Heiße Schlussphase: Ragnitz gewinnt in der Nachspielzeit

Details Sonntag, 01. Mai 2022 09:35

Ein offener Schlagabtausch wurde den 222 Besucher bei der Begegnung in der Unterliga West zwischen dem FC Ligist und dem USV Glasmetall Temmel Ragnitz geboten. Bis zur 90. Minute sahen die Gäste als sicherer Sieger aus, dann glichen die Hausherren aus. Die Freude währte nur kurz, denn die Auswärtigen trafen in der Nachspielzeit noch einmal und holten sich so die drei Punkte.

Bis zum Schluss gekämpft: Der USV Ragnitz holte sich mit einem Treffer in der 94. Minute den Sieg

Matthias Repic markierte einen Doppelpack

Die Gastgeber ließen die Gäste zu Beginn kommen, verlagerten ihr Spiel auf Kontern und die Taktik ging anfangs auch auf. Nach einem Pass in die Tiefe legte Matthias Repic den Ball am Ragnitzer Keeper Aljaz Pungartnik vorbei ins Gehäuse und sorgte so für das 1:0 (28.). Nur zwei Minuten später wurde der Ragnitzer Marko Ferk im Strafraum gelegt - der Unparteiische entschied sofort auf Elfmeter - und Vito Milosevic glich aus (30.) Mit diesem Zwischenresultat ging es in die Halbzeitpause.

Die beiden Mannschaften schenkten sich nichts

René Kollmann lenkte den Ball unglücklich ins eigene Tor

Nach dem Wiederbeginn mussten die Besucher bis zur 71. Minute warten, ehe sie den nächsten Treffer sahen. Nach einem Schuß von Aljaz Knezar gelangte der Ball an den rechten Torpfosten, von dort sprang er zurück und wurde vom Körper des Ligister Abwehrspielers René Kollmann unglücklich ins eigene Tor bugsiert. Die Hausherren versuchten jetzt alles um den Ausgleich zu erzielen, dieser gelang dann auch in der 90. Minute. Nach einem Handspiel im Ragnitzer Strafraum von Ivan Rajic entschied der Schiedsrichter abermals auf Elfmeter und zusätzlich stellte er den Verteidiger noch mit der Ampelkarte vom Platz.

Ivan Rajic kann es nicht fassen: Er sah nach einem Handspiel im Strafraum die Ampelkarte

In der Schlussphase ging es heiß her

Jetzt kochten die Wogen über, die Ragnitzer waren mit dieser Entscheidung gar nicht einverstanden und reklamierten lautstark. Ligist-Kapitän Matthias Repic ließ sich aber nicht beirren, verwertete den Strafstoß und glich zum 2:2 aus (90.). Jetzt warfen die Gäste noch einmal alles nach vor und der Mut wurde belohnt. Nach einer Flanke von rechts von Miha Simonic gelangte der Ball in die Strafraummitte, dort lauerte Aljaz Knesar und er schubste das Spielgerät aus kürzester Distanz ins Ligister Gehäuse (94.).

Nach der Niederlage bleibt der FC Ligist weiterhin an neunter Stelle, der USV glasmetall Temmel Ragnitz klettert in der Tabelle einen Platz nach oben und ist jetzt vorübergehend vierter. Am nächsten Samstag um 17 Uhr reist Ligist nach Groß St. Florian, Ragnitz empfängt um 19 Uhr den TUS St. Veit in der Südsteiermark.

Stimmen zum Spiel:

Christoph Krasser, sportlicher Leiter Ligist:

"Es ist schwierig nach dieser Niederlage die richtigen Worte zu finden. Leider hat sich das Team durch individuelle Fehler in der Nachspielzeit um einen möglichen Punkt gebracht. Ein Remis wäre absolut in Ordnung und verdient gewesen."

Dr. Franz Tappler, Pressesprecher Ragnitz:

"Unsere Mannschaft war in diesem Match von Beginn an die aktivere, die etwas risikofreudigere Truppe. Der Mut schien aber schon wieder unbelohnt zu bleiben. Das Team zeigte unwahrscheinliche Moral und Siegeswillen, sodass dieser Last-Minute Sieg letztendlich hollywoodreif zelebriert werden konnte. Und das zu Recht!"

FC LIGIST - USV RAGNITZ 2:3 (1:1)

Torfolge: 1:0 (28. Repic), 1:1 (30. Milosevic E.), 1:2 (71. Kollmann ET), 2:2 (90. Repic E.), 2:3 (94. Knesar)

Sportplatz Ligist; 222 Besucher; Moitzi

Startaufstellungen:

Ligist: Julian Kalpacher - Stefan Freisinger, Oliver Blumauer, Rene Kollmann, Raphael Appler, Lukas Ofner - Daniel Wüster, Patrick Hutter, Matthias Lackner - Matthias Repic (K), Mihael Grigic

USV Ragnitz: Aljaz Pungartnik - Ivan Rajic, Marko Kramberger, DI Herolind Osaj (K), Nejc Vnuk, Klemen Lah - Marko Ferk, Vito Milosevic, David Sajnovic - Miha Simonic, Denis Fras

by ReD

Fotos: Elisabeth Tappler (alle Fotos hier)