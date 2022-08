Nullnummer: Keine Tore bei Söding gegen Ragnitz (Fotogalerie)

Details Montag, 22. August 2022 09:57

Das letzte Bewerbsspiel der beiden Kontrahenten fand vor exakt zwanzig Jahren statt. Damals gewann der USV Ragnitz gegen den UFC Team Strommer Söding mit 3:1. Bei der Begegnung in der 3. Runde der Unterliga West konnte sich kein Team durchsetzen - die Partie endete mit einem torlosen Unentschieden.

Die Partie wurde hart aber fair geführt

In der ersten Hälfte vergab Ragnitz drei gute Möglichkeiten

Das Spiel verlief über 90 Minuten relativ unspektakulär, bereits im ersten Durchgang standen die Hausherren sehr defensiv und verriegelten ihr Tor. Sie wagten sich zwar gegen Ende der ersten Hälfte in die Gefahrenzone der Gegner, kamen aber dennoch zu keiner einzigen Torchance im ersten Spielabschnitt. Die Gäste agierten zwar etwas mutiger, aber auch bei Ragnitz wollte der Spielfluss nicht so recht aufkommen. Zwei tolle Chancen hatten sie trotzdem, Kapitän Marko Kramberger nagelte einen Schuss an die Latte (17.) und David Sajnovic (31.) verzog seinen Versuch nur knapp neben das Tor.

Kurz vor dem Halbzeitpfiff faustete der Södinger Torhüter Albert Ferk die Kugel weg - Aljaz Knezar stand zwar richtig - reagierte aber zu spät und verzog links an der Torstange vorbei (38.). Aufgrund der Möglichkeiten hätte sich Ragnitz im ersten Durchgang zumindestens eine Führung verdient gehabt. Nach dem Wiederbeginn zur zweiten Hälfte sahen die 150 Besucher ein völlig anderes Bild. Söding-Coach Wolfgang Walcher stellte sein System ein wenig um und wechselte zwei Akteure ein: Dominik Murg kam für Bastian Holzer und Dominik Kollmann musste Manuel Reinbacher Platz machen.

Klemen Lah setzt sich durch

Ein Taktikwechsel brachte Söding mehr ins Spiel

Die eingewechselten Spieler brachten mehr Schwung in das Spiel der Södinger und nahmen die Gegner aus dem Spiel. Torchancen blieben aber auch weiterhin Mangelware. Jetzt reagierte auch Ragnitz-Coach Amel Mujakovic - er wechselte sich selbst ein - das Spiel der Gäste wurde jetzt wieder ein wenig kreativer. Kurz vor dem Ende vergab Ragnitz in Person von Kevin Toth noch einen Matchball - er rasierte eine Flanke an der zweiten Torchance aus nur einem Meter Entfernung und legte das Spielgerät rechts vorbei. Somit endete die Partie mit 0:0.

Elegante Ballannahme von Dominik Kollmann

Stimme zum Spiel:

Patrick Thalhammer, Obmann Söding:

"Ragnitz ist eine gute Mannschaft, sind körperlich sehr präsent. Mit Pech hätten wir in der letzten Minuten noch ein Tor bekommen, so ist das Ergebnis aber gerecht."

Dr. Franz Tappler, Pressesprecher Ragnitz:

"Nach einer einigermaßen guten Leistung unserer Ragnitzer in der ersten Spielhälfte hätte man eigentlich schon längst und verdient in Führung sein müssen. Im zweiten Durchgang kippte das Spiel und unser Team war nun nicht mehr in der Lage, gegen die aufkommenden Hausherren entsprechende Akzente nach vorne setzen zu. Somit erscheint das Remis gegen den Aufsteiger gerecht zu sein."

Marco Walcher-Langmann im Duell mit Vito Milosevic

UFC TEAM STROMMER SÖDING - USV GLASMETALL TEMMEL RAGNITZ 0:0

Arena UFC Söding; 150 Zuseher; SR Stadler - Schuhajek

Startformationen:

Söding: Albert Ferk, Oskar Groß, Bastian Holzer, Stefan Wackerle, Dominik Thalhammer, Christian Schmölzer, Dominik Kollmann, Josef Strommer, Alexander Zöhrer (K), Florian Kollmann, Marco Walcher-Langmann

Ragnitz: Nino Mihelak - Kevin Toth, Marko Kramberger (K), Klemen Lah, David Sajnovic - Marko Ferk, Vito Milosevic - Miha Simonic, Aljaz Knezar, Denis Fras, Jan Elsnik

by René Dretnik

Fotos: Elisabeth Tappler (hier gehts zur Fotogalerie)