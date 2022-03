Ungefährdeter Heimsieg: Tus St. Veit/S. lässt gegen Bad Gams nichts anbrennen

Details Montag, 21. März 2022 09:26

Drei Punkte gingen am Sonntag aufs Konto von Tus St. Veit in der Südsteiermark. Die Gastgeber setzten sich mit einem 3:1 gegen SC hagebau Wallner Bad Gams durch. Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen. Nach 90 Minuten hatte schließlich Tus St. Veit/S. die Nase vorn.

Der TUS St. Veit feiert einen gelungenen Frühjahrsauftakt.

Ein Treffer von Fabio Schantl wurde aberkannt

Die 100 Besucher sahen eine Partie, bei der sich beide Mannschaften der Taktik mit hohen weiten Bällen nach vorne bedienten. Die Hausherren hatten von Beginn an mehr Zugriff versuchten immer wieder die Solospitze Fabio Schantl in Szene zu setzen und kamen auch zu einigen Chancen. In der 12. Minute traf Stefan Krofitsch zur 1:0 Führung seiner Mannschaft. Drei Minuten später (15.) ging ein schöner Freistoß von Maximillian Ringert (15.) nur haarscharf an der Kreuzecke vorbei.

In Minute 29 jubelten die St. Veiter Fans zu früh, der vermeintliche Treffer von Schantl zählte nicht. In der 37. Minute erhöhte Rok Horvat auf 2:0 für Tus St. Veit in der Südsteiermark - bei seinem Schuss aus der zweiten Reihe war dem Bad Gamser Torhüter Daniel Kinzer die Sicht verstellt - er war chancenlos. Kurz vor dem Pfiff zur Halbzeit machte Simon Zirngast nach einem Eckball das 1:2 zugunsten von SC hagebau Wallner Bad Gams (42.). Zur Pause wusste Tus St. Veit/S. eine hauchdünne Führung auf der Habenseite.

Markus Gröbacher sah die rote Karte

Im zweiten Durchgang ging es anfangs hin und her, die Gäste taten sich schwer ins Spiel zu finden. In der 57. Minuten führte Zan Planjsek den Treffer zum 3:1 herbei - nach einem Gestocher brachten die Bad Gamser den Ball nicht weg. Kurz vor dem Ende stand dann der St. Veiter Schlussmann Markus Gröbacher im Fokus: Andreas Ehmanns stürmte auf ihn zu und der Goalkeeper zog die Notbremse - Schiedsrichter Mario Vonic musste ihn mit der roten Karte vom Platz stellen. Mit dem Schlusspfiff durch den Referee gewann Tus St. Veit in der Südsteiermark gegen SC Bad Gams.

Mit dem Erfolg in der Tasche rutschte Tus St. Veit/S. im Klassement nach vorne und belegt jetzt den siebten Tabellenplatz. Bad Gams findet sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang acht. Der Gast baut die Mini-Serie von drei Siegen nicht aus. Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher fünf Siege ein.

Am kommenden Samstag trifft St. Veit/S. auf GASV Fortuna Federn Pölfing Brunn, SC hagebau Wallner Bad Gams spielt am selben Tag gegen SV Flavia Solva.

Stimmen zum Spiel:

Gernot Konrad, sportlicher Leiter St. Veit:

"Wir sind schwer ins Spiel gekommen. Die spielerische Linie hat ein wenig gefehlt. Der Heimsieg zum Start zum Start war wichtig für die Moral."

Patrick Posch, Trainer Bad Gams:

"St. Veit hat hochverdient gewonnen. Wir haben uns zuwenig Chancen erarbeitet und hinten nicht konsequent genug verteidigt."

Unterliga West: Tus St. Veit in der Südsteiermark – SC hagebau Wallner Bad Gams, 3:1 (2:1)

12 Stefan Krofitsch 1:0

37 Rok Horvat 2:0

42 Simon Zirngast 2:1

54 Zan Plajnsek 3:1

Startformation:

St. Veit/Vogau: Markus Gröbacher - Miha Psajd, Maximilian Ringert (K), Ralph Jelen, Stefan Krofitsch, Christoph Klapsch - Rok Horvat, Zan Plajnsek, Simon Johannes Scheucher, Thomas Lileg - Fabio Schantl

Bad Gams: Daniel Kinzer - Philipp Koch, Andreas Ganster, Martin Ganster - Matej Filipovic, Miha Zajc, Jonas Lamprecht, Semir Alija, Johann Edegger, Daniel Schipfer (K) - Simon Zirngast



by René Dretnik

Foto: TUS St. Veit