Trainerwechsel in Bad Schwanberg: Jerko Grubisic ist zurück auf der Showbühne

Details Mittwoch, 12. April 2023 20:56

Der SV Bad Schwanberg und Trainer Hannes Höller gehen ab sofort getrennte Wege. Höller war erst im Herbst vom SV Lannach zum Tabellenzehnten der Unterliga West gewechselt, nach vier Niederlagen im Frühjahr wurde der Kontrakt zwischen den Parteien einvernehmlich gelöst. Der Nachfolger steht schon fest - Jerko Grubisic kehrt nach kurzer Auszeit wieder auf eine Trainerbank zurück. Der akribische Arbeiter und absoluter Professionalist soll die erfolgsverwöhnten Schwanberger wieder zurück in die Spur bringen. Die Ligaportal Redaktion freut es auch - denn Grubisic ist immer für einen humorvollen Sager zu haben.

Jerko Grubisic kehrt wieder in sein Wohnzimmer - den Fussballplatz - zurück

Der neue Trainer kann auf eine sehr erfolgreiche Bilanz zurückblicken: Er wurde mit St. Peter im Sulmtal Unterliga-Meister, 2 x mit dem DSC Oberliga-Meister (einmal als Trainer, einmal als Spielertrainer), schaffte danach den Durchmarsch von der Landesliga in die Regionalliga und feierte auch seinen fünf Jahren als DSC-Trainer in der Regionalliga viele Erfolge. Zuletzt war er beim TUS Heiligenkreuz in der Landesliga tätig.

Stimmen zum Wechsel:

Hannes Höller, Ex-Trainer:

"Nach einer guten Herbstsaison sind wir leider im Frühjahr gänzlich hinter den Erwartungen geblieben. Viele Kleinigkeiten (Verletzungen, Sperren etc.) haben dazu geführt, dass wir unser Potenzial nicht zur Gänze abrufen konnten. Nach der tollen Vorbereitung haben wir uns eigentlich einen besseren Start vorgestellt. Wir sind im Guten und einvernehmlich auseinander gegangen, ich wünsche dem SV Bad Schwanberg und meinem Nachfolger alles Gute für die Zukunft."

Jerko Grubisic, Trainer Bad Schwanberg:

zum Verein..

"Es erwartet mich in Bad Schwanberg eine interessante Aufgabe. Bad Schwanberg ist ein sehr interessanter Verein. Die Bedingungen sind hervorragend , das haben manche nicht einmal in der Landesliga. Der Vorstand ist mit vielen jungen und dynamischen Leuten gespickt, es macht Spaß ein Teil dieses Vereins zu sein."

zu seiner Motivation...

"Ich habe meine Trainerkarriere in der Unterliga begonnen, bin dort Meister mit St. Peter geworden, danach nocheinmal Oberliga und Landesligameister mit Deutschlandsberg. Ich möchte mit dieser Serie wieder starten, heuer wird es sich nicht mehr ausgehen, aber nächstes Jahr greifen wir voll an."

zur Zukunft...

"Wir müssen jetzt zwei Monate konzentriert arbeiten und dann eine schlagkräftige Truppe für die neue Saison formen."

by René Dretnik

Foto: Richard Purgstaller

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei