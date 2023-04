Serie hält: Flavia Solva zum dritten Mal in Folge unbesiegt

Details Samstag, 08. April 2023 18:39

Die Differenz von einem Treffer brachte SV Flavia Solva gegen SV Grapos Lannach den Dreier. Das Match endete mit 2:1. Vollends überzeugen konnte Flavia Solva dabei jedoch nicht. Das Hinspiel war eine klare Angelegenheit gewesen. SV Lannach hatte mit 3:0 gewonnen.

Dominik Wurzinger bejubelte den Siegestreffer

Hartes aber faires Spiel

Mit einer Überraschung ließ Coach Udo Kleindienst in der Startelf aufhorchen - Matthias Johs hütete wieder von Anfang das Tor - Valentino Maric hatte am Mittwoch seinen Vertrag beim SV Flavia Solva aufgelöst. Die Hausherren erwischten einen Blitzstart ins Spiel. Lukas Überbacher schickte Niklas Deutschmann in die Gasse und der Stürmer traf in Minute vier zum 1:0.

Lange währte die Freude des Gastgebers nicht, denn schon in der siebten Minute schoss Matej Filipovic den Ausgleichstreffer für SV Grapos Lannach. Nach einem Freistoß traf er per Kopf. In Minute 25 gingen die Wogen hoch - nach einem Duell verletzten sich zwei Spieler - Kleindienst lief aufs Feld, wollte helfen und sah die Gelbe Karte.

Nach einer Verletzung von zwei Spielern gingen die Wogen hoch

Ein Flavia-Tor wurde aberkannt

Einmal jubelten die Gastgeber noch vor dem Pausenpfiff - Aldin Aganovic drückte den Ball über die Linie - Schiedsrichter Alfred Amtmann, der ohne Assistent auskommen musste, entschied auf Out - der Treffer zählte nicht. Danach beendete der Unparteiische die erste Halbzeit, ohne dass weitere Tore fielen.

Im zweiten Durchgang sahen die 250 Besucher ein enges Spiel, das auf Messers Schneide stand. Lannach war zwar sehr bemüht, Flavia ließ jedoch nichts mehr zu, vergab aber noch zwei gute Möglichkeiten. In der 59. Minute nutzte Matija Rozman einen Fehler der Lannacher eiskalt aus, spielte einen Querpass auf Dominik Wurzinger und er ließ sich in der 59. Minute nicht zweimal bitten und verwertete zum 2:1 für Flavia Solva. Dies war auch gleichzeitig der EndstandAm Schluss schlug SV Flavia Solva SV Lannach mit 2:1.

Flavia Solva macht nach dem Erfolg in der Tabelle Boden gut und rangiert nun auf Position vier. Die Hintermannschaft ist das Prunkstück von SV Flavia Solva. Insgesamt erst 17-mal gelang es dem Gegner, Flavia Solva zu überlisten. Nur dreimal gab sich SV Flavia Solva bisher geschlagen. In den letzten fünf Partien rief Flavia Solva konsequent Leistung ab und holte zwölf Punkte.

Zu mehr als Platz zehn reicht die Bilanz von SV Grapos Lannach derzeit nicht. Mit nun schon zehn Niederlagen, aber nur fünf Siegen und zwei Unentschieden sind die Aussichten der Gäste alles andere als positiv. Für SV Lannach sprangen in den letzten fünf Spielen nur vier Punkte heraus.

Am kommenden Samstag trifft SV Flavia Solva auf 1. FC Leibnitz, SV Grapos Lannach spielt tags zuvor gegen SV Bad Schwanberg.

Stimme zum Spiel:

Udo Kleindienst, Trainer Flavia:

"Wir haben uns diesmal für den Aufwand den wir betrieben haben selbst belohnt."

Unterliga West: SV Flavia Solva – SV Grapos Lannach, 2:1 (1:1)

59 Dominik Wurzinger 2:1

7 Matej Filipovic 1:1

4 Niklas Deutschmann 1:0

Aufstellungen:

Flavia Solva: Mathias Johs, Marko Panikvar, Tim Vodeb, Aldin Aganovic, Roman Lorenz, Ivan Grabovac, Nemanja Boljanovic, Sandro Mally (K), Dominik Wurzinger, Niklas Deutschmann, Lukas Überbacher

Ersatzspieler: Alexander Hesse, Alessio Schalk, Matija Rozman, Fabian Pucher, Nico Fuchs

SV Grapos Lannach: Patrick Laibacher - Matej Filipovic, Jani Grilc, Daniel Fischer - Josip Cosic, Felix Schaffer, Miha Simonic, MA Bernd Hold (K), Anton Peric - Benjamin Teuschler, Igor Tkalcic

Ersatzspieler: Antonio Vitez, Matthias Hofer, Nico Kaiser, Michael Rappel, Johannes Ofner

by René Dretnik

Fotos: Christian Fauland (Galerie)

