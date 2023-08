Drei Spiele - neun Punkte: Poposki schießt USV Hengsberg zum Heimsieg

Details Freitag, 25. August 2023 21:46

Durch ein 2:0 holte sich USV Kötz-Haus Hengsberg in der Partie gegen SV Grapos Lannach drei Punkte. Mann des Tages war Damijan Poposki, er steuerte beide Treffer bei

Damjan Poposki (hier noch im Weiz-Dress) traf doppelt

Die erste Möglichkeit in dieser Partie hatte Christian Fauland, sein Versuch konnte aber vom Lannach-Goalie Patrick Laibacher gefangen werden. Damjan Poposki brachte SV Lannach per Doppelschlag ins Hintertreffen, als er in der 29. und 43. Minute vollstreckte. Bei Treffer zum 1:0 bewies er seine Stürmerqualitäten und verwertete einen blitzschnell ausgeführten Freistoß. Das 2:0 ließ alle Fußballerherzen höher schlagen - er schlenzte den Ball in die Kreuzecke. Mit der Führung für USV Hengsberg ging es in die Halbzeitpause.

Coach Hannes Reinmayr sah die Ampelkarte

Im zweiten Durchgang riss bei den Gastgebern ein wenig der Faden, die Auswärtself schaffte es aber nicht den Ball ins Tor zu befördern. Lannach-Coach Hannes Reinmayr war mit den Schiedsrichterentscheidungen nicht besonders zufrieden - zuerst sah er wegen Kritik die Gelbe Karte (67.) und dann abermals wegen Kritik die Gelb-Rote Karte (77.) Schlussendlich verbuchte Hengsberg gegen SV Grapos Lannach einen überzeugenden 2:0-Heimerfolg.

Die Saison ist zwar noch jung, doch freut sich USV Kötz-Haus Hengsberg nach diesem Sieg über den Sprung an die Tabellenspitze.

Mit bisher nur zwei Treffern zeigte der Sturm von SV Lannach erhebliche Defizite. Dafür stand die Defensive aber ziemlich sicher. Trotz der Schlappe behält der Gast den sechsten Tabellenplatz bei.

Nächster Prüfstein für USV Hengsberg ist auf gegnerischer Anlage 1. FC Leibnitz (Samstag, 17:00 Uhr). Tags zuvor misst sich SV Lannach mit FC HG Haustechnik Ligist I.

Stimme zum Spiel:

Thomas Friess, sportlicher Leiter Hengsberg:

"Das war ein absolut verdienter Sieg. Wir haben uns das Leben ein bisschen schwer gemacht, hatten noch Luft nach oben. Der Saisonstart ist absolut zufriedenstellend. Wir haben aus drei Spielen das Punktemaximum herausgeholt, der Fokus liegt jetzt am Spitzenspiel in der nächsten Runde gegen den 1. FC Leibnitz."

Unterliga West: USV Kötz-Haus Hengsberg – SV Grapos Lannach, 2:0 (2:0)

43 Damjan Poposki 2:0

29 Damjan Poposki 1:0

Aufstellungen:

USV Kötz-Haus Hengsberg: Mag. Robin Stiegler - Lukas Kleier, Philipp Seiser , BA, Nikolas Gruber (K), Christoph Stoiser - Stefan Sackl, Rene Mihelic, Marco Krammer - Damjan Poposki, Zan Nikolic, Christian Fauland

Ersatzspieler: Marcel Martschinko, Dominic Pürcher, Stefan Diensthuber, BEd Stefan Zöhrer, Christopher Schulter, Elvedin Kehic

Trainer: Gerald Tödtling , MBA

SV Grapos Lannach: Patrick Laibacher (K) - Matej Filipovic, Ensar Konjic, Paul Theodor Schaffler, Daniel Fischer - Nico Kaiser, Michael Rappel, Miha Simonic, Anton Peric - Benjamin Teuschler, Andraz Fridrih

Ersatzspieler: Antonio Vitez, Matthias Hofer, Igor Tkalcic, Felix Schaffer, Johannes Ofner, Florian Elsner

Trainer: Hannes Reinmayr by René Dretnik Foto: Richard Purgstaller

