St. Florian empfängt am selben Tag SV Grapos Lannach. Für Teams sind diese Begegnungen sogenannte Sechs-Punkte-Spiele.

Stimmen zum Spiel:

Wolfgang Kiegerl, Trainer Pölfing Brunn:

"Ich möchte gerne den Derbysieg gegen Groß St. Florian unserem Obmann Wolfgang Wildbacher widmen. Er hat mir und der gesamten Mannschaft trotz unseres Fehlstarts zu Beginn der Saison immer das Vertrauen geschenkt!"

Patrick Haring, Trainer Groß St. Florian:

"Wie auch in den letzten Wochen waren wir durch viele Ausfälle dezimiert. Wir haben trotzdem gut begonnen und haben nicht viel zugelassen. Wir haben unsere Möglichkeiten nicht genutzt und der Gegner aus zwei Chancen zwei Tore gemacht!"

Unterliga West: GASV Fortuna Federn Pölfing Brunn – TuS Groß St. Florian, 2:0 (0:0)

70 Alen Buksek 1:0

94 Mario Damse 2:0

by ReD

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!