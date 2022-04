Hengsberg verteilt fünf Ostereier: Dobl bleibt nur der Ehrentreffer

Details Samstag, 16. April 2022 10:35

Beim USV Kötz-Haus Hengsberg holte sich SV TIBA Austria Dobl eine 1:5-Schlappe ab. Eine Begegnung auf Augenhöhe? Mitnichten! Im Duell zweier vermeintlich ebenbürtiger Teams holte USV Hengsberg den maximalen Ertrag. Trotz dieses beachtlichen Heimerfolgs steckt der USV Hengsberg noch immer mitten im Abstiegskampf.

Der USV Hengsberg ballerte sich gegen Dobl den Frust von der Seele

Zur Halbzeit stand es nur 1:0

Einen Sack voller Ostereier holte sich Dobl in Hengsberg ab - versteckt wurden sie aber von den Hausherren nicht - denn es war von Beginn an offensichtlich wer bei der Eiersuche erfolgreicher sein würde. Aber alles der Reihe nach: Stefan Sackl eröffnete den Torreigen in der 11. Minute und versenkte die Kugel zum 1:0. Bis zur Halbzeitpause konnte keine der Mannschaften ihre Torbilanz mehr verbessern - mit dem knappen Vorsprung aus Sicht der Heimmannschaft ging es in die Kabinen.

In der 63. Minute erhöhte Matej Sosteric auf 2:0 für Hengsberg. Den Vorsprung der Heimmannschaft ließ Urban Cander in der 68. Minute anwachsen. Sein Kopfballtreffer führte zum 3:0. Mit dem Tor zum 4:0 steuerte Sackl bereits seinen zweiten Treffer an diesem Tag bei (78.). In der Schlussphase gelang Pajtim Hoti noch der Ehrentreffer für Dobl (84.). USV Kötz-Haus Hengsberg baute die Führung in der Nachspielzeit aus, als Christopher Schulter in der 92. Minute traf.

Lukas Robier scheiterte vom Elfmeterpunkt

Der Sieg hätte noch höher ausfallen können, wenn Lukas Robier beim Strafstoß in der 88. Minute nicht am Dobler Torhüter Christoph Dam gescheitert wäre. Am Ende kam USV Hengsberg gegen SV TIBA Austria Dobl zu einem verdienten Sieg.

Mit drei Punkten im Gepäck verließ Hengsberg die Abstiegsplätze und nimmt jetzt den zehnten Tabellenplatz ein. Die ansteigende Form von USV Kötz-Haus Hengsberg zeigt sich an vier Spielen ohne Niederlage in Folge und dem Verlassen der Abstiegsplätze.

Hengsberg macht wichtige Punkte im Abstiegskampf gut

SV Dobl holte auswärts bisher nur einen Zähler. Die Gäste finden sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang dreizehn. Mit 49 Toren fing sich Dobl die meisten Gegentore in der Unterliga West ein. Nach dem fünften Spiel in Folge ohne Dreier verliert SV TIBA Austria Dobl im Klassement weiter an Boden.

Die Verteidigung bleibt die Achillesferse von SV Dobl. Nach der Niederlage gegen USV Hengsberg ist Dobl aktuell das defensivschwächste Team der Unterliga West. Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher vier Siege ein.

Hengsberg stellt sich am Samstag (16:00 Uhr) bei USV Ragnitz vor, einen Tag vorher und zur selben Zeit empfängt SV TIBA Austria Dobl FC Raiffeisen Ligist.

Stimme zum Spiel:

Stefan Sackl, Doppeltorschütze Hengsberg:

„Wir haben diesmal unsere Leistung auf den Platz gebracht und uns endlich belohnt. Wir haben drei Punkte eingesackt, die hochverdient waren.“

Stefan Schmelzer, Trainer Dobl:

"Gratulation an Hengsberg. Der Gegner ist viel besser als es der Tabellenplatz aussagt. Das war sicher die stärkste Mannschaft gegen die wir im Frühjahr gespielt haben. Kämpferisch und läuferisch war die EInstellung top - spielerisch müssen wir weiterarbeiten, damit wir gemeinsam da unten wieder rauskommen."

Unterliga West: USV Kötz-Haus Hengsberg – SV TIBA Austria Dobl, 5:1 (1:0)

92 Christopher Schulter 5:1

84 Pajtim Hoti 4:1

78 Stefan Sackl 4:0

68 Urban Cander 3:0

63 Matej Sosteric 2:0

11 Stefan Sackl 1:0

Startformation:

Hengsberg: Dominik Huberts, Dominik Prettenthaler, Jasmin Dedic, Thomas Friess , BEd, Primoz Potocnik, Niko Vajda, Urban Cander, Stefan Sackl (K), Lukas Andreas Robier, Matej Sosteric, Christian Fauland

Dobl: Christoph Dam - David Karl Lang, Mark Ryan Pernitsch, Michael Weimüller, Gabriel Maier - Florian Hasenbichler, Julius Ortner (K), Lukas Christian Friedl - Pajtim Hoti, Fisnik Shyti, Matthias Hecher

by René Dretnik

Foto: Elisabeth Tappler