Gehaltener Elfer bringt die Wende - Groß St. Florian düpiert den 1. FC Leibnitz

Details Montag, 28. August 2023 22:16

Bei brütender Hitze steckte der 1. FC Leibnitz am Samstag die erste Saisonniederlage ein und verlor gegen TuS Groß St. Florian mit 1:4. Bitteres Nebengeräusch für die Sieger - Elias Rumpf verletzte sich schwer und musste mit der Rettung abtransportiert werden.

Alexander Muster steuerte drei Treffer bei

Das Spiel begann total nach Wunsch aus Sicht der Hausherren. Alexander Muster brachte Groß St. Florian in der zehnten Minute in Front. Ein traumhafter Schlenzer aus 20 Metern fand seinen Weg ins Tor. In der 18. Minute kam es leider zu einem schlimmen Zwischenfall - Elias Rumpf verletzte sich schwer und musste mit dem Rettungswagen abtransportiert werden. Das Team von Ligaportal.at wünscht ihm auf diesem Wege gute Besserung.

Nach kurzer Unterbrechung lief die Partie dann weiter, die Gäste waren jetzt kurzzeitig am Drücker. In Minute 31 entschied der Unparteiische auf Elfmeter für den 1. FC Leibnitz, diesen konnte der Heimkeeper Avdyl Hagjija parieren. Dieser gehaltene Strafstoß brachte die Wende - die Heimischen konnten mit Hilfe von Valentin Missethan auf 2:0 erhöhen (38.). Er traf mit einem Flachschuss ins kurze Eck. Mit diesem Vorsprung für TuS Groß St. Florian ging es in die Kabine.

Groß St. Florian führt zur Halbzeit mit 2:0. Leibnitz spielerisch etwas im Vorteil, kann sich aber wenig zwingendes erarbeiten und scheitert bei ihren Chancen an dem starken Tormann Hagija. Groß St. Florian vor dem Tor bisher sehr effizient. paulreisinger, Ticker-Reporter

Ein sehr kurioser Treffer korrigierte das Zwischenergebnis auf 3:0. Nach einem hohen Rückpass auf den Leibnitzer Schlussmann Aldin Malagic musste dieser den Ball mit der Hand nehmen - er wäre sonst im Tor gelandet. Klare Entscheidung: Indirekter Freistoß im Fünfmeterraum - Muster traf zum zweiten Mal bei dieser Partie (52.). Kurz darauf düpierte er einen Verteidiger und stellte mit seinem dritten Tagestreffer auf 4:0 (56.).

Obwohl das 4:1 von Kevin Pirker besonders sehenswert war - er traf nach einem Freistoß per Volley - diente dieses Tor lediglich der Kosmetik.Schlussendlich verbuchte Groß St. Florian gegen die Gäste einen überzeugenden Heimerfolg.

Wie steht's um die Teams

Die drei Zähler katapultierten TuS Groß St. Florian in der Tabelle auf Platz drei. Durch diese Niederlage fällt 1. FC Leibnitz in der Tabelle auf Platz vier zurück. Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher zwei Siege ein.

Als Nächstes steht für Groß St. Florian eine Auswärtsaufgabe an. Am Sonntag (17:00 Uhr) geht es gegen TUS MTD St. Veit am Vogau. 1. FC Leibnitz tritt bereits einen Tag vorher gegen USV Kötz-Haus Hengsberg an.

Stimme zum Spiel:

Dominik Haring, Trainer Groß St. Florian:

"Das war von der ersten Minute an eine sehr, sehr gute Leistung von der Mannschaft. Ich denke, dass dem Gegner der kleine Platz und die Hitze mehr zu schaffen gemacht, als uns. Wir haben auch besser ins Spiel gefunden. Entscheidend waren der gehaltene Elfer und der 2:0 Pausenvorsprung."

Unterliga West: TuS Groß St. Florian – 1. FC Leibnitz, 4:1 (2:0)

79 Kevin Pirker 4:1

56 Alexander Muster 4:0

52 Alexander Muster 3:0

38 Valentin Missethan 2:0

10 Alexander Muster 1:0

Aufstellungen:

Groß St. Florian: Avdyl Hagjija - Dominik Herzog, Simon Braunsar (K), Christopher Galli, Lovro Sincek, Thomas Werner Strauß - Valentin Missethan, Elias Rumpf, Alexander Muster, Moritz Bauer - Sebastian Stanzer



Ersatzspieler: Pascal Temmel, Raphael Flechl, Paul Pelzmann, Florian Thomann, Valentin Temmel, David Aldrian



Trainer: Dominik Haring

1. FC Leibnitz: Aldin Malagic, David Lonzaric, Emanuel Wruss, Dominik Divjak, Marcel Musger, Jaka Bizjak, Kevin Pirker (K), Mitja Resek, Klemen Bolha, Florian Wohlmuther, Dominik Glavina



Ersatzspieler: Miha Kristovic, David Wünscher, Felix Gangl, Maximilian Sammer-Wogg, Shirfan Hussain, David Scheucher



Trainer: Thomas Lethmair by René Dretnik Foto: TUS Groß St. Florian

