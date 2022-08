Weiter auf Kurs: Hengsberg gewinnt auch gegen Lannach

Details Samstag, 20. August 2022 21:49

Im Spitzenspiel der Unterliga West duellierten sich zwei Teams, die bis dato noch keinen Punkteverlust hinnehmen mussten. Der USV Kötz-Haus Hengsberg fügte SV Grapos Lannach am Freitag die erste Saisonniederlage zu und gewann mit 4:0. Beachtlich: Die Tödtling-Elf hat in drei Spielen noch keinen Gegentreffer erhalten.

Der USV Hengsberg hat als einziges Team in der Liga drei Siege eingefahren und noch kein Gegentor erhalten.

Ab Minute 20 ging bei Hengsberg die Post ab

In den Anfangsminuten waren die Gäste voll im Spiel. Sie hatten bereits nach zwei Minuten die erste dicke Möglichkeit scheiterten aber an Torhüter Robin Stiegler. In Minute 21 wurde die nächste Chance von Lannach leichtfertig vergeben, bis dahin hatte Hengsberg nicht viel zu bestimmen. In Minute 26 pfefferte Niko Vajda einen Schuss an die Querlatte - ein Weckruf für die Heimischen - sie wachten jetzt auf.

In der 25. Spielminute verwirrte Hengsberg die Gegner mit einem Freistoßtrick und Matej Sosteric trug sich in die Torschützenliste ein. Kurz vor dem Seitenwechsel legte Niko Vajda das 2:0 nach (41.). Bei seinem Weitschuss war Lannach-Keeper Patrick Laibacher chancenlos. Mit der Führung für USV Hengsberg ging es in die Halbzeitpause.

Markus Gsellmann erzielte ein Traumtor

In Minute 49 legte sich Markus Gsellmann den Ball für einen Freistoß zurecht - mit viel Gefühl zauberte er den Ball über die Mauer hinweg ins Kreuzeck und es stand 3:0 für die Heimischen. Jetzt spielten nur noch die Heimischen - der SV Lannach fand nicht mehr ins Spiel zurück. Der Kopfballtreffer von Urban Cander zum 4:0 (61.) sorgte für die endgültige Vorentscheidung. Letztlich feierte Hengsberg gegen den Gast nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten Heimsieg.

Mit dem Erfolg in der Tasche rutschte USV Kötz-Haus Hengsberg im Klassement nach vorne und belegt jetzt den ersten Tabellenplatz. SV Grapos Lannach hat sechs Zähler auf dem Konto und steht auf Rang zwei.

Am kommenden Samstag tritt Hengsberg bei 1. FC Leibnitz an, während der SV Lannach einen Tag zuvor SV Flavia Solva empfängt.

Stimme zum Spiel:

Markus Gsellmann, Spieler Hengsberg:

„Wir haben eine sehr gute Mannschaftsleistung geboten. Mir persönlich tut es auch gut, nach langem wieder einmal ein Tor erzielt zu haben.“

Unterliga West: USV Kötz-Haus Hengsberg – SV Grapos Lannach, 4:0 (2:0)

61 Urban Cander 4:0

49 Markus Gsellmann 3:0

41 Niko Vajda 2:0

26 Matej Sosteric 1:0

Startformationen:

Hengsberg: Robin Stiegler, Patrick Petrac, Domen Bevk, Niko Vajda, Urban Cander, Stefan Sackl (K), BEd Stefan Zöhrer, Jasmin Dedic, Lukas Kleier, Markus Gsellmann, Matej Sosteric

Lannach: Patrick Laibacher - Matej Filipovic, Alexander Christof, Jani Grilc, Daniel Fischer - Julian Kaiser, Felix Schaffer, MA Bernd Hold (K), Anton Peric - Igor Tkalcic, Aleksander Kramberger

by René Dretnik

Fotos: Elisabeth Tappler und Richard Purgstaller