Alle Neune: Fast jeder Feldspieler trifft - Groß St. Florian deklassiert FC Ligist

Details Sonntag, 09. April 2023 18:04

Ein einseitiges Torfestival lieferten sich TuS Groß St. Florian und FC G&P-Enegietechnik Ligist mit dem Endstand von 9:0. Groß St. Florian ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen FC Ligist einen klaren Erfolg. Auch im Hinspiel war Groß St. Florian eine Nummer zu groß - der FC G&P-Enegietechnik Ligist wurde mit 0:4 abgeschossen.

Ein unvergesslicher Sieg für den TUS Groß St. Florian

Zur Halbzeit stand es nur 2:0

Im ersten Durchgang entpuppte sich der TuS Groß St. Florian noch sehr gastfreundlich und traf nur zweimal ins Tor. Die Truppe von Coach Patrick Haring erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Sebastian Stanzer traf in der zweiten Minute zur frühen Führung. Markus Eckhard schoss die Kugel zum 2:0 für Groß St. Florian über die Linie (47.). Mit diesem Stand ging es in die Kabinen.

In der zweiten Spielhälfte spielten sich die Hausherren regelrecht in einen Rausch: Mit dem 3:0 durch Zija Lleshi schien die Partie bereits in der 49. Minute mit dem Heimteam einen sicheren Sieger zu haben. TuS Groß St. Florian ließ in der Folge nicht locker und markierte weitere Tore in Person von Alexander Muster (61.), Valentin Missethan (73.) und Raphael Flechl (74.).

Zu allem Überfluss machte Lukas Ofner von FC G&P-Enegietechnik Ligist unfreiwillig frühen Feierabend - er wurde in der 69. Minute mit Rot vom Platz geschickt. Für den Gast war es ein Tag zum Vergessen. Valentin Temmel (76.), Markus Edegger (83.) und Patrick Pauritsch (91.) machten das Unheil perfekt. Schließlich war das Schützenfest für Groß St. Florian beendet und FC Ligist gnadenlos vorgeführt.

Valentin Temmel erzielte in seinem ersten KM-Spiel ein Tor

Durch den nie gefährdeten Sieg gegen FC G&P-Enegietechnik Ligist festigte TuS Groß St. Florian den zweiten Tabellenplatz. Die Offensive von Groß St. Florian in Schach zu halten ist kein Zuckerschlecken. Auch FC Ligist war in diesem Spiel mehrmals überfordert. Bereits 36-mal schlugen die Angreifer von TuS Groß St. Florian in dieser Spielzeit zu. Die bisherige Spielzeit von Groß St. Florian ist weiter von Erfolg gekrönt. TuS Groß St. Florian verbuchte insgesamt elf Siege und zwei Remis und musste erst vier Niederlagen hinnehmen. Sieben Spiele ist es her, dass Groß St. Florian zuletzt eine Niederlage kassierte.

Trotz der Schlappe behält FC G&P-Enegietechnik Ligist den sechsten Tabellenplatz bei. Acht Siege, zwei Remis und sieben Niederlagen hat FC Ligist momentan auf dem Konto.

Am nächsten Samstag reist TuS Groß St. Florian zu SC hagebau Wallner Bad Gams, zeitgleich empfängt FC G&P-Enegietechnik Ligist UFC TEAM Strommer Söding.

Stimme zum Spiel:

Patrick Haring, Trainer Groß St. Florian:

"Das war ein Spiel mit Seltenheitswert! 9:0 mit neun verschiedenen Torschützen! Heute ist alles aufgegangen was wir uns vorgenommen hatten. Am meisten freut es mich das unser Eigenbau Spieler Valentin Temmel in seinem ersten Spiel in der Kampfmannschaft mit seinem ersten Ballkontakt sein erstes Meisterschaftstor erzielt hat. Ich bin sehr stolz auf diese Mannschaftsleistung."

Unterliga West: TuS Groß St. Florian – FC G&P-Enegietechnik Ligist, 9:0 (2:0)

91 Patrick Pauritsch 9:0

83 Markus Edegger 8:0

76 Valentin Temmel 7:0

74 Raphael Flechl 6:0

73 Valentin Missethan 5:0

61 Alexander Muster 4:0

49 Zija Lleshi 3:0

47 Markus Eckhard 2:0

2 Sebastian Stanzer 1:0

Aufstellungen:

Groß St. Florian: Avdyl Hagjija - Markus Eckhard, Simon Braunsar (K), Sebastian Stanzer, Elias Rumpf, Patrick Pauritsch - DI Zija Lleshi, Konstantin Bauer, Valentin Missethan, Alexander Muster, Paul Reisinger

Ersatzspieler: Peter Löschnig, Raphael Flechl, Valentin Temmel, Christopher Galli, Christian Tschermanek, Markus Edegger

FC G&P-Energietechnik Ligist I: Lukas Schmelzer-Schelch - Michael Capretti, Stefan Freisinger, Raphael Appler - Simon Wölkart, Patrick Hutter, Matthias Lackner, Martin Schlatzer, Lukas Ofner - Matthias Repic (K), Dominic Scheiber

Ersatzspieler: Markus Fraißler, Hamed Jukic, Luca Starchl, Jakob Wölkart, Lucas Wiesner, Matthias Franz

by René Dretnik

Fotos: TUS Groß St. Florian/privat

