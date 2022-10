Rozman-Doppelpack: Flavia feiert Derbysieg gegen Ragnitz

Details Sonntag, 30. Oktober 2022 16:54

SV Flavia Solva erreichte einen deutlichen 3:0-Erfolg gegen USV Ragnitz. Was viele voraussagten, trat letztlich auch ein: Flavia Solva wurdea der Favoritenrolle gerecht. Mann des Tages war Matija Rozman, er traf zweimal. Flavia hat nunmehr das Kunststück vollbracht, sechs Spiel keinen Gegentreffer zu erhalten.

Flavia Solva dominierte den USV Ragnitz nach Belieben und feiert einen verdienten Derbysieg

Dominante Flavianer

Von der ersten Minute weg merkte man es den Gästen an, dass sie den Sieg mehr wollten als die Heimelf. Flavia dominierte nach Belieben, war viel zielstrebiger und energischer am Werk und ging auch verdient in Führung. In Minute 14 gelangte ein perfekt getimter Pass in die Tiefe zu Matija Rozman und der Offensivakteur schupfte die Kugel über den herauseilenden Keeper hinweg ins Tor (14.).

Das Spiel fand jetzt fast nur mehr in der Hälfte der Ragnitzer statt - Flavia erspielte Chance um Chance - der Ball wollte aber nicht ins Tor. in der 14. Minute in Führung. Kurz vor dem Halbzeitpfiff kamen dann die Hausherren - wie aus dem Nichts - zu einer Möglichkeit. Miha Simonic fand die Ausgleichschance vor, doch er zögerte zu lange und ließ sich abdrängen. Mit dem knappen 1:0 Vorsprung für den SV Flavia Solva ging es in die Kabinen.

Matija Rozman erzielte einen Doppelpack

In der zweiten Hälfte versuchten die Hausherren vehemter aufzutreten und waren bemühter als in der ersten 45 Minuten. Die Bemühungen wurden aber in Minute 56 je unterbrochen. Nach einem kapitalen Fehler im Ragnitzer Mittelfeld zelebrierten die Flavianer einen Bilderbuchkonter und Rozman schnürte mit seinem zweiten Treffer einen Doppelpack und brachte seine Mannschaft auf die Siegerstraße (55.).

Flavia schaltete nun einen Gang zurück, machte hinten dicht und lauerte auf Konter. In MInute 74 hätte es Spielertrainer Amel Mujakovic noch einmal spannend machen können - er traf aber das leere Tor aus sieben Metern (!) Entfernung nicht. In der Schlussphase warfen die Hausherren noch einmal alles nach vorne und öffneten so den Flavianern Platz für Konter. So konnte Aldin Aganovic in der Nachspielzeit (94.)sein Torkontigent aufbessern und den 3:0 Endstand fixieren.

Ragnitz-Goalgetter Jan Elsnik wurde weitgehendst neutralisiert

Ragnitz schließt die Herbstsaison als Zehnter ab

USV Ragnitz findet sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang zehn. Drei Siege, vier Remis und sechs Niederlagen haben die Gastgeber derzeit auf dem Konto. Zuletzt war bei Ragnitz der Wurm drin. In den letzten vier Spielen wurde nicht ein Sieg eingetütet.

Im letzten Hinrundenspiel errang SV Flavia Solva drei Zähler und weist als Tabellensiebter nun insgesamt 21 Punkte auf. Die Hintermannschaft ist das Prunkstück von Flavia Solva. Insgesamt erst elfmal gelang es dem Gegner, SV Flavia Solva zu überlisten. Das Catenaccio von Coach Udo Kleindienst zeigt seine Wirkung. Nur zweimal gab sich Flavia Solva bisher geschlagen. Dank dieses Dreiers zum Abschluss der Hinrunde wird SV Flavia Solva die Rückserie sicher mit einem guten Gefühl angehen.

Niklas Deutschmann vs. Vito Milosevic

Stimmen zum Spiel:

Dr. Franz Tappler, Pressesprecher Ragnitz:

"Der Sieg der Gäste gegen eine heute zwar bemühte, aber letztendlich inferiore Ragnitzer Truppe ist ebenso klar und eindeutig wie völlig verdient ausgefallen. Wir haben nun wohl Zeit, den sich offensichtlich mit aller Vehemenz und Hartnäckigkeit eingeschlichenen Wurm zu entdecken und zu vertreiben. Wenn nicht, wird uns wohl oder über ein beinharter Abstiegskampf drohen."

Udo Kleindienst, Trainer Flavia:

"Das war ein gutes Saisonfinale. Die Hoffnung auf den Relegationsplatz lebt. Die Transfergespräche für die Frühjahrssaison haben bereits begonnen und in den nächsten zwei Wochen werden Leistungstest absolviert, um eine Top-Vorbereitung zu gewährleisten"

Unterliga West: USV Ragnitz – SV Flavia Solva, 0:3 (0:1)

94 Aldin Aganovic 0:3

55 Matija Rozman 0:2

14 Matija Rozman 0:1

Aufstellungen:

USV glasmetall Temmel Ragnitz: Anej Milic - Dejan Korat, Marko Kramberger, DI Herolind Osaj (K), Nejc Vnuk, Klemen Lah - Domen Lah, Marko Ferk, Vito Milosevic - Miha Simonic, Jan Elsnik

Flavia Solva: Gernot Lechner, Alexander Hesse, Matija Rozman, Aldin Aganovic, Roman Lorenz, Ivan Grabovac, Nemanja Boljanovic, Sandro Mally (K), Dominik Wurzinger, Niklas Deutschmann, Lukas Überbacher

by René Dretnik

Fotos: Elisabeth Tappler (Galerie)