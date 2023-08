Veit trifft doppelt - Bad Schwanberg gewinnt Torfestival

Details Montag, 21. August 2023 23:02

Die Reserve von USV Allerheiligen/W. kommt im neuen Fußballjahr einfach nicht auf die Beine und kassierte bereits zwei Niederlagen am Stück. An diesem Spieltag setzte es eine 3:5-Pleite. Dreimal schafften es die jungen Gallier einen Rückstand aufzuholen - nach dem 4:3 war der Fisch dann endgültig geputzt.

Auch die Leihgabe aus der 1er Mannschaft Jonas Janetzko (hier noch im Frauental-Trikot) konnte die Niederlage nicht verhindern

Bad Schwanberg führte nach zwei Minuten

Die erste Möglichkeit für Bad Schwanberg führte zum Tor. Vor 188 Zuschauern zimmerte Christian Prattes-Kluge in der zweiten Minute den Ball per volley ins Tor. Den Ausgleichstreffer hatte USV Stein Reinisch Allerheiligen/W. II in der 17. Minute im Repertoire. Anto Jelec verwertete einen Foulelfmeter. Das letzte Tor der turbulenten Startphase markierte Elias Veit in der 25. Minute. Nach einem Pass in die Tiefe marschierte er aufs Tor zu und drückte den Ball über die Linie. Weitere Tore gab es bis zum Pausenpfiff nicht und so ging es mit der Führung von SV Bad Schwanberg in die Kabine.

Ein gut gespielter Ball in die Tiefe. Veit schließt mit links ab, Ball war nicht unhaltbar. 2:1 für den SV Bad Schwanberg Phillip Gedl, Ticker-Reporter

Gleich nach dem Wiederbeginn (49.) brachte Jonas Janetzko das Netz für den Ausgleich zum Zappeln. Für das 3:2 von Bad Schwanberg zeichnete Marcus Prattes verantwortlich (57.). Nach einem Eckball sprang er am höchsten und beförderte den Ball per Kopf ins Tor. Tiziano Klamler schoss für USV Stein Reinisch Allerheiligen/W. II in der 64. Minute das dritte Tor. Abermals hatten die Gäste nach einem Rückstand ausgeglichen.

Dass SV Bad Schwanberg in der Schlussphase auf den Sieg hoffte, war das Verdienst von Kevin Waldbauer, der in der 83. Minute zur Stelle war. Nach einem weiten Einwurf drehte er sich wie sein großes Idol Lionel Messi und netzte eiskalt ein. In der Nachspielzeit besserte Veit seine Torbilanz nochmals auf, als er in der 95. Minute seinen zweiten Tagestreffer für das Heimteam erzielte. Schließlich sprang für Bad Schwanberg gegen USV Allerheiligen/W. II ein Dreier heraus.

Struc mit einer perfekten Flanke auf Veit der den Gegenspieler ins leere Rutschen lässt und dann mit seinem starken rechten Fuß abschließt und diese Partie endgültig entscheidet. Phillip Gedl, Ticker-Reporter

Nächster Prüfstein für SV Bad Schwanberg ist TUS MTD St. Veit am Vogau (Samstag, 19:00 Uhr). USV Allerheiligen/W. II misst sich am selben Tag mit USV Wundara Wies (17:00 Uhr).

Unterliga West: SV Bad Schwanberg – USV Stein Reinisch Allerheiligen/W. II, 5:3 (2:1)

95 Elias Veit 5:3

83 Kevin Waldbauer 4:3

64 Tiziano Klamler 3:3

57 Marcus Prattes 3:2

49 Jonas Janetzko 2:2

25 Elias Veit 2:1

17 Anto Jelec 1:1

2 Christian Prattes-Kluge 1:0

Startaufstellung:

Bad Schwanberg: Daniel Kinzer - Markus Sebastian Saurer, Matevz Struc - Michael Schuster, Marcus Prattes, Christian Prattes-Kluge (K), Semin Mrkaljevic, Nik Lorbek - Elias Veit, Adel Hachoud, Damir Dedic

Ersatzspieler: Matic Struc, Vedran Keser, Lukas Koch, Jonathan Pansi, Kevin Waldbauer, Christopher Townsley

Usv Stein Reinisch Allerheiligen/W. II: Dominik Lukas, Jakob Obenaus (K), Tiziano Klamler, Jonas Janetzko, Oliver Weiss, Anto Jelec, Lukas Rabel, Nino Emanuel Hartweger, Mark Ferlic, Felix Pegam, Fabijan Palic

Ersatzspieler: Felix Peinhart, Philipp Zentner, Emil Cavkic

by René Dretnik

Foto: Richard Purgstaller

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.