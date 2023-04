Heimsieg: FC Ligist überflügelt Bad Schwanberg in der Tabelle

Details Montag, 03. April 2023 19:17

Nichts zu holen gab es für SV Bad Schwanberg bei FC G&P-Enegietechnik Ligist. Der Gastgeber erfreute seine Fans mit einem 4:2. Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen. Nach 90 Minuten hatte schließlich FC Ligist die Nase vorn. Im Hinspiel waren die Teams mit einer 1:1-Punkteteilung auseinandergegangen.

Die 200 Besucher sahen ein rassiges, temporeiches Spiel, bei dem sich beide Teams nichts schenkten. Die Gäste erlitten bereits nach elf Minuten einen Schock - Sebastian Weichhart verletzte sich ohne Fremdeinwirkung und musste ausgewechselt werden - für ihn kam Maximillian Pressnitz. Matthias Repic brachte FC G&P-Enegietechnik Ligist in der 24. Minute in Front - nach einem Pass in die Tiefe netzte er eiskalt ein.

Lukas Ofner glänzte an diesem Tag besonders. Er traf im Doppelpack für FC Ligist (28./42.) und stellte die Weichen bereits in der ersten Hälfte auf Sieg. Die Gastgeber hatten die Chancen genutzt und blickte zur Pause auf einen deutlichen Vorsprung.

Nach dem Wiederbeginn fanden die Auswärtigen den besseren Start: Christian Prattes-Kluge verkürzte auf 1:3 (59.). Durch das 2:3 des Gasts, für das Elias Veit verantwortlich zeichnete, wurde es noch einmal spannend und die Elf von Hannes Höller durfte noch hoffen. Es waren nur noch wenige Augenblicke zu spielen, als Dominic Scheiber für einen Treffer sorgte (91.) und 4:2 Endstand fixierte. Schlussendlich verbuchte FC Ligist gegen SV Bad Schwanberg einen überzeugenden Heimerfolg.

FC G&P-Enegietechnik Ligist machte durch den Erfolg Boden gut und rangiert nun auf dem sechsten Platz. Acht Siege, zwei Remis und sechs Niederlagen hat FC Ligist momentan auf dem Konto. In den letzten fünf Partien rief FC G&P-Enegietechnik Ligist konsequent Leistung ab und holte neun Punkte.

Mit 24 Zählern aus 16 Spielen steht Bad Schwanberg momentan im Mittelfeld der Tabelle. Sieben Siege, drei Remis und sechs Niederlagen hat SV Bad Schwanberg derzeit auf dem Konto. Die Situation von Bad Schwanberg ist weiter verzwickt. Im Spiel gegen FC Ligist handelte man sich bereits die dritte Niederlage am Stück ein.

Am nächsten Samstag reist FC G&P-Enegietechnik Ligist zu TuS Groß St. Florian, zeitgleich empfängt SV Bad Schwanberg SC hagebau Wallner Bad Gams.

Stimme zum Spiel:

Christoph Krasser, sportlicher Leiter Ligist:

"Es war von der ersten Minute an zu sehen, dass die Mannschaft unbedingt den ersten Sieg im Frühjahr einfahren wollte. Leider blieben viele gute Möglichkeiten in beiden Halbzeiten ungenützt. Wir machten uns deshalb das Leben in den letzten Minuten selbst unnötig schwer. Wir freuen uns schon auf die kommende Runde in Groß St. Florian, wo wir an die positive Leistung anschließen möchten."

Unterliga West: FC G&P-Enegietechnik Ligist – SV Bad Schwanberg, 4:2 (3:0)

91 Dominic Scheiber 4:2

70 Elias Veit 3:2

59 Christian Prattes-Kluge 3:1

42 Lukas Ofner 3:0

28 Lukas Ofner 2:0

24 Matthias Repic 1:0

Aufstellungen:

FC G&P-Energietechnik Ligist I: Lukas Schmelzer-Schelch - Michael Capretti, Stefan Freisinger, Oliver Blumauer - Simon Wölkart, Matthias Lackner, Martin Schlatzer, Mihael Grigic, Lukas Ofner - Matthias Repic (K), Dominic Scheiber

Ersatzspieler: Daniel Oswald, Patrick Andre Peking, Raphael Appler, Lucas Wiesner, Matthias Franz

Bad Schwanberg: Matic Struc - Fabian Neuhold, Matevz Struc, Semir Alija, Sebastian Weichhart - Michael Schuster, Christian Prattes-Kluge (K), Nik Mrsic, Zan Levacic - Elias Veit, Kevin Waldbauer

Ersatzspieler: Jernej Ferk, Thomas Koch, Lukas Koch, Maximilian Pressnitz, Gal Podlesnik

by René Dretnik

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei