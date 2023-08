Gelungener Saisonstart: FC Ligist lässt gegen Ragnitz nichts anbrennen

Details Samstag, 12. August 2023 19:43

Beim FC Ligist gab es für Ragnitz nichts zu holen. Die Gäste verloren das Spiel mit 0:2. Das Trainerdebüt von Spielertrainer Jürgen Hiden ist gelungen.

Der FC Ligist startet mit einem Heimsieg in die Saison

400 Besucher

Obwohl die Hausherren dem Spiel von Beginn an ihren Stempel aufdrückten kamen die Gäste zu ersten großen Chance in dieser Partie: Denis Fras versuchte einen frechen Heber von halbrechts - der Ball klatschte aber nur auf die Querlatte (19.). In Minute 24 gab Kliton Stavri Bozgo einen wuchtigen Schuss in den Winkel ab und überraschte damit beinahe den Ligister Schlussmann Lukas Schmelzer-Schelch.

Mit einem Freistoß aus rund 20 Meter, der punktgenau in der linken Kreuzecke landete brachte Manuel Ruprechter den FC HG Haustechnik Ligist I in der 33. Minute nach vorn. Zur Pause behielt der Gastgeber die Nase knapp vorn - eine spannende zweite Hälfte durfte erwartet werden.

Spielertrainer Jürgen Hiden dirigierte sein Team

Ragnitz haderte mit der Chancenverwertung

Mit dem 1:0 Vorsprung im Gepäck zog sich der FC Ligist im zweiten Spielabschnitt ein wenig zurück und lauerte auf Konter. Die Gäste waren zwar sehr bemüht und immer wieder gefährlich vor dem Ligister Tor anzutreffen - es war aber wie verhext - der Ball wollte einfach nicht rein! Neben Bozgo, der in Minute 62 einen mächtigen Drehschuss abfeuerte fand auch Herolind Osaj drei gute Möglichkeiten vor, auch diese blieben ungenützt.

Besser machten es dann die Hausherren: Nach einem Angriff über die rechte Seite zog Mathias Repic ab - Ragnitz Goalie Anej Milic wehrte nur kurz ab und Marko Hermann bugsierte den Ball zum 2:0 ins linke obere Eck (83.). Als der Schiedsrichter die Partie abpfiff, reklamierte FC HG Haustechnik Ligist I schließlich einen 2:0-Heimsieg für sich.

FC Ligist stellt sich am Freitag (19:00 Uhr) bei SV Flavia Solva vor, einen Tag später und zur selben Zeit empfängt USV Ragnitz SC hagebau Wallner Bad Gams.

Torschütze Manuel Ruprechter im Duell mit Kliton Stavri Bozgo

Stimmen zum Spiel:

Jürgen Hiden, Trainer Ligist:

"Mit dem Ergebnis kann man zu 100 % zufrieden sein. Mit der spielerischen Leistung über den Großteil der Spielzeit ebenso. Auf diesem Erfolgserlebnis werden wir nun aufbauen und mit breiter Brust die Reise zum Titelfavoriten Flavia Solva antreten."

Franz Tappler, Pressesprecher Ragnitz:

"Gegenüber dem schwachen Vorbereitungsspiel in Siebing war zwar eine klare Leistungssteigerung bei unserem Team erkennbar, doch es reichte leider noch immer nicht, um einer keineswegs sich in Überform befindlichen Ligister Truppe einen Punkt abzuknöpfen. Der Ligister Sieg ist somit als gerechtfertigt einzustufen!"

Unterliga West: FC HG Haustechnik Ligist I – USV Ragnitz, 2:0 (1:0)

83 Marco Hermann 2:0

33 Manuel Ruprechter 1:0

Aufstellungen:

FC HG Haustechnik Ligist I: Lukas Schmelzer-Schelch - Stefan Freisinger, Martin Schlatzer, Ing. David Hermann, Manuel Ruprechter - Matthias Lackner, Simon Wölkart, Patrick Hutter, Jürgen Hiden, Barnabas Vecsey - Matthias Repic (K)

Ersatzspieler: Markus Fraißler, Marco Hermann, Dominic Scheiber, Luca Starchl, Matthias Franz, Stefan Krammer

USV glasmetall Temmel Ragnitz: Anej Milic - Kevin Toth, Marko Kramberger, David Masten, Primoz Jus - Domen Lah, DI Herolind Osaj (K), Klemen Lah - Denis Fras, Kliton Stavri Bozgo, Jan Elsnik

Ersatzspieler: Nino Mihelak, Maximilian Krobath, Urh Grabnar, Sandro Kurzmann, Marko Ferk, Jonas Arnfelser

by René Dretnik

Fotos: Elisabeth Tappler (Galerie)

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei