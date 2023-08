Auswärtssieg: FC Ligist krallt sich die Tabellenspitze

Details Samstag, 19. August 2023 08:31

Titelaspirant SV Flavia Solva strauchelt. Nach der Auswärts-Auftaktniederlage gegen den USV Hengsberg verlieren die Römer auch ihr erstes Heimspiel. Durch ein 3:1 holte sich FC Ligist drei Punkte bei Flavia Solva.

Udo Kleindienst ist mit dem SV Flavia Solva vom Pech verfolgt

Nach 27 Minuten war die Partie entschieden

Eiskalt erwischt wurde die Elf von Udo Kleindienst, die bereits in der neunten Minute in Rückstand geriet. Nach einem Eckball von Flavia zelebrierten die Gäste einen Bilderbuchkonter - der Ball lief über mehrere Stationen und Barnabas Vecsey besorgte das schnelle 1:0 für FC HG Haustechnik Ligist. Flavia wachte jetzt auf - Matija Rozman nagelte in der 11. Minute einen Ball über den Kasten. In Minute 14 durften die Römer endlich jubeln - Niklas Deutschmann drückte den Ball nach einer schönen Flanke über die Linie.

Zwei schwere individuelle Fehler von Flavia führten zu den Gegentreffern

Binnen drei Minuten holte sich Ligist den Sieg. Zuerst brachte Matthias Repic den Gästen die 2:1-Führung (24.). Dominic Scheiber erhöhte den Vorsprung des Spitzenreiters auf 3:1 (27.). Vom Schock der zwei schnellen Gegentreffer konnten sich die Flavianer bis zum Schluss nicht mehr erholen. Am Ende heißt es: Ein Spiel mit zwei Halbzeiten von entgegengesetztem Unterhaltungswert. Während Durchgang eins von einem offenen Schlagabtausch geprägt war, fielen nach Wiederanpfiff keine Treffer mehr.

Der SV Flavia Solva ist derzeit vom Pech verfolgt: Aldin Aganovic erlitt einen Ermüdungsbruch und fällt noch mehrere Wochen aus. Der erst vor der Saison zu den Römern gewechselte Anel Hajric, hat vor dem Spiel seinen Abgang verkündet. Er wechselt in die italienische Serie C. Eigentlich ein Wahnsinn, wenn man bedenkt, wie sehr der Verein dem Spieler geholfen hat (Job, Wohnung, Kindergartenplatz) - aber so ist es eben im Fussball!

Am kommenden Sonntag tritt SV Flavia Solva bei SC hagebau Wallner Bad Gams an, während FC Ligist einen Tag zuvor UFC TEAM Strommer Söding empfängt.

Stimmen zum Spiel:

Udo Kleindienst, Trainer Flavia:

"Unsere Titelträume sind innerhalb von sechs Tagen zerplatzt. So schön Fußball auf der einen Seite ist, ist er auf der anderen der grausamste Sport der Welt. Ich erlebe derzeit eine der schlimmsten Zeiten in meiner Trainerkarriere - und das bei meinem Heimatverein. Ich werde trotzdem alles daran setzen, um das Ruder herumzureissen."

Jürgen Hiden, Trainer Ligist:

"Ein großes Lob meinem Team! Es war schön zu sehen, was meine Mannschaft an taktischer Disziplin und Leidenschaft auf den Platz gebracht hat! Ein verdienter Sieg, der uns nun mit viel Selbstvertrauen in das Derby kommende Woche gehen lässt!"

Unterliga West: SV Flavia Solva – FC HG Haustechnik Ligist I, 1:3 (1:3)

27 Dominic Scheiber 1:3

24 Matthias Repic 1:2

14 Niklas Deutschmann 1:1

9 Barnabas Vecsey 0:1

Aufstellungen:

SV Holler Tore Flavia Solva: Aljaz Pungartnik, Gregor Stavbar, Alexander Hesse, Daniel Geissler, Matija Rozman, Aldin Aganovic, Roman Lorenz, Nemanja Boljanovic, Sandro Mally (K), Dominik Wurzinger, Niklas Deutschmann

Ersatzspieler: Mathias Johs, Kristian Jurusic, Fabian Pucher, Leandro Rabensteiner, Nico Fuchs, Lukas Überbacher

FC HG Haustechnik Ligist I: Lukas Schmelzer-Schelch - Martin Schlatzer, Manuel Ruprechter, Raphael Appler, Ing. David Hermann - Matthias Lackner, Patrick Hutter, Jürgen Hiden, Barnabas Vecsey - Matthias Repic (K), Dominic Scheiber

Ersatzspieler: Markus Fraißler, Stefan Freisinger, Luca Starchl, Oliver Blumauer, Matthias Franz, Stefan Krammer

by René Dretnik

Fotos: Christian Fauland

