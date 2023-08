Später Treffer bringt den Sieg - Hengsberg gewinnt das Spitzenspiel gegen Flavia

Details Montag, 14. August 2023 23:50

Zwei Teams mit Titelambitionen trafen am Samstag aufeinander. Drei Punkte gingen aufs Konto von USV Hengsberg. Die Heimmannschaft setzte sich mit einem 2:1 gegen Flavia Solva durch.

Das Teambuilding in Schladming trägt Früchte: Hengsberg gewinnt das Schlagerspiel

400 Besucher sahen ein schnelles Derby

Beide Mannschaften taten viel für das Spiel, die rund 400 Besucher im Hengiststadion sahen eine schnelle und von Taktik geprägte Partie. Im ersten Spielabschnitt konnte keines der beiden Teams richtige Akzente setzen. Der Unparteiische setzte mit dem Halbzeitpfiff dem torlosen Treiben auf dem Feld vorläufig ein Ende.

Keine gefährlichen Torszenen zu sehen Info news, Ticker-Reporter

In der 48. Minute traf Hengsberg zum ersten Mal ins Schwarze. Zan Nikolic zimmerte die Kugel aus dem Stand genau ins Kreuzeck. Das 1:1 von SV Flavia Solva bejubelte Dominik Wurzinger (65.), ein Freistoß brachte den gewünschten Erfolg. In der 69. Minute ging es schließlich bergab für den Gast, als man in Person von Ivan Grabovac einen Platzverweis kassierte und folglich in Unterzahl agierte. Der Faden bei den Flavianern war jetzt gerissen - es kam wie es kommen musste.

Ivan Grabovac musste vorzeitig vom Platz - er sah die Ampelkarte

Der USV Kötz-Haus Hengsberg markierte das 2:1 (80.). Nikolic sorgte mit seinem zweiten Tagestreffer für die Entscheidung. Am Ende verbuchte USV Hengsberg gegen Flavia Solva einen Sieg.

USV Hengsberg tritt am kommenden Freitag bei UFC TEAM Strommer Söding an, SV Flavia Solva empfängt am selben Tag FC HG Haustechnik Ligist.

Stimmen zum Spiel:

Gerald Tödtling, Trainer Hengsberg:

"Heute war es ein großartig Auftritt meiner Mannschaft und ein absolut verdienter Sieg gegen einen Titelfavoriten. Das ist ein Start nach Wunsch und wir sind hungrig auf die nächsten Aufgaben!"

Udo Kleindienst, Trainer Flavia:

„Es war im großen und ganzen ein verdienter Sieg von Hengsberg. Nach dem glücklichen 1:1 hatten wir eine kurze Phase, wo mehr möglich gewesen wäre. Nach der selbstverschuldeten Ampelkarte war die Sache leider erledigt. Hengsberg war sehr gut und ist eine Top-Mannschaft und mit Sicherheit der größte Titelanwärter.“

Unterliga West: USV Kötz-Haus Hengsberg – SV Flavia Solva, 2:1 (0:0)

80 Zan Nikolic 2:1

65 Dominik Wurzinger 1:1

48 Zan Nikolic 1:0

Aufstellungen:

USV Kötz-Haus Hengsberg: Mag. Robin Stiegler - Dominic Pürcher (K), BEd Stefan Zöhrer, Lukas Kleier, Nikolas Gruber - Rene Mihelic, Christoph Marchl, Markus Gsellmann, Marco Krammer - Damjan Poposki, Zan Nikolic

Ersatzspieler: Marcel Martschinko, Stefan Diensthuber, Christopher Schulter, Philipp Seiser , BA, Christian Fauland, Christoph Stoiser

SV Holler Tore Flavia Solva: Aljaz Pungartnik, Gregor Stavbar, Matija Rozman, Anel Hajric, Aldin Aganovic, Roman Lorenz, Nemanja Boljanovic, Sandro Mally (K), Dominik Wurzinger, Niklas Deutschmann, Ivan Grabovac

Ersatzspieler: Mathias Johs, Alexander Hesse, Fabian Pucher, Leandro Rabensteiner, Nico Fuchs, Lukas Überbacher

by René Dretnik

Foto: USV Hengsberg

