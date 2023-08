Viele Tore, doch kein Sieger: Spannendes Duell zwischen Gralla und Ragnitz

Details Montag, 28. August 2023 23:33

Ein intensives Fußballspiel zwischen dem SV Pichler Bau Raiffeisen Gralla und dem USV Glasmetall Temmel Ragnitz führte zu einem spannenden Aufeinandertreffen, das von beiden Mannschaften mit vollem Einsatz bestritten wurde. Am Ende trennten sich die beiden Teams mit einem 2:2 Unentschieden

Die erste Halbzeit gehörte den Gästen

Die erste Hälfte des Spiels zeigte eine klare Dominanz des USV Glasmetall Temmel Ragnitz. Bereits in der 6. Minute gelang dem Ragnitzer Edeltechniker Marko Ferk mit einem präzisen Drehschuss in die linke Ecke ein Treffer, der den Goalie der Gralla-Mannschaft überwand und die Gäste mit 0:1 in Führung brachte. Doch die Hausherren schafften aus dem Nichts den Ausgleich. Bei einer Flanke von links zur zweiten Torstange wurde der Ball per Kopf zur ersten Torstange zurückgelegt, wo Dominik Nöst aus kurzer Distanz einschob (27.).

Kurz darauf, nach 30 Minuten, musste der Ersatztormann der Gralla-Mannschaft verletzungsbedingt ausgewechselt werden. Marijan Mestrovic, der ins Tor kam, machte seine Sache exzellent, konnte jedoch den erneuten Führungstreffer der Gäste nicht verhindern. Nach einer Ballstafette über links legte Marko FERK den Ball uneigennützig für Jan Elsnik auf, der humorlos einschoss (42.).

Feldspieler Mestrovic musste bei Gralla ins Tor

In der zweiten Hälfte des Spiels änderte sich das Bild deutlich. Die Gralliger Mannschaft setzte über die Außenpositionen gehörig Druck auf und begann, die Kontrolle über das Spiel zu übernehmen. Der USV Glasmetall Temmel Ragnitz verlor zunehmend die Kontrolle und konnte nur noch reagieren. In der 69. Minute verlor ein Aussenverteidiger des Ragnitz-Teams ein Laufduell auf der rechten Seite. Ein präzises flaches Zuspiel ermöglichte Jernej Leskovar einen volley abgefeuerten Schuss, der flach am Goalie vorbei ins rechte untere Eck einschlug und den Ausgleich zum 2:2 markierte.

Obwohl beide Teams in den letzten 20 Minuten ihre Angriffe verstärkten und ihre Visiere öffneten, gelang kein weiterer Treffer. Das Spiel endete schließlich mit einem 2:2-Unentschieden, wobei beide Mannschaften sich trotz intensiver Bemühungen nicht mehr entscheidend durchsetzen konnten. Die Zuschauer wurden mit einem packenden Duell belohnt, das durch die Wechsel der Dominanz in den beiden Halbzeiten geprägt war.

Trotz eines gewonnenen Punktes fiel SV Gralla in der Tabelle auf Platz fünf.

Ragnitz bleibt mit diesem Remis weiterhin auf Platz 13. Drei Spiele und noch kein Sieg: USV Ragnitz wartet weiterhin auf das erste Erfolgserlebnis.

Am nächsten Freitag reist Gralla zu SV Flavia Solva, zeitgleich empfängt Ragnitz die Zweitvertretung von USV Stein Reinisch Allerheiligen/W.

Stimme zum Spiel:

Dr. Franz Tappler, Pressesprecher Ragnitz:

"Es war zwar keine Mörderpartie, aber dennoch aufgrund der enormen Hitze - verbunden mit einer feuchten Schwüle – eine ansprechende Begegnung, die jeder der beiden Teams für sich entscheiden hätte können. Das Remis geht somit ok."

Unterliga West: SV RB Pichler Bau Gralla – USV Ragnitz, 2:2 (1:2)

69 Jernej Leskovar 2:2

42 Jan Elsnik 1:2

27 Dominik Noest 1:1

6 Marko Ferk 0:1

Aufstellungen:

SV RB Pichler Bau Gralla: Bastian Hubmann - Niko Klaric-Guner, Patrick Brückler, Felix Heinz Haring, Jan Ljubec - Matic Ficko, Gian-Carlo Feiertag, Mathias Pratter , BEd, Florijan Jezovita - Dominik Nöst (K), Jernej Leskovar



Ersatzspieler: Christian Ladinig, Lukas Walter, Philip Schleicher, Marijan Mestrovic, Paul Pechmann, Nejc Podlesnik



Trainer: Heinz Thonhofer

USV glasmetall Temmel Ragnitz: Nino Mihelak - Maximilian Krobath, Kevin Toth, Marko Kramberger, David Masten - Domen Lah, Marko Ferk, DI Herolind Osaj (K), Klemen Lah - Kliton Stavri Bozgo, Jan Elsnik



Ersatzspieler: Sandro Kurzmann, Denis Fras, Jonas Arnfelser, Urh Grabnar, Jan Martin Prattl



Trainer: Kliton Bozgo by René Dretnik Fotos: Elisabeth Tappler (Galerie)

