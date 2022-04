1. FC Leibnitz gewinnt Spitzenspiel bei Tus St. Veit/S.

Details Montag, 18. April 2022 21:17

Am Montag verbuchte 1. FC Leibnitz einen 3:1-Erfolg gegen Tus St. Veit in der Südsteiermark. Was viele voraussagten, trat letztlich auch ein: 1. FC Leibnitz wurde der Favoritenrolle gerecht. Das Hinspiel war mit einer herben 2:6-Abreibung aus Sicht von Tus St. Veit/S. zu Ende gegangen.

Vor 450 Zuschauern markierte Thomas Tauss die Führung für 1. FC Leibnitz (12.). Robert Kurez nutzte die Chance für St. Veit/S. und beförderte in der 33. Minute das Leder zum 1:1 ins Netz. Zum Seitenwechsel hatte keine Mannschaft die Oberhand gewonnen. Unentschieden lautete der Zwischenstand. David Lonzaric stellte die Weichen für 1. FC Leibnitz auf Sieg, als er in Minute 52 mit dem 2:1 zur Stelle war. Der Treffer von Kevin Pirker in der 64. Minute schürte bei Fans und Spielern die Hoffnung auf den Aufstieg. Mit dem Schlusspfiff durch den Unparteiischen siegte 1. FC Leibnitz gegen Tus St. Veit in der Südsteiermark.

Trotz der Niederlage belegt Tus St. Veit/S. weiterhin den fünften Tabellenplatz. Sieben Siege, vier Remis und sieben Niederlagen hat die Heimmannschaft momentan auf dem Konto. Die Situation bei St. Veit/S. bleibt angespannt. Gegen 1. FC Leibnitz kassierte man bereits die zweite Niederlage in Serie.

1. FC Leibnitz stabilisiert nach dem Erfolg über Tus St. Veit in der Südsteiermark die eigene Position im Klassement. 1. FC Leibnitz präsentierte sich im bisherigen Saisonverlauf überaus torhungrig. Bereits 48 geschossene Treffer gehen auf das Konto der Gäste. Mit dem Sieg knüpfte 1. FC Leibnitz an die bisherigen Saisonerfolge an. Insgesamt reklamiert 1. FC Leibnitz zwölf Siege und zwei Remis für sich, während es nur vier Niederlagen setzte. Den bitteren Geschmack einer Niederlage erlebte 1. FC Leibnitz seit einiger Zeit nicht mehr. Exakt fünf Spiele ist es her.

Für Tus St. Veit/S. geht es schon am Samstag bei SV RB Pichler Bau Gralla weiter. Schon am Samstag ist 1. FC Leibnitz wieder gefordert, wenn SV Flavia Solva zu Gast ist.

Unterliga West: Tus St. Veit in der Südsteiermark – 1. FC Leibnitz, 1:3 (1:1)

64 Kevin Pirker 1:3

52 David Lonzaric 1:2

33 Robert Kurez 1:1

12 Thomas Tauss 0:1