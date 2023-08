SV Lannach holt ersten Saisonsieg

Details Montag, 21. August 2023 23:18

Die Begegnung zwischen dem SV Grapos Lannach und dem TuS Groß St. Florian endete mit einem verdienten 2:0-Sieg für die Heimmannschaft. Die Zuschauer wurden Zeugen einer ausgeglichenen ersten Halbzeit mit Chancen auf beiden Seiten. Im zweiten Durchgang waren dann die Heimischen um die Nuance stärker

Ausgeglichene erste Halbzeit

Von Anfang an zeigten beide Mannschaften einen kämpferischen Einsatz und versuchten, die Kontrolle über das Spiel zu gewinnen. Die ersten 45 Minuten waren geprägt von intensivem Zweikampfverhalten und schnellen Umschaltsituationen. Beide Teams erspielten sich gute Chancen, doch die Torhüter und die Abwehrreihen standen sicher. Kurz vor dem Halbzeitpfiff hatte der SV Grapos Lannach eine vielversprechende Gelegenheit, als ein Schuss nur die Stange traf. Diese Szene ließ die Heimmannschaft knapp vor der Pause noch einmal aufhorchen, aber es blieb vorerst beim 0:0.

Beide Mannschaften gehen mit guten Chancen in die Pause. Olio, Ticker-Reporter

In der zweiten Halbzeit kam der SV Grapos Lannach entschlossener aus der Kabine und konnte in der 61. Minute durch ein unglückliches Eigentor von Thomas Strauss in Führung gehen. Diese Führung gab der Heimmannschaft Auftrieb und sie kontrollierten nun vermehrt das Spielgeschehen. In der 78. Minute gelang dann Andraz Fridrih der entscheidende Treffer zum 2:0 für den SV Grapos Lannach. Nach einem schön herausgespielten Angriff schloss er überlegt ab und erhöhte den Vorsprung.

Lannach war in Hälfte zwei stärker

Der TuS Groß St. Florian versuchte noch einmal, zurück ins Spiel zu finden, doch die Abwehr des SV Grapos Lannach stand sicher und ließ kaum gefährliche Situationen zu. Die Heimmannschaft konnte den verdienten Sieg über die Zeit bringen und sich über drei Punkte freuen. Insgesamt war es ein intensives und spannendes Spiel, in dem der SV Grapos Lannach durch eine engagierte Leistung und eine starke zweite Halbzeit den Sieg verdient einfuhr. Der TuS Groß St. Florian zeigte ebenfalls eine solide Leistung, konnte jedoch die Chancen nicht nutzen und musste am Ende ohne Punkte die Heimreise antreten.

Während SV Grapos Lannach am nächsten Freitag (19:00 Uhr) bei USV Kötz-Haus Hengsberg gastiert, steht für TuS Groß St. Florian einen Tag später vor heimischer Kulisse der Schlagabtausch mit 1. FC Leibnitz auf der Agenda.

Lannach trennt sich verdient mit 2:0 gegen Groß St. Florian Olio, Ticker-Reporter

Unterliga West: SV Grapos Lannach – TuS Groß St. Florian, 2:0 (0:0)

78 Andraz Fridrih 2:0

61 Eigentor durch Thomas Werner Strauss 1:0

Aufstellungen:

SV Grapos Lannach: Patrick Laibacher - Matej Filipovic, Alexander Christof, Ensar Konjic, Daniel Fischer, Paul Theodor Schaffler - Nico Kaiser, Miha Simonic, MA Bernd Hold (K), Anton Peric - Andraz Fridrih

Ersatzspieler: Antonio Vitez, Matthias Hofer, Benjamin Teuschler, Igor Tkalcic, Michael Rappel, Felix Schaffer

Groß St. Florian: Avdyl Hagjija - Dominik Herzog, Christopher Galli, Lovro Sincek, Thomas Werner Strauß, Patrick Pauritsch - Elias Rumpf, Alexander Muster, Moritz Bauer - Florian Thomann, Sebastian Stanzer (K)

Ersatzspieler: Pascal Temmel, Raphael Flechl, Stefan Schneebacher, Paul Pelzmann, Valentin Temmel, David Aldrian

by René Dretnik

Foto: SV Lannach/Facebook

