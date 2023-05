Überraschung: Ragnitz siegt gegen Leibnitz und verhilft Gleinstätten zur Tabellenführung

Details Montag, 29. Mai 2023 19:30

Unerwartet und schmerzlich zugleich musste sich der 1. FC Leibnitz Ragnitz mit 1:0 beugen. USV Ragnitz gelang ein Husarenstreich, indem dem Favoriten eine Niederlage beigebracht wurde. Eine defensive Meisterleistung brachte den Sieg. Ganz anders war es im Herbst - das Hinspiel war zu einer torreichen Partie ausgeartet. 2:2 hatte es mit dem Schlusspfiff geheißen.

Der USV Ragnitz gewinnt gegen Leibnitz und verhilft Ex-Trainer Michael Herrmann (Gleinstätten) zur Tabellenführung

Nur zwei Torchancen im ersten Durchgang

Bei herrlichem Sonnenschein und besten Fussballwetter versuchte der USV Ragnitz den 1. FC Leibnitz von Beginn an die Schneid abzukaufen. Ragnitz-Coach Kliton Bozgo, der gegen seinen Ex-Klub (er war einmal Trainer in Kaindorf) immer besonders motiviert ist, wollte durch kontrollierte Defensive zum Erfolg kommen. Ein Lattenkratzer aus unmöglichem Winkel in Minute 18 war deshalb die singuläre nennenswerte Möglichkeit der Heimischen.

Auf der Gegenseite war ein Weitschuss von Matic Ficko (39.) die einzige Ausbeute des Angriffsspiels der Ragnitzer. Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen - die 200 Besucher erwarteten gespannt, ob im zweiten Durchgang von beiden Teams mehr kommen sollte

Die Zuseher wurden in ihren Hoffnungen nicht enttäuscht, die Begegnung wurde besser. Die Heimischen übten nun viel mehr Druck aus und produzierten viele hochkarätige Torchancen. Wenn Ragnitz Goalie-Anej Milic nicht den Einschlag verhindern konnte, stand immer irgendwie ein torverhinderndes Bein dem Leibnitzer Bemühen im Wege - es war wie verhext!

Anej Milic war nicht zu bezwingen

Völlig überraschend und entgegen des Spielverlaufs fiel dann aus einem der wenigen Konter – die Hausherren waren vielleicht just in dieser Situation zu optimistisch eingestellt und vergaßen die Restverteidigung – der entscheidende Treffer. Denis Fras setzte sich über rechts fast durch, doch der geblockte Ball fiel Ficko vor die Füsse, der nun jedoch mächtig Tempo und Raumgewinn machte, noch einen Haken um seinen Verteidiger nach rechts schlug und so den Freiraum vorfand, um einen mächtigen „Hadern“ von rund 20 Metern loszulassen. Der Ball schlug exakt im linken oberen Kreuzeck ein und die Hausherren waren geschlagen (55.).

Der 1. FC Leibnitz drückte dennoch weiter und schnürte das Auswärtsteam regelrecht ein - doch die Ragniter Defensive mit Tormann Milic war nicht zu knacken. Die besten Chancen in dieser Powerplay-Phase hatten Dominik Divjak (58.) und Mirza Malagic (60.), jedoch fanden auch sie im Keeper ihren Meister. Am Ende behielt USV Ragnitz gegen 1. FC Leibnitz die Oberhand.

So stehts um die Teams

Kurz vor Saisonende besetzt 1. FC Leibnitz mit 50 Punkten den zweiten Tabellenplatz. Mit beeindruckenden 60 Treffern stellt der Gastgeber den besten Angriff der Unterliga West, jedoch kam dieser gegen Ragnitz nicht voll zum Zug. Die gute Bilanz von 1. FC Leibnitz hat einen Dämpfer bekommen. Insgesamt sammelte 1. FC Leibnitz bisher 15 Siege, fünf Remis und vier Niederlagen.

USV Ragnitz befindet sich wenige Spieltage vor Ende der Saison in der zweiten Tabellenhälfte. Insbesondere an vorderster Front kommt Ragnitz nicht zur Entfaltung, sodass nur 32 erzielte Treffer auf das Konto der Gäste gehen.

Am kommenden Sonntag trifft 1. FC Leibnitz auf SVU Tondach Gleinstätten, USV Ragnitz spielt am selben Tag gegen USV Kötz-Haus Hengsberg.

Stimmen zum Spiel:

Markus Gudenus, Obmann Leibnitz:

"Dieses Spiel war ein Wahnsinn. Ragnitz hat sich hinten reingestellt, einmal aufs Tor geschossen und die Partie gewonnen."

Dr. Franz Tappler, Pressesprecher Leibnitz:

"Unser Team wirkte heute sehr befreit, aber dennoch sehr engagiert. Zweikampf- wie willensstark und ja – was soll`s, wir freuen uns einfach mit unseren Jungs mit, die heute endlich für die Erkenntnis belohnt wurden, dass mit viel Engagement und Herzblut auch ein Favorit zu biegen ist. Gut so!"

Unterliga West: 1. FC Leibnitz – USV Ragnitz, 0:1 (0:0)

56 Matic Ficko 0:1

Aufstellungen:

1. FC Leibnitz: Aldin Malagic - David Lonzaric, Mitja Resek, David Tomazic Seruga, Matthias Gottfried Labudik, David Scheucher - Marko Huc, Nino Pfeifer - Dominik Divjak, Jaka Bizjak, Kevin Pirker (K)

Ersatzspieler: Miha Kristovic, Philipp Hofmann, Wolfgang Tachella, Moritz Bauer, Genild Deliu, Mirza Malagic

USV glasmetall Temmel Ragnitz: Anej Milic - Kevin Toth, Marko Kramberger, David Masten, Primoz Jus, Klemen Lah - Mark Meznaric, Domen Lah, DI Herolind Osaj (K), Matic Ficko - Jan Elsnik

Ersatzspieler: Nino Mihelak, Dejan Korat, Marko Ferk, Denis Fras, Nejc Vnuk, Blaz Roskaric

by René Dretnik

Fotos: Elisabeth Tappler (Galerie)

