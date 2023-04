Wichtiger Punkt: St. Veit verdirbt 1. FC Leibnitz die Laune

Details Montag, 03. April 2023 20:12

TUS MTD St. Veit am Vogau spuckte 1. FC Leibnitz in die Suppe und knöpfte dem favorisierten Team ein 1:1-Remis ab. Den Gastgebern gelang ein Achtungserfolg gegen den Favoriten aus Leibnitz. Auch im Hinspiel hatten sich beide Teams einen spannenden Fight geliefert - da triumphierten die Leibnitzer noch mit einem knappen 4:3.

Coach Johann Bartl holte mit St. Veit einen Punkt gegen Leibnitz

St. Veit führte zur Halbzeit mit 1:0

Nach dem blamablen Auftritt der St. Veiter im ersten Heimspiel gegen den SV Lannach und der mehr als bitteren Niederlage in der letzten Runde gegen den SV Dobl wollten die Hausherren den 400 Zusehern im Derby gegen den 1. FC Leibnitz ein Spektakel bieten. Und man merkte es der Elf von Coach Johann Bartl an, sie waren auf Wiedergutmachung aus. Bereits nach 13 Minuten erzielte Luka Salamun das 1:0 für die TUS MTD St. Veit am Vogau. Bis zur Halbzeitpause konnte keine der Mannschaften ihre Torbilanz mehr verbessern - es blieb beim 1:0.

Die Gäste waren in Hälfte zwei sofort hellwach

Die Gäste erwischten die Gastgeber zu Beginn des zweiten Durchgangs eiskalt und erzielten durch Jaka Bizjak den 1:1 Ausgleich (48.). Letzten Endes wurde in der Begegnung des Gastgebers mit 1. FC Leibnitz kein Sieger gefunden. Ein gewonner Punkt für die Hausherren - zwei verlorene für die Mannschaft aus der Bezirksstadt.

St. Veit/Vogau muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Zu mehr als Platz 13 reicht die Bilanz von TUS MTD St. Veit am Vogau derzeit nicht. Mit erschreckenden 39 Gegentoren stellt TUS St. Veit am Vogau die schlechteste Abwehr der Liga. Drei Siege, fünf Remis und acht Niederlagen hat St. Veit/Vogau derzeit auf dem Konto. Zuletzt war bei TUS MTD St. Veit am Vogau der Wurm drin. In den letzten vier Spielen wurde nicht ein Sieg eingetütet.

Leibnitz hat die Chance vergeben auf in der Tabelle empor zu klettern

Sicherlich ist das Ergebnis für 1. FC Leibnitz nicht zufriedenstellend. Aber zumindest verteidigte man den vierten Rang. Mit 37 geschossenen Toren gehören die Gäste offensiv zur Crème de la Crème der Unterliga West. Nur dreimal gab sich 1. FC Leibnitz bisher geschlagen. Aus den vergangenen fünf Partien verbuchte 1. FC Leibnitz nur sieben Zähler.

Nächste Woche gibt die TUS St. Veit am Vogau am Samstag seine Visitenkarte bei der Zweitvertretung von USV Stein Reinisch Allerheiligen/W. ab. Das nächste Mal ist 1. FC Leibnitz am 10.04.2023 gefordert, wenn man bei USV Kötz-Haus Hengsberg antritt.

Stimmen zum Spiel:

Gernot Konrad, sportlicher Leiter St. Veit:

"Wir sind mit dem Punkt sehr glücklich. Wir sind mit der Mannschaftsleistung zufrieden und wollen diesen Spirit in die nächsten Runden mitnehmen."

Markus Gudenus, Obmann Leibnitz:

"Zwei unterschiedliche Hälften - über die erste Halbzeit möchte ich nichts sagen, die zweite war dann um einiges besser."

Unterliga West: TUS MTD St. Veit am Vogau – 1. FC Leibnitz, 1:1 (1:0)

48 Jaka Bizjak 1:1

13 Luka Salamun 1:0

Aufstellungen:

TUS MTD St. Veit am Vogau: Zan Hrastnik - Miha Psajd, Jan Martin Adamer, Dr. Jürgen Götz, Filip Pocrnja, Christoph Klapsch, Dan Krajnc - Rok Horvat, Dejan Krljanovic, Maximilian Ringert (K) - Luka Salamun

Ersatzspieler: Ing. Gernot Jahrbacher, Tobias Walter, Stefan Krofitsch, Christoph Puntigam, Florian Röck

1. FC Leibnitz: Aldin Malagic - David Lonzaric, Mitja Resek, David Tomazic Seruga, Matthias Gottfried Labudik, David Scheucher - Emanuel Wruss, Moritz Bauer, Marko Huc - Jaka Bizjak, Kevin Pirker (K)

Ersatzspieler: Miha Kristovic, Dominik Divjak, Philipp Hofmann, Wolfgang Tachella, Niklas Poss, Genild Deliu

by René Dretnik

Foto: TUS St. Veit/privat

