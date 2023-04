Unglaubliche Partie: Tore ohne Unterlass – St. Veit gibt 2:0 Führung aus der Hand

Details Montag, 17. April 2023 20:30

TUS MTD St. Veit am Vogau spuckte USV Kötz-Haus Hengsberg in die Suppe und knöpfte dem favorisierten Team ein 3:3-Remis ab. Weder besiegt noch unterlegen. TUS St. Veit am Vogau trat gegen den Favoriten USV Kötz-Haus Hengsberg an und konnte am Ende dennoch nicht zufrieden sein. Zur Halbzeit führten die Hausherren nämlich noch mit 2:0.

St. Veit ging mit einem 2:0 Vorsprung in die Kabine

Mit dem letzten Aufgebot (Co-Trainer Leon Panikvar war als Spieler auf der Ersatzbank) musste St. Veit/Vogau gegen den Favoriten aus Hengsberg bestehen. Und die Hausherren erwischten einen Blitzstart ins Spiel. Nach einem Zuckerpass von Dejan Krljanovic traf Rok Horvat in der sechsten Minute zur frühen Führung. Unmittelbar danach nagelte Jan Adamer eine Ball nur an die Stange. Kurz vor dem Halbzeitpfiff baute das Heimteam die Führung (45.) aus. Dr. Jürgen Götz erhöhte den Vorsprung nach einem Konter auf 2:0. Mit der Führung für TUS MTD St. Veit am Vogau ging es in die Kabine.

Gleich nach dem Wiederanpfiff des zweiten Durchgangs versenkte Patrick Kinhamer mit seiner ersten Ballberührung die Kugel in der 46. Minute im Netz von TUS St. Veit am Vogau. Die Gäste wurden jetzt immer stärker, hielten den Ball fast ausschließlich in ihren Reihen - die Gastgeber verlagerten ihr Spiel aufs Kontern. Der Ausgleichstreffer ließ nicht lange auf sich warten: Dominic Pürcher war in Minute 53 am gedankenschnellsten und korrigierte nach einem Gestocher im Sechszehner das Zwischenresultat auf 2:2.

Hektik macht sich breit, Zuschauer müssen zurückgehalten werden um nicht aufs Spielfeld zu laufen Info news, Ticker-Reporter

Jetzt ging es Schlag auf Schlag - nach einem Patzer von Hengsberg-Goalie Robin Stiegler zeigte Adamer seine Kaltschnäuzigkeit und erhöhte in der 57. Minute auf 3:2 für die Heimischen. Die Antwort folgte prompt: Nach schönem Zuspiel von Markus Gsellmann überhob Kinhamer Torhüter Zan Hrastnik - und Christian Fauland brauchte den Ball nur mehr ins leere Gehäuse einschieben.

Patrick Kinhamer traf mit seiner ersten Ballberührung ins Tor

In der Schlussphase vergaben beide Teams noch jeweils eine Großchance, sodass das 3:3 bis zum Apfiff durch den Unparteiischen Bestand hatte.

Die Abwehrprobleme von TUS MTD St. Veit am Vogau bleiben akut, sodass man weiter in der unteren Tabellenregion herumkrebst. Die Durchlässigkeit im Abwehrspiel von TUS St. Veit am Vogau ist deutlich zu hoch. 43 Gegentreffer – kein Team der Unterliga West fing sich bislang mehr Tore ein. St. Veit/Vogau verbuchte insgesamt drei Siege, sieben Remis und acht Niederlagen. Die Tendenz zeigt nach oben - vier Unentschieden und eine Niederlage aus den letzten fünf Spielen konnte Bartl-Elf zuletzt verbuchen - ein volles Erfolgserlebnis fehlt noch - St. Veit hat im Frühjahr noch keinen Sieg eingefahren.

Mit 36 Punkten auf der Habenseite steht Hengsberg derzeit auf dem zweiten Rang - das Zepter des Tabellenführers musste an den TUS Groß St. Florian übergeben werden. Der Gast weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von zehn Erfolgen, sechs Punkteteilungen und zwei Niederlagen vor. Den Maximalertrag von 15 Punkten aus den vergangenen fünf Spielen verfehlte USV Hengsberg deutlich. Insgesamt nur sieben Zähler weist USV Kötz-Haus Hengsberg in diesem Ranking auf - der Herbstmeister strauchelte zuletzt.

Am Samstag muss TUS St. Veit am Vogau bei USV Ragnitz ran, zeitgleich wird Hengsberg von SV Flavia Solva in Empfang genommen.

Stimmen zum Spiel:

Johann Bartl, Trainer St. Veit:

"Das war eine tolle kämpferische Leistung meiner Mannschaft. Wir haben gegen ein sehr guten Gegner einen Punkt geholt. Ein gewonnener Punkt für unsere Moral."

Thomas Frieß, sportlicher Leiter Hengsberg:

"Wir können der Mannschaft nicht viel vorwerfen. Wir hatten viele Chancen, zwei Tore sind uns aberkannt worden. Der Schiedsrichter war alleine und tat sich schwer. Unsere Eigenfehler haben den Gegnern den Punkt gebracht. Der Auftritt war aber trotzdem viel besser als zuletzt. Jetzt sind wir die Jäger."

Unterliga West: TUS MTD St. Veit am Vogau – USV Kötz-Haus Hengsberg, 3:3 (2:0)

61 Christian Fauland 3:3

57 Jan Martin Adamer 3:2

53 Dominic Puercher 2:2

46 Patrick Kinhamer 2:1

45 Juergen Goetz 2:0

6 Rok Horvat 1:0

by René Dretnik

Fotos: Christian Fauland (Galerie)

