7-Tore-Spektakel: Ligist feiert klaren Erfolg über UFC Söding

UFC TEAM Strommer Söding steckte gegen FC G&P-Enegietechnik Ligist eine deutliche 2:5-Niederlage ein. Was viele voraussagten, trat letztlich auch ein: FC Ligist wurde der Favoritenrolle gerecht. Knappe Kiste: Im Hinspiel hatte UFC Söding gegen den Gastgeber mit 2:1 die Nase vorn - diesmal war es eine klarere Angelegenheit für die Ligister

400 Besucher waren beim Derby

Nach der bitteren Klatsche gegen den TUS Groß St. Florian wollte sich die junge Truppe des 1. FC Ligist im Team gegen den UFC TEAM Strommer Söding rehabilitieren und trat deshalb von der ersten Minute an sehr dominant auf. Nach gerade einmal drei Minuten Spielzeit kreirten die Hausherren die erste Möglichkeit - nach einem Doppeleckball köpfte Capretti den Ball übers Tor. Im Gegenzug köpften die Gäste nach einem Eckball an die Stange - es ging heiß her in der Anfangsphase.

In Minute 7 erzielte Dominic Scheiber das schnelle 1:0 für FC G&P-Enegietechnik Ligist. Ein gute Möglichkeit seitens der Gastgeber gab es noch zu bestaunen, aber Repic brachte den Ball nicht im Tor unter. Bis zur Halbzeit änderte sich am Stand nichts mehr und so ging es nach dem Pausenpfiff in den Kabinentrakt.

Unmittelbar nach dem Wiederanpfiff zur zweiten Hälfte gelang dem Auswärtsteam mithilfe von FC Ligist der Ausgleich, als Raphael Appler das Leder in das eigene Tor lenkte (48.). Matthias Repic trug sich in der 62. Spielminute in die Torschützenliste ein - er verwertete einen Elfmeter. Matthias Franz versenkte die Kugel zum 3:1 für FC G&P-Enegietechnik Ligist (64.). Armin Hodzic verkürzte für UFC TEAM Strommer Söding später in der 72. Minute auf 2:3. Zwei schnelle Treffer von Luca Starchl (84.) und Repic (86.) sorgten für die Vorentscheidung zugunsten von FC Ligist.

Starker Auftritt von FC Ligist

Trotz der drei Zähler machte FC G&P-Enegietechnik Ligist im Klassement keinen Boden gut. Neun Siege, zwei Remis und sieben Niederlagen hat FC Ligist momentan auf dem Konto.

Die deutliche Niederlage verschärft die Situation von UFC TEAM Strommer Söding immens. Die Defensive der Gäste muss bis dato zu viele Gegentreffer verschmerzen – bereits 41-mal war dies der Fall. Vier Siege, fünf Remis und neun Niederlagen hat UFC Söding derzeit auf dem Konto. Seit fünf Spielen wartet UFC TEAM Strommer Söding schon auf einen dreifachen Punktgewinn.

FC G&P-Enegietechnik Ligist tritt kommenden Freitag, um 19:00 Uhr, bei SV TIBA Austria Dobl an. Einen Tag später empfängt UFC Söding SC hagebau Wallner Bad Gams.

Stimme zum Spiel:

Christoph Krasser, sportlicher Leiter Ligist:

"Nach der deftigen Abfuhr in Groß St. Florian zeigte das Team eine deutliche Leistungssteigerung. In einigen Momenten merkte man die Verunsicherung, es wurde aber um jeden Ball gekämpft und gerackert. Beim Stand von 3:2 hatten wir ein wenig Glück, als der Gegner nur die Stange traf. Es freut mich aber umso mehr, dass wir unser einziges wirkliches Derby vor über 400 Zusehern gewinnen konnten."

Unterliga West: FC G&P-Enegietechnik Ligist – UFC TEAM Strommer Söding, 5:2 (1:0)

86 Matthias Repic 5:2

84 Luca Starchl 4:2

72 Armin Hodzic 3:2

64 Matthias Franz 3:1

62 Matthias Repic 2:1

48 Eigentor durch Raphael Appler 1:1

7 Dominic Scheiber 1:0

