Heimsieg: Lannach sorgt für die dritte Pölfing-Brunn Pleite in Serie

Details Samstag, 23. April 2022 10:02

Durch ein 2:0 holte sich SV Lannach in der Partie gegen GASV Pölfing-Brunn drei Punkte. Die Frühjahrssaison verläuft bei der Höller-Elf bis dato sehr zufriedenstellend - Lannach holte aus sechs Spielen fünfzehn Punkte. Beim Gegner läuft es derzeit nicht wunschgemäß - die Kiegerl-Truppe konnte in der Rückrunde erst einen Sieg einfahren.

Hannes Höller ist mit seinen Lannachern auf Spur

Die erste Halbzeit endete torlos

Auf sehr tiefem und nassen Boden boten beide Mannschaften vom Beginn an ein sehr intensives Spiel. Lannach versuchte das Spiel zu machen, die Gäste aus Pölfing Brunn wollten durch blitzschnelle Konter zum Erfolg gelangen. Nach dem die Hausherren in den ersten 45 Minuten drei Großchancen (2x Aleksander Kramberger, 1x Christoph Pichler) ausließen, endete die erste Halbzeit ohne ein zählbares Ereignis für beide Mannschaften.

In der 55. Minute lenkte Sascha Pressnitz den Ball zugunsten von SV Grapos Lannach ins eigene Netz und löste somit den Bann der Heimischen. Kurz danach setzte sich Lannachs Torhüter Patrick Laibacher in Szene - er rettete bei einer hochkarätigen Möglichkeit von Armend Spreco. In der Christoph Pichler ließ sich in der 77. Minute nicht zweimal bitten und verwertete zum 2:0 für die Heimmannschaft. Am Ende verbuchte SV Lannach gegen GASV Fortuna Federn Pölfing Brunn die maximale Punkteausbeute.

Lannach holte im Frühjahr bereits 15 Punkte

Die Leistungssteigerung von SV Grapos Lannach lässt sich in der Rückrundentabelle ablesen, wo SV Lannach einen deutlich verbesserten zweiten Platz einnimmt. Die Hinserie schloss man auf Rang 13 ab. Mit dem Erfolg in der Tasche rutschte SV Grapos Lannach im Klassement nach vorne und belegt jetzt den sechsten Tabellenplatz. SV Lannach bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt acht Siege, ein Unentschieden und zehn Pleiten. Zuletzt lief es erfreulich für SV Grapos Lannach, was zwölf Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

Pölfing Brunn kommt nicht in Fahrt

GASV Pölfing-Brunn muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Mit 17 ergatterten Punkten stehen die Gäste auf Tabellenplatz zwölf. Insbesondere an vorderster Front liegt bei Pölfing-Brunn das Problem. Erst 19 Treffer markierte GASV Fortuna Federn Pölfing Brunn – kein Team der Unterliga West ist schlechter. Nun musste sich GASV Pölfing-Brunn schon zwölfmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die fünf Siege und zwei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Pölfing-Brunn taumelt durch die dritte Pleite in Serie einer handfesten Krise entgegen.

Am nächsten Samstag reist SV Lannach zu SV Fleischereimaschinen Schenk Tillmitsch, zeitgleich empfängt GASV Fortuna Federn Pölfing Brunn SV Bad Schwanberg.

Stimmen zum Spiel:

Hannes Höller, Trainer Pölfing Brunn:

"Wir haben einen Lauf und erzwingen mit Einsatz und Wille derzeit die Punkte. Jetzt können wir ruhig und ohne Druck zum Meister nach Tillmitsch fahren."

Wolfgang Kiegerl, Trainer Pölfing:

"Der Gegner war mit mehr Herz und Leidenschaft am Platz und hat deshalb verdient gewonnen. Vielleicht haben wir von der Qualität her die besseren Spieler, aber nicht die richtigen."

Unterliga West: SV Grapos Lannach – GASV Fortuna Federn Pölfing Brunn, 2:0 (0:0)

77 Christoph Pichler 2:0

55 Eigentor durch Sascha Pressnitz 1:0

Startformationen:

Lannach: Patrick Laibacher - Markus Leherbauer, Jani Grilc, Julian Kaiser, Kenan Jasarevic - Marcel Grinschgl, Christoph Pichler, Felix Schaffer, MA Bernd Hold (K) - Gregor Zgrabic, Aleksander Kramberger

Pölfing-Brunn: Manuel Puschnigg - Alen Buksek, Tilen Osovnikar, Alexander Tschiltsch (K), Lukas Luckerbauer, Dominik Puschnigg - Daniel Vujcic, Mario Damse, Anej Lovrecic, Sascha Pressnitz - Armend Spreco

by ReD

Foto: SV Lannach