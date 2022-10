Cander-Doppelpack: Hengsberg gewinnt das Spitzenspiel gegen Gleinstätten

Details Samstag, 29. Oktober 2022 21:22

Lediglich ein Tor machte den Unterschied im Spiel, das USV Kötz-Haus Hengsberg mit 2:1 gegen SVU Tondach Gleinstätten gewann. Obwohl der Herbstmeistertitel der Hengsberger bereits am Mittwoch fixiert wurde, legten die Schützlinge von Gerald Tödtling noch eins drauf und gewannen auch gegen den Titelmitstreiter Gleinstätten, der nun mit sechs Punkten Rückstand am vierten Platz überwintert.

Urban Cander avancierte zum Matchwinner: Er zeichnete für einen Doppelpack verantwortlich

Spiel auf hohem Niveau

Das Spitzenspiel in der Unterliga West wurde seinem Ruf gerecht. Beide Teams zeigten, warum sie sich zurecht Chancen auf den Titel ausrechnen konnten. Die Gäste erwischten aber den besseren Start. Nach einer mustergültigen Flanke von Markus Gsellmann spielte Nikolas Gruber den Ball weiter und Urban Cander sorgte für die 1:0 Führung aus Sicht der Hengsberger.

Die Heimischen wurden jetzt sukszessive stärker und man merkte es ihnen jetzt an, dass sie die Partie noch unbedingt zu ihren Gunsten drehen wollten. Es dauerte aber dennoch bis zur 41. Minute, ehe Tadej Zagar-Knez die Gleinstättner Fans unter den 300 Besuchern jubeln ließ. Nach einer super herausgespielten Aktion gelangte eine Flanke in den 16er und der Stürmer traf per Kopf zum Ausgleich.

Zur Pause stand es 1:1

Zum Seitenwechsel hatte keine Mannschaft die Oberhand gewonnen. Unentschieden lautete der Zwischenstand. Nach dem Wiederbeginn waren es die Gäste, die mehr Siegeswillen an den Tag legten und dadurch auch mehr Ballbesitz hatten. In Minute 56 entschied sich Hengsberg-Coach Gerald Tödtling zu einem Doppeltausch und brachte mit Mario Kreimer (Niko Vajda) und Domen Bevk (Andreas Robier) zwei frische Spieler. Ein spielentscheidender Wechsel - wie sich später herausstellen sollte.

In der eigentlich besten und druckvollsten Phase der Heimmannschaft war es just der zuvor eingewechselte Bevk, der mit einem Traumpass Cander mustergültig bediente, sodass er nur mehr einschieben brauchte. Somit stand es in der 70. Minute 2:1 für den Gast. Kurz vor Schluss nagelte Bevk noch einen Ball an die Querlatte und vergab somit nur knapp die Chance auf einen höheren Sieg. Unter dem Strich verbuchte USV Kötz-Haus Hengsberg gegen Gleinstätten einen 2:1-Sieg.

Hengsberg hat im gesamten Herbst nur neun Gegentreffer kassiert

Nach 13 gespielten Runden gehen bereits 23 Punkte auf das Konto von SVU Tondach Gleinstätten und bescheren der Mannschaft einen hervorragenden vierten Platz. Mit beeindruckenden 31 Treffern stellen die Gastgeber den besten Angriff der Unterliga West, jedoch kam dieser gegen USV Hengsberg nicht voll zum Zug. Nur zweimal gab sich SV Gleinstätten bisher geschlagen.

Hengsberg ist der Platz an der Sonne aktuell nicht zu nehmen. Gegen Gleinstätten verbuchte man bereits den achten Saisonsieg. Wer USV Kötz-Haus Hengsberg besiegen will, muss vor allem ein Rezept finden, die Hintermannschaft in Bedrängnis zu bringen. Erst neun Gegentreffer kassierte USV Hengsberg. Dank dieses Dreiers zum Abschluss der Hinrunde wird Hengsberg die Rückserie sicher mit einem guten Gefühl angehen. Immerhin überwintert Hengsberg mit vier Punkten Vorsprung auf den ersten Verfolger Groß St. Florian. Dass aber die Elf aus Florian am zweiten Platz rangiert, ist nun wiederum als Überraschung zu sehen, denn die sogenannten Ligaexperten sahen dort eigentlich den SV Tondach Gleinstätten.

Stimmen zum Spiel:

Dominic Pürcher, Spieler Hengsberg:

"Das war ein sehr gutes Spiel. Man hat gesehen, dass die zwei besten Mannschaften der Liga aufeinander treffen. Wir waren überlegen, habe einige gute Angriffe gehabt, diese aber nicht richtig fertig gespielt. Wir genießen jetzt den Herbstmeistertitel."

Thomas Frieß, sportlicher Leiter Hengsberg:

"Der Sieg war genauso wie der Herbstmeistertitel verdient. Wir sind jetzt am richtigen Weg."

Gerald Tödtling, Trainer Hengsberg:

"Die letzten beiden Spiele waren big points, nachdem wir davor unnötige Punkte liegen gelassen haben, bin ich jetzt wieder mit der Mannschaft zufrieden und stolz, dass wir den Herbstmeistertitel geholt haben."

Unterliga West: SVU Tondach Gleinstätten – USV Kötz-Haus Hengsberg, 1:2 (1:1)

70 Urban Cander 1:2

41 Tadej Zagar-Knez 1:1

6 Urban Cander 0:1

Startformationen:

SVU Tondach Gleinstätten: Adnan Adilovic - Luca Cuscito, Adrijan Sac, Leon Koller, Jan-Peter Koch, Sebastian Zier (K) - Matic Golob, Tadej Zagar-Knez, BA Paul Krizanac , BA, Konstantin Kamnig - Emil Novi

USV Kötz-Haus Hengsberg: Jan Kozar, Dominic Pürcher, Patrick Petrac, Lukas Andreas Robier, Niko Vajda, Urban Cander, Stefan Sackl (K), Jasmin Dedic, Lukas Kleier, Markus Gsellmann, Nikolas Gruber

by René Dretnik

Fotos: Christian Fauland