Nach 3:0 Derbysieg: FC Ligist verteidigt die Tabellenführung

Mit einer 0:3-Niederlage hat UFC Söding auch das dritte Saisonspiel verloren und somit einen klassischen Fehlstart hingelegt. Beim FC Ligist sieht die Situation völlig anders aus, die Elf von Spielertrainer Jürgen Hiden holt den dritten Sieg im dritten Spiel und lacht weiterhin von der Tabellenspitze.

Der FC Ligist marschiert von Sieg zu Sieg

In den Anfangsminuten merkt man bereits das ist keine gewöhnliche Fußballbegegnung, sondern eher ein Duell wie Schlange gegen Mungo, Prinzessin gegen Erbse, oder sportlich korrekte Halbzeitanalysen gegen Alfred Tatar. Bisher wird sich nichts geschenkt! Spitzer_vom_SchilcherSpritzer, Ticker-Reporter

Von Beginn an wurden die Hausherren ihrer Favoritenrolle gerecht und gingen auch prompt in Führung. In der zehnten Minute zog Spielertrainer Jürgen Hiden vom 16er ab, der Ball klatschte an die Latte und ging von dort ins Tor. Weiter gings in Richtung Gefahrenzone der Gäste, die Heimelf drückte weiter auf die Tube und produzierte Chance um Chance.

Spielertrainer Jürgen Hiden markierte einen Doppelpack

In Minute 28 dribbelte sich Matthias Repic durch und bediente seinen Coach, der am 5er lauerte und den Ball zum 2:0 über die Linie drückte. Stefan Freisinger baute den Vorsprung der Gastgeber in der 38. Minute aus. Nach einem weiten Abschlag von Raphael Appler vom eigenen Sechzehner traf der Torschütze mit dem Außenrist. Mit dem 3:0 war die Angelegenheit eigentlich schon erledigt.

Der FCL spielt das in der zweiten Halbzeit so routiniert runter, wie ein gewisser Arbeitskollege, der nur noch 18 Monate bis zur Pension hat und die letzten Tage im Krankenstand oder Urlaub verbringt. Spitzer_vom_SchilcherSpritzer, Ticker-Reporter

Im zweiten Spielabschnitt merkte man den Akteuren die glosende Hitze an. Ligist brachte den Vorsprung souverän über die restliche Spielzeit und Söding hatte nichts mehr zu bestellen. Der Referee beendete das Spiel, nachdem die zweite Hälfte gemessen an den Toren nicht mit dem ersten Spielabschnitt mitgehalten hatte. Es blieb folglich beim souveränen 3:0, das FC HG Haustechnik Ligist I bereits vor der Pause unter Dach und Fach brachte.

FC Ligist ist mit neun Punkten aus drei Partien gut in die Saison gestartet.

UFC TEAM Strommer Söding ist das einzige Team in der Liga, das bisher ohne Punkt in der Tabelle dasteht. Einen klassischen Fehlstart legte der Tabellenletzte hin. Drei Niederlagen in Serie stehen für die Mannschaft zu Buche.

Am kommenden Freitag trifft FC HG Haustechnik Ligist I auf SV Grapos Lannach, UFC Söding spielt am selben Tag gegen SC hagebau Wallner Bad Gams.

Stimmen zum Spiel:

Jürgen Hiden, Spielertrainer FC Ligist:

"Trotz grenzwertigen Temperaturen haben wir in den ersten 45 Minuten eine hohe Intensität auf den Platz gebracht und uns etliche Großchancen erspielt! Die komfortable 3:0-Halbzeitführung haben wir dann in Durchgang zweiroutiniert nach Hause gespielt und somit einen absolut verdienten Derbysieg gefeiert!"

Patrick Steiner, Trainer Söding:

"Wir sind die ersten zehn Minuten gut gestartet, waren auch gut im Spiel. Mit der ersten Aktion von Ligist sind wir 0:1 in Rückstand geraten und waren leider dadurch komplett von der Rolle. Die zweite Halbzeit war dann in Ordnung von uns, leider konnten wir aber nicht den ganz großen Druck erzeugen um ins Spiel zurückzukommen."

Unterliga West: FC HG Haustechnik Ligist I – UFC TEAM Strommer Söding, 3:0 (3:0)

38 Stefan Freisinger 3:0

28 Juergen Hiden 2:0

10 Juergen Hiden 1:0

Aufstellungen:

FC HG Haustechnik Ligist I: Lukas Schmelzer-Schelch - Stefan Freisinger, Raphael Appler, Martin Schlatzer, Ing. David Hermann, Manuel Ruprechter - Matthias Lackner, Patrick Hutter, Jürgen Hiden, Barnabas Vecsey - Matthias Repic (K)



Ersatzspieler: Marco Hermann, Adrian Klade, Luca Starchl, Oliver Blumauer, Matthias Franz, Stefan Krammer



Trainer: Jürgen Hiden

UFC TEAM Strommer Söding: Albert Ferk - Oskar Groß, Jakob Wölkart, Markus Leitner, Josef Strommer - Christian Schmölzer, Alexander Zöhrer (K), Florian Kollmann - Lukas Ofner, Morteza Rasuli, Dominik Kollmann



Ersatzspieler: David Dreier, Stefan Hiebl, Bastian Holzer, Sebastian Eisl, Jonas Herler, Armin Hodzic



Trainer: Patrick Steiner by René Dretnik Foto: Richard Purgstaller

