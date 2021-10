Sieg in der Fremde: Pölfing-Brunn trumpft bei Hengsberg auf

Details Sonntag, 31. Oktober 2021 06:58

GASV Fortuna Federn Pölfing Brunn erreichte einen 3:1-Erfolg bei USV Hengsberg. Die 70 Besucher sahen ein rassiges und schnelles Spiel und zwei Teams, die jeweils einen Elfmeter nicht verwerten konnten.

Zwei Elfmeter wurden von den Torleuten gehalten

Die Gäste aus Pölfing Brunn kamen gut eingestellt auf den kleinen Platz und versuchten von Beginn an das Spiel zu beherrschen. Trotzdem gingen die Gastgeber in Minute 13 in Front. Stefan Zöhrer sprintete in einen zu kurz angetragenen Kopfball-Rückpass und stellte auf 1:0. In der 31. Minute hielt Keeper Dominik Huberts einen Elfmeter - so hatte das Heimteam zur Pause eine knappe Führung auf dem Zettel stehen. Nach dem Wiederbeginn machte Hengsberg jetzt richtig Dampf und wollte den Sack schnell zumachen. Die Hausherren ließen in dieser Phase einige Sitzer und verhalfen so den Gästen zurück ins Spiel zu finden. In der 52. Minute erzielte Jon Cirpaci per Abstauber das 1:1 für den GASV Pölfing-Brunn. Jetzt waren die Gäste wieder voll da: In der 67. Minute verwertete Alexander Tschiltsch einen Korner direkt und erhöhte auf 2:1. In der 78. Minute entschied der Unparteiische Handspiel im Strafraum der Pölfinger - der daraus resultierende Strafstroß wurde aber von Goalie Manuel Puschnigg gehalten. In Minute 83 zelebrierte Pölfing einen Bilderbuchkonter - Sascha Pressnitz tankte sich auf der linken Seite durch - sein Stanglpass erreichte Tschiltsch und er sorgte mit seinem zweiten Treffer für den 3:1-Endstand aus Sicht der Gäste.

Beide Teams überwintern in der hinteren Tabellenhälfte

Hengsberg muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Den Kampf um die Klasse geht USV Hengsberg in der Rückrunde von der elften Position an. Die Ausbeute der Offensive ist bei Hengsberg verbesserungswürdig, was man an den erst 16 geschossenen Treffern eindeutig ablesen kann. Nun musste sich USV Hengsberg schon achtmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die drei Siege und zwei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Die Lage von Hengsberg bleibt angespannt. Gegen GASV Fortuna Federn Pölfing Brunn musste man zum zweiten Mal in Folge die Punkte abgeben. GASV Pölfing-Brunn schraubte das Punktekonto zum Ende der Hinrunde auf 14 Zähler in die Höhe und rangiert nun auf Platz zehn. Pölfing-Brunn bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt vier Siege, zwei Unentschieden und sieben Pleiten. Die letzten Resultate von GASV Fortuna Federn Pölfing Brunn konnten sich sehen lassen – zehn Punkte aus fünf Partien.

Stimme zum Spiel:

Wolfgang Kiegerl, Trainer Pölfing Brunn:

"Im Großen und Ganzen war das ein verdienter Sieg. Großes Kompliment an die Mannschaft, sie ist wieder zurückgekommen. Nach dem miserablen Start zur Herbstsaison haben wir mit 14 Punkten doch noch für einen versöhnlichen Abschluss gesorgt. Ich möchte an dieser Stelle dem SV Tillmitsch recht herzlich zum Herbstmeistertitel gratulieren!"

Unterliga West: USV Hengsberg – GASV Fortuna Federn Pölfing Brunn, 1:3 (1:0)

13 Stefan Zoehrer 1:0

52 Jon Cirpaci 1:1

67 Alexander Tschiltsch 1:2

83 Alexander Tschiltsch 1:3

