Souveräner Auswärtssieg: Leibnitz zeigt Hengsberg die Grenzen auf

Details Montag, 10. April 2023 13:00

Das Spitzenspiel der Unterliga West zwischen dem USV Hengsberg und dem 1. FC Leibnitz lockte 450 Besucher ins Hengiststadion. Die Zuseher sahen eine ausgeglichene Anfangsphase, nach der die Gäste immer mehr das Kommando übernahmen und sich schlussendlich mit 3:0 durchsetzten. Für Hengsberg war dies nun die zweite Niederlage en suite - die Verfolger freut es - die Meisterschaft bleibt weiterhin richtig spannend.

Jaka Bizjak bejubelte seinen Treffer zum 2:0

Nach 50 Minuten war die Partie eigentlich entschieden

Beide Mannschaften traten zu Beginn sehr stark auf: Die Gastgeber wollten sich für die bittere Niederlage in Lannach rehabilitieren und der 1. FC Leibnitz hatte sich auf die Agenda gesetzt - nach dem mageren Unentschieden in St. Veit - bei diesem Spiel voll zu punkten. Kein leichtes Unterfangen für die Heimischen, die mit Dominic Pürcher und Markus Gsellmann zwei Schlüsselspieler vorgeben mussten. Die Besucher kamen dennoch voll auf ihre Kosten, bereits in den ersten Minuten ging die Post ab. Die Kontrahenten produzierten einige Chancen, brachten den Ball aber nicht im Gehäuse unter: Einmal musste Hengsberg-Goalie Robin Stiegler bei einem Freistoß seine Klasse aufblitzen lassen, auf der Gegenseite scheiterte Patrick Kinhamer am eigenen Unvermögen.

Eine Unachtsamkeit und ein daraus resultierendes dummes Foul der Hengsberger Abwehr leitete in Minute 21 die Wende ein - der Unparteiische musste auf Strafstoß entscheiden. Diesen verwertete Marko Huc ohne Probleme und stellte auf 0:1. Jetzt übernahmen die Gäste immer mehr das Kommando, obwohl sich Hengsberg nicht aufgab. Die Hausherren versuchten jetzt ihr Spiel mit langen und weiten Bällen nach vorne auf ein direktes Kurzpassspiel umzuwandeln, blieben vor dem Tor aber zu zahnlos. Leibnitz war gerade in dieser Phase viel abgebrühter und aggressiver als die Gastgeber. Mit dem 0:1 ging es in die Halbzeitpause.

450 Besucher sorgten für eine ausgelassene Stimmung

Auch nach dem Seitenwechsel konnte man von Hengsberg nur ansatzweise erahnen, warum die Tödtling-Elf in der Tabelle den Platz an der Sonne innehabe. Zu behäbig und ängstlich traten die Hausherren auf und standen in der Defensive bei weitem nicht sattelfest. In der 48. Minute zögerte Stiegler beim Herauslaufen - Jaka Bizjak war zielstrebiger - und der Torgarant bei den Leibnitzer setzte das Spielgerät in die Maschen. Jetzt war der Bann fast gebrochen - Hengsberg nahezu abgemeldet. Zwischendurch wirkte es so, als ob die Heimischen das Ergebnis nur mehr verwalten wollten.

Den Schlusspunkt setzte Mirza Malagic mit seinem Treffer zum 0:3 (71.) Auch bei diesem Treffer war der Torhüter nicht ganz unbeteiligt. Die letzen 30 Minuten passierte nicht mehr viel - der 1. FC Leibnitz gewann mit 0:3 und entführte die drei Punkte aus Hengsberg.

Der Fünfpunktevorsprung des Herbstmeisters ist nunmehr auf zwei Punkte geschrumpft - neben den ersten Verfolgern Groß St Florian und Gleinstätten mischen jetzt auch noch der 1. FC Leibnitz und Flavia Solva um den Titel mit - die Unterliga West bleibt weiterhin spannend.

Nächste Woche (15.04. - 16 Uhr) empfängt Leibnitz den SV Flavia Solva. Der USV Hengsberg gastiert ebenfalls am 15.04. um 16 Uhr beim SC Bad Gams.

Stimmen zum Spiel:

Thomas Frieß, sportlicher Leiter Hengsberg:

"Das war eine verdiente Niederlage. Abputzen und nach vorne blicken!"

Ewald Klampfer, Trainer Leibnitz:

"Das war ein gutes Auftreten von meiner Mannschaft. Wir sind über 90 Minuten als verdienter Sieger vom Platz gegangen."

USV HENGSBERG - 1. FC LEIBNITZ 0:3 (0:1)

Torfolge: 0:1 (21. Huc), 0:2 (48. Bizjak), 0:3 (71. Malagic)

Hengiststadion; Hengist; 450 Zuseher; Kulasin - Stockreiter - Peckovic

Aufstellungen:

USV Kötz-Haus Hengsberg: Mag. Robin Stiegler, Dominik Prettenthaler (HZ Sackl), Patrick Petrac, Lukas Andreas Robier (75. Stoiser), Michael Distlinger, Domen Bevk, BEd Stefan Zöhrer (K), Lukas Kleier, Mario Kreimer (57. Fauland), Nikolas Gruber, Patrick Kinhamer

1. FC Leibnitz: Aldin Malagic - David Lonzaric, Mitja Resek, David Tomazic Seruga, Matthias Gottfried Labudik - Emanuel Wruss, Marko Huc, Mirza Malagic (75. Deliu) - Dominik Divjak (82. Pfeifer), Jaka Bizjak (88. Scheucher), Kevin Pirker (K) (88. Bauer)

Fotos und Text: René Dretnik

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei