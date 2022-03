Triplepack: Kramberger schießt FC Ligist ab

Details Samstag, 26. März 2022 13:50

FC Raiffeisen Ligist steckte gegen SV Lannach eine deutliche 0:3-Niederlage ein. Im Vorfeld war eine ausgeglichene Partie erwartet worden, doch SV Grapos Lannach wusste zu überraschen. Vorallem ein Mann hatte wesentlichen Anteil am Sieg der Heimischen - Aleksander Kramberger war on fire und netzte dreimal ein!

Aleksander Kramberger sorgte für drei Tore

Die erste Möglichkeit in dieser Begegnung war auf Seiten der Gäste zu verbuchen. Nach einem Stanglpass brachte Kapitän Matthias Repic den Ball nicht im Tor unter - sein Schuss ging knapp darüber. In Minute 10 startete Aleksander Kramberger seinen Dreipack: Nach einer schönen Aktion über drei Stationen drückte er den Ball zum 1:0 über die Linie. Neun Minuten später traf er nach einem kurz abgespielten Freistoß ins lange Eck und es stand 2:0 (19.) Ohne dass sich am Stand noch etwas tat, schickte der Unparteiische die Akteure in die Pause.

Zwei Lannacher Treffer wurden sehr schön herausgespielt

Doch Lannachs Nummer 17 legte in der 49. Minute zum 3:0 noch einmal nach. Nach perfektem Zuspiel von Christoph PIchler versenkte er das Runde im Eckigen und sorgte für die Vorentscheidung - die junge und stark ersatzgeschwächte Mannschaft aus Ligist war nicht mehr in der Lage das Spiel auf ihre Seite zu ziehen Am Schluss schlug SV Lannach FC Raiffeisen Ligist mit 3:0 - ein Sieg, der noch höher hätte ausfallen können.

Lannach klettert weiter die Tabelle hinauf

Mit drei Punkten im Gepäck schob sich SV Grapos Lannach in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den neunten Tabellenplatz. Die Heimmannschaft bessert ihre eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt fünf Siege, ein Unentschieden und neun Pleiten. Durch den klaren Erfolg über FC Ligist ist SV Lannach weiter im Aufwind.

Nach 15 absolvierten Begegnungen nimmt FC Raiffeisen Ligist den sechsten Platz in der Tabelle ein. Ein ums andere Mal wurde die Abwehr des Gasts im bisherigen Saisonverlauf an ihre Grenzen gebracht. Die 36 kassierten Treffer sind der schlechteste Wert der Unterliga West. In dieser Saison sammelte FC Ligist bisher sieben Siege und kassierte acht Niederlagen.

Die Verteidigung bleibt die Achillesferse von FC Raiffeisen Ligist. Nach der Niederlage gegen SV Grapos Lannach ist FC Ligist aktuell das defensivschwächste Team der Unterliga West.

Am kommenden Sonntag trifft SV Lannach auf Tus St. Veit in der Südsteiermark, FC Raiffeisen Ligist spielt am selben Tag gegen SV Bad Schwanberg.

Stimmen zum Spiel:

Hannes Höller, Trainer Lannach:

"Wir sind perfekter Start ins Frühjahr gestartet- jetzt heißt es konsequent weiterarbeiten und punkten. Dieser Sieg war aber wiederum für die Moral den Kopf und das Umfeld im Verein hervorragend!"

Michael Sommer, Trainer Ligist:

"Wir waren für Lannach zu schwach. Kramberger hat die Partie entschieden. Sonst habe ich nichts dazu zu sagen."

Unterliga West: SV Grapos Lannach – FC Raiffeisen Ligist, 3:0 (2:0)

49 Aleksander Kramberger 3:0

19 Aleksander Kramberger 2:0

10 Aleksander Kramberger 1:0

Startaufstellungen:

Lannach: Patrick Laibacher - Jani Grilc, Julian Kaiser - Jan Strukelj, Nico Kaiser, Marcel Grinschgl, Christoph Pichler, Ismail Wais, MA Bernd Hold (K) - Gregor Zgrabic, Aleksander Kramberger

Ligist: Julian Kalpacher, Matthias Repic (K), Yuri Wundrak, Daniel Wüster, Patrick Hutter, Rene Kollmann, Raphael Appler, Matthias Lackner, Martin Schlatzer, Matthias Franz, Lukas Ofner

by René Dretnik

Foto: Elisabeth Tappler