Spät, später, Veit: Sieg dank Last-Minute-Treffer

Details Montag, 10. Oktober 2022 22:40

Ein Tor machte den Unterschied im Spiel, das SV Bad Schwanberg mit 2:1 gegen Groß St. Florian gewann. Beobachter hatten beiden Mannschaften im Vorfeld gleich gute Siegchancen eingeräumt – doch nur eine wusste sich knapp durchzusetzen.

Sebastian Stanzer war es, der vor 250 Zuschauern in der 17. Minute das 1:0 für TuS Groß St. Florian besorgte. Ehe es in die Kabinen ging, markierte Adel Hachoud das 1:1 für Bad Schwanberg (40.). Zur Halbzeit war die Partie noch vollkommen offen. Remis lautete das Zwischenresultat. Für SV Bad Schwanberg endete das Spiel, bei dem sich fast alle mit einem Unentschieden als Endstand arrangiert hatten, doch noch mit einem Sieg, weil Elias Veit in der Nachspielzeit erfolgreich war. Zum Schluss feierte Bad Schwanberg einen dreifachen Punktgewinn gegen Groß St. Florian.

Sehr kampfbetonte und intensive Partie zwischen beiden Teams. Phillip Gedl, Ticker-Reporter

SV Bad Schwanberg muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Mit dem Erfolg in der Tasche rutschte das Heimteam im Klassement nach vorne und belegt jetzt den fünften Tabellenplatz. Bad Schwanberg ist seit drei Spielen unbezwungen.

TuS Groß St. Florian rangiert mit 16 Zählern auf dem vierten Platz des Tableaus. Die Gäste taumeln durch die dritte Pleite in Serie einer handfesten Krise entgegen.

Vier Siege, drei Remis und drei Niederlagen hat SV Bad Schwanberg momentan auf dem Konto. Fünf Siege, ein Remis und vier Niederlagen hat Groß St. Florian derzeit auf dem Konto.

Am nächsten Samstag reist Bad Schwanberg zu UFC TEAM Strommer Söding, zeitgleich empfängt TuS Groß St. Florian Tus St. Veit in der Südsteiermark.

Unterliga West: SV Bad Schwanberg – TuS Groß St. Florian, 2:1 (1:1)

92 Elias Veit 2:1

40 Adel Hachoud 1:1

17 Sebastian Stanzer 0:1