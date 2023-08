Aus 0:1 mach 4:1 - Aufsteiger USV Wies sorgt für Furore und dreht das Spiel

Details Samstag, 12. August 2023 20:30

Serienaufsteiger USV Wundara Wies ist in der Liga angekommen. Nach einem 0:1 Rückstand dreht die Elf von Coach Markus Rosenberger das Spiel und setzt sich am Ende gegen SC hagebau Wallner Bad Gams mit 4:1 durch.

Bad Gams ging in Führung

Den Hausherren gelang ein Auftakt nach Maß! Daniel Simic besorgte in der 9. Minute per Kopf das 1:0 für den SC Hagebau Wallner Bad Gams. In Minute 23 hatte Roman Bezjak die passende Antwort parat und verwertete einen Abpraller zum Ausgleich. USV Wundara Wies gelangte durch ein Selbsttor von SC Bad Gams zur 2:1-Führung (30.). Unglücksrabe Mato Petrovic versenkte den Ball im eigenen Tor.

Ein Start den man sich hier in Gams nur wünschen konnte! Daniel Simic köpft ein und macht sein erstes Pflichtspieltor für Bad Gams! Hurra die Gams! Marco Godl, Ticker-Reporter

Jetzt übernahm die Auswärtsmannschaft das Kommando - Nik Fasvald beförderte das Leder zum 3:1 von USV Wies über die Linie (35.). Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten und den Vorsprung auch nicht mehr aus der Hand geben wollten.

Der vierte Streich von USV Wundara Wies war Stefan Kladnik vorbehalten (64.). Letztlich fuhr USV Wies einen souveränen Erfolg ein, dessen Grundstein im ersten Spielabschnitt gelegt worden war. Der zweimalige Aufsteiger Wies macht dort weiter, wo er zuletzt aufgehört hat und gewinnt.

Bad Gams stellt sich am Samstag (19:00 Uhr) bei USV Ragnitz vor, einen Tag vorher und zur selben Zeit empfängt USV Wies SV RB Pichler Bau Gralla.

Stimme zum Spiel:

Markus Rosenberger, Trainer Wies:

"Die erste halbe Stunde haben wir nicht gut gespielt. Den Jungs hat man etwas die Nervosität angemerkt. Wir haben zu tief gegen den Ball gearbeitet und unnötig das Gegentor zugelassen. Nach dem schnellen 1:1 und zwei Geschenken hatten wir das Spiel im Griff und haben verdient gewonnen. Ich bin zwar zufrieden, wir haben aber noch Luft nach oben."

Unterliga West: SC hagebau Wallner Bad Gams – USV Wundara Wies, 1:4 (1:3)

64 Stefan Kladnik 1:4

35 Nik Fasvald 1:3

30 Eigentor durch Mato Petrovic 1:2

23 Roman Bezjak 1:1

9 Daniel Simic 1:0

Aufstellungen:

SC hagebau Wallner Bad Gams: Felix Steinbauer - Jonas Lamprecht, Martin Ganster, Stijepan Radat - Miha Zajc, Martin Gosch, Daniel Schipfer, Andreas Ehmann (K), Mag. Mato Petrovic - Daniel Simic, Hannes Oswald

Ersatzspieler: Luis Moser, Gabriel Lipp, Stefan Gaar, Maximilian Wagner, Mathias Pronneg, Elias Edegger

Wies: Grega Kusar - David Kasnik, Thomas Freigassner (K), Michael Theisl, Daniel Freigassner, Kenan Turudija - Tadej Vidmajer, Robert Freigassner, Jürgen Knappitsch, Roman Bezjak - Nik Fasvald

Ersatzspieler: Gregor Fink, Stefan Kladnik, Simon Klug, Christian Binder, Matej Karnicnik, Thomas Koch

by René Dretnik

Foto: Richard Purgstaller

