Pleitenserie: UFC Söding weiter mit null Punkten am Tabellenende

Details Freitag, 01. September 2023 23:51

Die Begegnung zwischen UFC TEAM Strommer Söding und SC hagebau Wallner Bad Gams endete mit einem klaren 3:1-Sieg für SC hagebau Wallner Bad Gams.

Rote Karte für Södings Florian Kollmann

SC hagebau Wallner Bad Gams startete das Spiel furios und ging bereits in der 7. Minute in Führung. Daniel Simic erzielte das erste Tor des Spiels und brachte sein Team mit 1:0 in Front. Die Gäste setzten ihren Angriff fort und profitierten in der 20. Minute von einem unglücklichen Eigentor von Oskar Groß, was zu einem weiteren Treffer für SC hagebau Wallner Bad Gams führte und den Spielstand auf 2:0 erhöhte.

Das Team von Söding fand sich in der ersten Halbzeit weiterhin unter Druck, und in der 30. Minute konnte Stijepan Radat das dritte Tor für SC hagebau Wallner Bad Gams erzielen, was eine komfortable 3:0-Führung für die Gäste bedeutete. Kurz vor dem Halbzeitpfiff sah Florian Kollmann von UFC TEAM Strommer Söding in der 44. Minute die Rote Karte nach einem Foul, was die Aufgabe für sein Team noch schwieriger machte.

Nach 45 Minuten war die Partie entschieden

Trotz des Rückstands und der Unterzahl kämpften die Heimischen in der zweiten Halbzeit weiterhin um eine Aufholjagd. In der 52. Minute gelang Lukas Ofner der Anschlusstreffer, und es stand 1:3. Obwohl Söding in der zweiten Halbzeit besser ins Spiel kam und ein Tor erzielte, reichte es nicht mehr, um die Niederlage abzuwenden.

Das Spiel endete schließlich mit einem 3:1-Sieg für SC hagebau Wallner Bad Gams, die in der ersten Halbzeit die entscheidenden Treffer erzielten und die Partie kontrollierten.

UFC Söding ist das einzige Team in der Liga, das bisher ohne Punkt in der Tabelle dasteht. 3:12 – das Torverhältnis des Gastgebers spricht eine mehr als deutliche Sprache. Einen klassischen Fehlstart legte der Tabellenletzte hin. Vier Niederlagen in Serie stehen für die Mannschaft zu Buche.

Bad Gams reklamiert mit diesem Sieg einen Sprung in der Tabelle für sich. SC hagebau Wallner Bad Gams rangiert zu diesem frühen Saisonzeitpunkt nun auf dem fünften Platz. In dieser Saison sammelte SC Bad Gams bisher zwei Siege und kassierte zwei Niederlagen.

UFC TEAM Strommer Söding tritt kommenden Freitag, um 19:00 Uhr, bei SV RB Pichler Bau Gralla an. Einen Tag später empfängt Bad Gams SV Grapos Lannach.

Stimme zum Spiel:

Patrick Posch, Trainer Bad Gams:

"Verdienter Sieg nach einem starken Beginn! Seriöse Leistung der Mannschaft im Gesamten! Gratulation!"

Unterliga West: UFC TEAM Strommer Söding – SC hagebau Wallner Bad Gams, 1:3 (0:3)

52 Lukas Ofner 1:3

30 Stijepan Radat 0:3

20 Eigentor durch Oskar Gross 0:2

7 Daniel Simic 0:1

Aufstellungen:

UFC TEAM Strommer Söding: Albert Ferk - Oskar Groß, Markus Leitner, Armin Hodzic, Lukas Fraißler - Christian Schmölzer, Alexander Zöhrer (K), Florian Kollmann - Bastian Holzer, Morteza Rasuli, Dominik Kollmann



Ersatzspieler: David Dreier, Stefan Hiebl, Lukas Ofner, Jonas Herler, Dominik Gollner, Josef Strommer



Trainer: Patrick Steiner

SC hagebau Wallner Bad Gams: Luis Moser - Jonas Lamprecht, Martin Ganster, Stijepan Radat - Miha Zajc, Martin Gosch, Daniel Schipfer (K), Mag. Mato Petrovic - Simon Zirngast, Daniel Simic, Hannes Oswald



Ersatzspieler: Felix Steinbauer, Maximilian Wagner, Philipp Koch, Mathias Pronneg, Mato Radat , BEd, Andreas Ehmann



Trainer: Patrick Posch

by René Dretnik

Symbolfoto: Richard Purgstaller

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.