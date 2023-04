Der nächste Derbysieg für Leibnitz - Flavia Solva verliert das Spitzenspiel

Details Montag, 17. April 2023 18:40

Mit einer 0:2-Niederlage im Gepäck ging es für SV Flavia Solva vom Auswärtsmatch bei 1. FC Leibnitz in Richtung Heimat. Im Vorfeld war man sich einig, dass der Sieger nur 1. FC Leibnitz heißen konnte - allerdings wollten die Gäste gegen den Lokalrivalen überraschen. Nach 90 Minuten bestätigte der Favorit seine Rolle.

Der 1. FC Leibnitz bejubelt den Derbysieg gegen den SV Flavia Solva

400 Besucher waren beim Derby

Eine heisse und kampfbetonte Partie wurden den 400 Zuschauern beim Aufeinandertreffen der beiden Lokalrivalen geboten. Bereits nach 11 Minuten traf David Tomazic Seruga zum 1:0 (11.). Nach einem Eckball kam er am 5er frei zum Schuss und versenkte die Kugel in den Maschen. Die Gäste drängten jetzt auf den Ausgleich, ließen aber einige Hochkaräter aus. Bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, sodass 1. FC Leibnitz mit einer Führung in die Kabine ging.

In der zweiten Spielhälfte präsentieren sich die Hausherren sehr abgebrüht und Ballsicher und ließen kaum noch etwas zu. Die Schlussphase bestritt Flavia Solva nur noch zu zehnt, nachdem Roman Lorenz mit glatt Rot des Feldes verwiesen worden war (87.). Es waren nur noch wenige Augenblicke zu spielen, als Jaka Bizjak für einen Treffer sorgte (94.). Mit einem Lupfer über den gegnerischen Torhüter fixierte er den 2:0 Endstand. Am Ende stand 1. FC Leibnitz als Sieger da und behielt die drei Punkte verdient zu Hause.

Ein Luftkampf, der aber zu keinem Treffer führte

Roman Lorenz wurde ausgeschlossen

An der Abwehr der Heimmannschaft ist so gut wie kein Vorbeikommen. Erst 19 Gegentreffer musste 1. FC Leibnitz bislang hinnehmen. Die Saison von 1. FC Leibnitz verläuft weiterhin positiv, was die Gesamtbilanz von zehn Siegen, fünf Remis und nur drei Niederlagen klar belegt. In den letzten fünf Spielen ließ sich 1. FC Leibnitz selten stoppen, vier Siege und ein Remis stehen in der jüngsten Bilanz.

SV Flavia Solva holte auswärts bisher nur elf Zähler. Die Gäste verbuchten insgesamt acht Siege, sechs Remis und vier Niederlagen. Flavia Solva baut die Mini-Serie von drei Siegen nicht aus.

1. FC Leibnitz setzte sich mit diesem Sieg von SV Flavia Solva ab und nimmt nun mit 35 Punkten den dritten Rang ein, während Flavia Solva weiterhin 30 Zähler auf dem Konto hat und den fünften Tabellenplatz einnimmt.

Während 1. FC Leibnitz am nächsten Samstag (18:00 Uhr) bei SV Bad Schwanberg gastiert, duelliert sich SV Flavia Solva am gleichen Tag mit USV Kötz-Haus Hengsberg.

Stimmen zum Spiel:

Ewald Klampfer, Trainer Leibnitz:

"Es war das erwartet schwere Derby. Flavia war sehr aggressiv und der Schiedsrichter hat es auch zugelassen. Wir haben es uns phasenweise selbst schwer gemacht. Alles in allem war das ein schwerer Arbeitssieg."

Udo Kleindienst, Trainer Flavia:

"Nach dieser Niederlage beginnt schon die komplette Planung für die Saison. Ich kann der Mannschaft nichts vorwerfen, in der ersten Halbzeit hätten wir 3:1 führen müssen - haben die Chancen leider nicht genutzt. In der zweiten Hälfte hat die individuelle Klasse des Gegners zum Sieg geführt."

Unterliga West: 1. FC Leibnitz – SV Flavia Solva, 2:0 (1:0)

94 Jaka Bizjak 2:0

11 David Tomazic Seruga 1:0

